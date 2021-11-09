Алтапресс: Три вуза в Алтайском крае перешли на дистант

В трех алтайских вузах перевели студентов на дистанционный формат обучения, сообщили «Вести Алтай».

Студент. Образование. СС0.

Такое решение приняли в аграрном, техническом и педагогическом университетах.

Как уже сообщалось, вузы решают вопрос с дистанционным обучением самостоятельно, руководствуясь рекомендациями федеральных ведомств.

Ранее Министерство науки и образования РФ приказом разрешило не возвращаться к очной форме после окончания нерабочих дней.

Нерабочую неделю в Алтайском крае продлевать не стали.

Алтапресс