ГОРНЯК22 09.11.2021
Коронавирус

Алтапресс: Три вуза в Алтайском крае перешли на дистант

Горняк22
10 часов Ago

В трех алтайских вузах перевели студентов на дистанционный формат обучения, сообщили «Вести Алтай».

Студент. Образование. СС0.

Такое решение приняли в аграрном, техническом и педагогическом университетах.

Как уже сообщалось, вузы решают вопрос с дистанционным обучением самостоятельно, руководствуясь рекомендациями федеральных ведомств.

Ранее Министерство науки и образования РФ приказом разрешило не возвращаться к очной форме после окончания нерабочих дней.

Нерабочую неделю в Алтайском крае продлевать не стали.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: В Роспотребнадзоре рассказали, кого в Алтайском крае наказывают за недобросовестную проверку QR-кодов

Алтапресс: В Роспотребнадзоре рассказали, кого в Алтайском крае наказывают за недобросовестную проверку QR-кодов

Горняк22
10 часов Ago
Проверка QR-кодов о вакцинации полностью возложена на торговые центры, заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина. QR-код. unsplash.com. По словам Калининой,...
Алтапресс: Силовики проверяют «Фонд капремонта Алтайского края» по анонимному сигналу

Алтапресс: Силовики проверяют «Фонд капремонта Алтайского края» по анонимному сигналу

Горняк22
10 часов Ago
Как стало известно altapress.ru, алтайская полиция заинтересовалась продажей региональным оператором «Фонд капремонта Алтайского края» легкового автомобиля. Оперативники заподозрили, что он был...
Алтапресс: Алтайский госуниверситет купил четырехэтажное здание другого вуза в Барнауле

Алтапресс: Алтайский госуниверситет купил четырехэтажное здание другого вуза в Барнауле

Горняк22
10 часов Ago
Алтайский госуниверситет купил на торгах здание, принадлежавшее обанкротившейся «Академии экономики и права». Сделка завершена в октябре, с покупателем уже заключен договор купли-продажи. Здание на...
Алтапресс: «Человек вложился и не обманул»: эксклюзивные подробности продажи спорткомплекса «Обь» в Барнауле

Алтапресс: «Человек вложился и не обманул»: эксклюзивные подробности продажи спорткомплекса «Обь» в Барнауле

Горняк22
10 часов Ago
Алтайский краевой совет профсоюзов все-таки продал свою долю акций спорткомплекса «Обь» в Барнауле. Факт сделки подтвердил председатель организации Иван Панов. Он заверил,...
Алтапресс: Мамочка, забери меня! Выходцы из детдомов – о вкусных приютских конфетах и несладкой сиротской любви

Алтапресс: Мамочка, забери меня! Выходцы из детдомов – о вкусных приютских конфетах и несладкой сиротской любви

Горняк22
10 часов Ago
Бывшие воспитанники детских домов и приютов признаются: им с лихвой хватает одежды, техники, еды. Недостает одного, самого главного, — большой родительской любви. Как выпускники...

Читать по теме:

ВТОПЕ: