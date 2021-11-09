Алтапресс: Силовики проверяют «Фонд капремонта Алтайского края» по анонимному сигналу

Как стало известно altapress.ru, алтайская полиция заинтересовалась продажей региональным оператором «Фонд капремонта Алтайского края» легкового автомобиля. Оперативники заподозрили, что он был реализован по заниженной стоимости и попал в руки родственницы руководителя. Гендиректор фонда, отвечая на запрос редакции, заявил, что проверка проводится предвзято, с превышением полномочий и началась по анонимке, а при продаже законы не нарушены.

Александр Пономарев. Анна Зайкова

С чего все началось

Регоператор «Фонд капремонта Алтайского края» имел на балансе автомобиль Toyota Corolla 2014 года выпуска с пробегом 200 тыс. километров, следует из документов, предоставленных редакции altapress.ru. Машину в фонде решили продать.

Оценщик вывел ее рыночную стоимость, изучив ПТС и диагностический лист. По его мнению, состояние машины — условно пригодное, износ — 70%, рыночная стоимость — 361 тыс. рублей. По этой цене иномарку и продали фирме «Постскриптум».

Однако в 2021 году сделкой заинтересовались оперативники. В их случае оценку провел другой эксперт. Он посчитал, что среднерыночная стоимость «Тойоты» — 749,25 тыс. рублей, или на 388 тыс. больше. Из этого следовало, что технику продали по заниженной цене.

Вскоре машину перепродали сначала одному физлицу, а затем и другому, узнали оперативники. Последний покупатель якобы родственник (точнее родственница) Александра Пономарева, гендиректора регоператора «Фонд капремонта» (напомним, до 2012 года он был руководителем управления СУ СКР по Алтайскому краю).

Полиция. altapress.ru

Что такое регоператор «Фонд капремонта»?

Регоператор «Фонд капремонта Алтайского края» создан в 2014 году как некоммерческая организация. Учредитель — правительство Алтайского края в лице минстроя.

Его главная задача — организация капремонта общего имущества в многоквартирных домах региона. Он собирает взносы собственников помещений: ежегодно они перечисляют на счет регоператора около 1 млрд рублей.

На административную деятельность самого фонда деньги дает региональный бюджет. Более подробно о фонде можно узнать здесь.

Регоператор «Фонд капремонта». fkr22.ru

Какие действия предпринимают силовики

Материалы проверки передали, по данным altapress.ru, в следственную часть Главного следственного управления ГУ МВД по Алтайскому краю.

В пресс-службе ведомства на запрос о проверке ответили лаконично: «Сообщение, связанное с деятельностью указанной в вашем запросе организации („Фонд капремонта Алтайского края“. — прим. ред.), зарегистрировано, проводятся проверочные мероприятия». А в середине октября пятерых действующих и бывших сотрудников фонда (но не самого гендиректора) приглашали на беседу к следователю, ведущему дело.

Со своей стороны Александр Пономарев прокомментировал altapress.ru и саму сделку, и первоначальные выводы правоохранителей, и саму проверку, которая, по его словам, проводится по анонимному сигналу.

Полиция. mvd.ru

Имел ли право фонд капремонта распоряжаться автомобилем?

Из ответа Александра Пономарева следует, что имел. Вот какие аргументы он привел.

Фонд — некоммерческая организация. Действует , согласно уставу.

согласно уставу. По уставу , «Фонд капремонта» является собственником имущества и может совершать в отношении этого имущества любые сделки , не противоречащие закону ( пункт 1.13 и 1.14 устава).

«Фонд капремонта» является собственником имущества и может совершать в отношении этого имущества любые сделки не противоречащие закону пункт 1.13 и 1.14 устава). Некоммерческие организации ( кроме государственных и муниципальных предприятий и учреждений) являются собственниками имущества , переданного им в качестве вклада их учредителями и приобретенного ими ( статья 213 Гражданского кодекса).

кроме государственных и муниципальных предприятий и учреждений) являются собственниками имущества переданного им в качестве вклада их учредителями и приобретенного ими статья 213 Гражданского кодекса). Некоммерческие организации выступают едиными и единственными собственниками имущества , переданного им в качестве вклада их учредителями и приобретенного ими ( статья 48 Гражданского кодекса РФ).

Регоператор «Фонд капремонта», встреча с подрядчиками. В центре — Александр Пономарев. fkr22.ru

Почему решили продать автомобиль

Решение продать автомобиль, а вырученные от продажи деньги направить на покупку нового, приняло правление фонда. Новая машина уже куплена. Решение приняли потому, что автомобиль очень старый.

Руководитель фонда объяснил, что в соответствии с положением по бухучету «Учет основных средств», срок полезного использования автомобиля — 48 месяцев, или четыре года (документ утвержден приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 года).

Автомобиль Toyota Corolla, приобретенный в 2014 году для служебных целей, эксплуатировался 77 месяцев, или почти семь лет. Пробег машины — более 200 тыс. км, она дважды попадала в ДТП.

Износ автомобиля составил 100%, соответственно, остаточная стоимость нулевая, дальнейшая эксплуатация данного автомобиля стала не безопасной, — отметил Александр Пономарев.

Кроме того, легковые автомобили также относятся к третьей амортизационной группе, срок полезного использования — от трех до пяти лет (п. 3, стать 258 Налогового кодекса). То есть после пяти лет эксплуатация такого авто становится более затратной.

На паспорте капремонта многоквартирного дома теперь есть QR-коды. Алтайский край. fkr22.ru

Как гендиректор относится к оценке стоимости от правоохранителей

Руководитель фонда выразил сомнения в оценке, проведенной экспертом, привлеченным правоохранителям.

Во-первых, объяснил он, для определения рыночной цены автомобиля фонд капремонта привлек квалифицированную оценочно-экспертную фирму, утверждает Александр Пономарев.

Затем заключили договор поручения на продажу с торгующей организацией. Та продала автомобиль и перечислила вырученные от продажи деньги на счет фонда.

Во-вторых, с дохода исчислены и уплачены налоги, инспекция ФНС проверила правильность исчисления налогов, замечаний нет.

Покупатель никоим образом с Фондом и лично со мной — генеральным директором — не связан. Проведение правоохранительными органами экспертизы стоимости автомобиля, который находится в пользовании третьих лиц с прошлого года, вызывает глубокие сомнения, — написал Александр Пономарев.

Капремонт в Алтайском крае. fkr22.ru

Почему автомобиль не продали на торгах?

Конкурсные процедуры при продаже имущества некоммерческой организацией законодательно не установлены. Имущество не является залогом.

Как гендиректор относится к проведению проверки?

Само проведение проверки гендиректор прокомментировал так.

Правоохранительными органами проводится проверка анонимного сообщения (имеется в распоряжении), все документы по продаже имущества Фондом представлены, сотрудники Фонда дали соответствующие пояснения. Считаю, что проводимая проверка, которая длится с августа текущего года, проводится с превышением полномочий, предвзято, не вникая в суть действующего законодательства. Фондом проведена гражданского-правовая сделка, не запрещенная законом и не имеющая каких-либо признаков преступления, — написал он.

Александр Пономарев. Анна Зайкова

Руководитель фонда также добавил, что регоператор — юридически самостоятельный хозяйствующий субъект. Он не является государственным органом, а его работники — не государственные служащие.

Требования к государственным, муниципальным органам (организациям) и бюджетным учреждениям не распространяются на некоммерческие организации в силу закона, — резюмировал Александр Пономарев.

Ранее altapress.ru сообщил, что взносы на капремонт, которые платят собственники квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах, с 1 января будут увеличены. Это связано с дефицитом средств на проведение ремонтов в соответствии с программой и краткосрочным планом.

Алтапресс