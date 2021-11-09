Алтапресс: Алтайский госуниверситет купил четырехэтажное здание другого вуза в Барнауле

Алтайский госуниверситет купил на торгах здание, принадлежавшее обанкротившейся «Академии экономики и права». Сделка завершена в октябре, с покупателем уже заключен договор купли-продажи.

Здание на пр. Калинина, 15в. 2GIS

В четырехэтажном здании, расположенном в Барнауле на пр. Калинина, 15в (площадью 2,4 тыс. кв. метра), был экономический факультет академии.

На открытые торги строение выставили вместе с правом аренды участка (21,6 тыс. «квадратов») и восемью метрами теплотрассы. Начальная цена лота — 32 млн рублей. Торги проводили методом публичного предложения — с постепенным понижением цены. Когда цена дошла до 22,4 млн рублей, здание было куплено университетом.

Других желающих приобрести его не было — представитель вуза был единственным участников торгов. В АлтГУ пообещали в ближайшее время рассказать, каким образом намерены использовать новые площади.

Ранее в АлтГУ сообщили о намерениях построить новый учебно-лабораторный корпус на земельном участке по адресу Димитрова, 66. Вуз заявил, что вынужден арендовать у сторонних организаций порядка 20 тыс. кв. метров учебных площадей, и это нельзя назвать ни экономически выгодным, ни перспективным с точки зрения развития вуза.

Затем университет объявил конкурс на разработку проекта строительства нового корпуса. Начальная цена контракта составила 25 млн рублей. Победителем конкурса была признана архитектурная мастерская Александра Деринга «Классика».

Алтапресс