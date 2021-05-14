Алтапресс: Загар без лямок и пение птиц. Топ-5 дорогих дач у Барнаула, где хорошо отдыхать от городской суеты и смога
Отдохнуть можно и в санатории. Однако, вряд ли самая лучшая здравница сравниться с уютным домиком на собственном участке. Хочешь — копайся в грядках. А не хочешь — отдыхай в шезлонге, загорай или жарь шашлыки. Каждый выбирает то, что ему больше по душе. Мы же прошлись по «прилавкам» рынка барнаульской недвижимости, чтобы собрать майский рейтинг самых дорогих, но удачных и очень даже дачных вариантов на любой вкус.
Дача. Загородный дом. pixabay.com.
5 место. Дача, где поют птицы на рассвете, всего за 2,19 млн рублей
В 15-ти минутах езды от Барнаула, в Новом поселке Первомайского района продается место для прекрасного отдыха. Это маленький (48 кв. м), но очень удобный дом, где есть все необходимое для хорошего времяпрепровождения.
Дача в Новом поселке Первомайского района, которая стоит более 2 млн рублей. «Циан».
На первом этаже деревянного строения разместилась баня, на втором — комната отдыха.
В доме проведены электричество, водопровод (скважина), канализация, подключена посудомоечная машина.
Участок в 12 соток, на котором он построен, засажен газоном, дорожки уложены плиткой, есть место для двух-трех автомобилей. На территории построена беседка с мангалом и камином. Для детей оборудована игровая площадка. А для взрослых — теплица с системой полива.
«Как поют птицы на рассвете! И какой закат…», — сказано в объявлении.
4 место. Добротная усадьба за 4 млн рублей
Дача находиться в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) «Лесные поляны» в Первомайском районе. Как утверждает продавец, здесь все сделано «для себя».
Усадьба за 4 млн рублей в СНТ «Лесные поляны» (Первомайский район). «Авито».
На участке построены деревянный дом, баня, беседка, теплица. Ландшафтный дизайн территории проработан с умом и фантазией. Здесь высажено много плодово-ягодных деревьев и кустарников, растут хвойные, есть большая коллекция цветов и многого другого.
Объявление о продаже размещено на сайте «Авито».
3 место. Дача для отдыха и полного релакса за 4,04 млн рублей
Этот загородный дом призван дарить радость от полноценного отдыха. Он был построен на шести сотках в СНТ «Агрегат», что в 15 минутах езды до центра Барнаула.
Загородный дом за 4,04 млн рублей в СНТ «Агрегат». «Этажи».
Большой дом, площадью 104 кв. м, заставлен мебелью ручной работы из массива дуба и оборудован настоящей русской печью и барбекю из «Демидовского» кирпича ручной работы XIX века. Перед добротным строением разместилась терраса.
На участке высажен газон, установлено освещение, построен бассейн с террасой из натуральной лиственницы для отдыха. На ней удобно загорать в погожий, солнечный день. Ее наверняка оценят представительницы прекрасного пола. Загар без лямок — прекрасная основа для любого образа.
Кроме того, на территории есть бревенчатая баня. Здесь разместились не только традиционные атрибуты — парилка с палками, печь и мойка, — но и душевая стойка из бамбука, на стене которой выложено большое керамическое панно, напоминающее о море и теплых странах.
«Для любителей рыбалки в садоводстве имеется пруд. Одним словом место для отдыха и релакса. Комаров практически нет», — говорится в тексте объявления о продаже элитной дачи.
2 место. Загородный дом за 4,3 млн рублей а-ля «все включено»
В садоводческом товариществе «Ракета» (в 500 м от ул. Власихинская) продается дача-коттедж-баня. Площадь строения — 70 кв. м.
Дача в садоводстве «Ракета», которую продают за 4,3 млн рублей. domofond.ru.
В возведении этого инженерного чуда были использованы ангарская сосна и кашированные окна.
Внутри установлен камин, снаружи, на участке, размером 6 соток, оборудованы парковочные места для двух автомобилей.
Все, что попало в объектив фотоаппарата автора объявления, останется будущим владельцам. Полный фотоотчет вы найдете здесь.
1 место. Дача за 5,4 млн рублей, которая зимой и летом одинаково хороша
Такой вариант может многим прийтись по вкусу. Цена кусается. За немаленькую сумму в 5,4 млн рублей будущему покупателю предлагают целый комплекс для полноценного загородного отдыха.
Дача за 5,4 млн рублей для всесезонного отдыха. «Авито».
На участке в 7 соток в микрорайоне Калиновка села Бобровка построено несколько объектов. Среди них: дом из бруса, площадью 130 кв. м, баня, беседка и гараж.
В доме есть все коммуникации, электричество работает весь год. На такой даче можно отдыхать и зимой, и летом. Участок благоустроен, рядом находятся лес и река Обь.
Здесь можно ознакомиться с деталями предложения.
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