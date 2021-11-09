Алтапресс: «Человек вложился и не обманул»: эксклюзивные подробности продажи спорткомплекса «Обь» в Барнауле

Алтайский краевой совет профсоюзов все-таки продал свою долю акций спорткомплекса «Обь» в Барнауле. Факт сделки подтвердил председатель организации Иван Панов. Он заверил, что объект свой профиль менять не будет, по крайней мере, до того момента, пока владелец контрольного пакета на это не согласится. Как проходила сделка, и кто ее главные участники — в материале altapress.ru.

Спорткомплекс "Обь" в Барнауле. Дмитрий Лямзин

Кто купил спорткомплекс «Обь»

Разговоры о том, что единственный олимпийский бассейн в Алтайском крае в скором времени может обрести нового собственника, начались около полугода назад. Изначально в качестве главного претендента на покупку пакета акций у крайсовпрофа назывался Михаил Дроздов. Тот самый бизнесмен, что три года назад за 100 млн рублей выкупил у «профсоюзов» Дворец зрелищ и спорта, а затем его отремонтировал.

Как рассказал Иван Панов, переговоры о покупке «Оби» действительно велись с Дроздовым, но покупателем выступил не он, как индивидуальный предприниматель, а некая фирма «Магистраль». Так значится в договоре купли-продажи.

По информации altapress.ru, компания зарегистрирована в Барнауле, по адресу: Павловский тракт, 251. Здесь же располагается торговый центр «Лето». Основной вид деятельности «Магистрали» связан с организацией стоянок транспортных средств. Уставной капитал — 20 тыс. рублей.

Торговый центр «Лето». Анна Зайкова

Учредителем фирмы выступает Роман Пипуныров. Он руководит еще четырьмя организациями, и все они зарегистрированы по одному адресу с центральный офисом компании «Мария-Ра».

Altapress.ru обращался за комментариями о покупке акций спорткомплекса «Обь» к Евгению Ракшину, однако девелопер на эту тему разговаривать отказался.

Сколько стоила «Обь»

По неофициальным данным, за пакет акций (49%), «Магистраль» заплатила 51 млн рублей. Иван Панов точную сумму сделки не назвал, но сказал, что «эта цифра близка к истине».

Как оказалось, договор купли-продажи стороны подписали еще в конце июня.

Почему продали спорткомплекс

Иван Панов настаивает: решение о продаже спорткомплекса в было принято несколько лет назад, еще до его избрания на должность руководителя крайсовпрофа. «Но, видимо, тогда переговоры зашли в тупик», — пояснил Панов.

Иван Панов. Анна Зайкова

По его словам, причиной продажи стало финансовое состояние объекта. «Наша главная цель — получение дивидендов. Никаких дивидендов от „Оби“ мы не видели последние 10 лет», — сообщил председатель объединения.

Надо сказать, дела в спорткомплексе действительно идут неважно. По итогам прошлого года «Обь» ушла «в минус» — сказалась пандемия и несколько месяцев вынужденного простоя.

По итогам 2019 года организация показывала чистую прибыль в размере 103 тыс. рублей, а по итогам 2020-го — убыток в 11,5 млн.

Открытый бассейн спорткомплекса «Обь».

Откуда такие показатели

Руководитель спорткомплекса Сергей Кашников в интервью altapress.ru пояснял: расходы на содержание объекта растут. Самые затратные статьи — водоснабжение и отопление.

Дело в том, что 50-метровый бассейн с вышкой для прыжков в воду строился в советские годы, когда экономика эксплуатации подобных объектов просчитывалась иначе.

Сейчас 10-метровая вышка, которую здесь никогда особо не использовали, добавляет только проблем. Из-за нее площадь помещения и глубина бассейна большая, а ведь все это надо обогревать.

Сергей Кашников, председатель федерации плавания в Алтайском крае. Дмитрий Лямзин

Сергей Кашников,

руководитель спорткомплекса «Обь»:

Пропускная способность бассейна зависит от такого понятия, как «зеркало воды». В «Оби» мы можем принимать единовременно до 150 человек. Для сравнения, «Магис» на улице Взлетной — до 50 человек. Казалось бы, такая большая разница в нашу пользу. Но надо учесть, что у нас в шесть раз больше воды, которую приходится нагреть всю, а не только на поверхности.

Как сообщил Сергей Кашников, себестоимость часа занятия в бассейне составляет 188 рублей — сумма вполне подъемная. Но половину времени работы «Оби» занимает детская спортшкола, для которой цена аренды — ниже рыночной (141 рубль с НДС в час).

Разницу приходится перекладывать на плечи простых посетителей. Отсюда и стоимость билета, которая в 2021 году возросла до 300 рублей.

Спорткомплекс «Обь» в Барнауле. Дмитрий Лямзин

Та же история с другими краевыми спортивными школами, которые арендуют у спорткомплекса помещения. Из 2,5 тыс. кв. метров площадей 500 кв. метров у частного фитнес-клуба, остальное занимают детские секции, арендующие помещения по ценам тоже ниже рыночных.

Что будет со спорткомплексом

По словам Ивана Панова, о дальнейшей судьбе объекта можно не беспокоиться, по крайней мере, в этом во время переговоров его убеждал Михаил Дроздов.

«Учитывая наш опыт в части Дворца спорта, я могу ему доверять. Человек вложился и не обманул. А ведь тогда тоже было много разговоров о том, что объект снесут и на его месте построят высотку», — пояснил Панов.

Бассейн. Плавание. СС0

Какие планы в отношении «Оби» у новых совладельцев, неизвестно.

На сегодняшний день главным держателем акций спорткомплекса остается правительство региона в лице управления имущественных отношений. Снести объект или закрыть его без согласований с властями компания «Магистраль» и те, кто за ней стоит, не смогут.

В кулуарах поговаривают, что свою спортивную и социальную направленность «Обь» сохранит — это якобы принципиальная позиция губернатора Виктора Томенко. По крайней мере до того момента, пока инвесторы не построят что-то аналогичное на другом участке.

Спорткомплекс «Обь» в Барнауле. Дмитрий Лямзин

Altapress.ru направил в министерство спорта края официальный запрос по этому поводу. Ответа пока не поступало.

По оценке специалистов, строительство 50-метрового бассейна с гостиницей и разноплановыми спортивными залами может обойтись в круглую сумму — около 5 млрд рублей.

В чем особенность «Оби»

Спортивный комплекс «Обь» начал строиться в 70-х годах прошлого века. Первая очередь (детский и подростковый бассейны) была сдана в 1982 году. Уже в 1984 году был введен в эксплуатацию большой бассейн (50×25 м).

Уникальность его заключалась в том, что при строительстве впервые в нашей стране был применен метод изготовления ванны из стекла и цемента. В 1985 году ввели в эксплуатацию весь объект — вместе со спортивными залами.

Спорткомплекс «Обь» в Барнауле. Дмитрий Лямзин

На сегодняшний день спорткомплекс «Обь» является одним из крупнейших в Западной Сибири. На его базе проводятся чемпионаты СФО и Дальнего Востока, первенства России по плаванию, фехтованию, классической борьбе, художественной гимнастике.

Персонал спорткомплекса, по данным на 1 января 2021 года, составляет 114 человек.

Алтапресс