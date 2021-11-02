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Алтапресс: «Один из нас уже умер». Что происходит в приговоренном доме Барнаула после участия его жильцов в московском телешоу

Горняк22
34 минуты Ago

Жильцы дома на ул. Профинтерна, 38 в прошлом году с удивлением обнаружили, что их жилье признали аварийным. Сами они уверены, что здание требует ремонта, но вполне пригодно для проживания. Позиция чиновников сводится к одному: хотите оспорить решение о сносе, идите в суд. В сентябре многострадальный дом прогремел на всю страну — барнаульцев пригласили в Москву, на «Первый канал», для участия в телешоу «Мужское и женское». О том, решилась ли проблема, и как сейчас живут люди — в репортаже altapress.ru.

Дом на ул. Профинтерна, 38. Дарья Беркетова.

Московский подход

Больше месяца тому назад история дома на ул. Профинтерна, 38 вышла на федеральный уровень. О ней рассказали на «Первом канале», в эфире телешоу «Мужское и женское».

«Жителей нашего дома лишают единственного жилья», — пояснил тогда в беседе с ведущей старший по дому Евгений Никоненко.

Здание, в котором был главный офис &quot;Элин-Банка&quot;, Барнаул, ул. Профинтерна, 38.1 Здание, в котором был главный офис «Элин-Банка», Барнаул, ул. Профинтерна, 38. Altapress.ru

С тех пор судьба дома и его жильцов не стала яснее. Люди продолжают бесконечную переписку с чиновниками, но администрация города, Межведомственная комиссия Барнаула и Алтайский центр строительно-технической экспертизы стоят на своем — аварийное здание нужно сносить.

«Этот дом простоит еще не одно десятилетие. У него ленточный фундамент, настильные перекрытия, а под зданием находится бомбоубежище. Его бы капитально отремонтировать, привести в порядок крышу, и можно жить дальше. Но статус сменился, поэтому мы не можем принять участие в программе по капитальному ремонту, да и текущий нам уже не делают», — рассказывают жильцы обреченного дома, грустно поглядывая на стены здания.

Они добавили, что живут теперь, как на пороховой бочке — постоянно ждут выселения, боятся, что их отправят в маневренный фонд или выдадут копеечную компенсацию за «жилые квадраты» в центре города.

Старший по дому Евгений Никоненко.2 Старший по дому Евгений Никоненко. Дарья Беркетова.

«За основу взяли «незаконнорожденные «документы. Теперь появилось распоряжение с двойным чтением. Нам дали срок на снос за свой счет. В случае, если мы этого не сделаем, изымут земельный участок и сами снесут дом. Мы думаем, что все это было запущено не зря. Место, где стоит наш дом, перспективное, земли много — более четырех тысяч квадратных метров. По соседству — большая новостройка. Думаю, территорию просто хотят отдать застройщику», — отмечает Никоненко.

А что же москвичи? На этот вопрос жильцы лишь пожимают плечами.

«Обещали помочь. Сказали, чтобы в случае чего мы звонили. А пока тишина»,— рассказала жительница злополучного дома Галина.

Вопросы без ответа

Жительницы дома на ул. Профинтерна, 38.3 Жительницы дома на ул. Профинтерна, 38. Дарья Беркетова.

Широкого резонанса программа не получила. Люди признаются: ожидали, что внимание к проблеме со стороны федеральных СМИ поможет вернуть дому статус «нормального», но пока воз и ныне там.

«Даже Москва не помогла, хорошо хоть проезд туда и обратно оплатили», — примерно так можно словесно охарактеризовать настрой жителей.

Сегодня их жизнь перешла в привычное русло. Ее омрачает только дамоклов меч нависшего сноса. Он маячит в перспективе, но давит тяжким грузом неизбежного. Многие уже просто сдались.

Дом на ул. Профинтерна, 38.4 Дом на ул. Профинтерна, 38. Дарья Беркетова.

«В доме много пожилых людей. Они уже не верят в благополучный исход ситуации. Один из нас уже умер: дедушка из соседнего подъезда. Он очень переживал, что дом снесут, волновался о том, какая судьба его ждет», — рассказали жители.

Не опускает руки только Евгений Никоненко. Он аккуратно собирает все документы, в том числе ответы чиновников, органов правопорядка и судебные решения. Пока бумаги свидетельствуют не в пользу жильцов и «нормальности» их дома.

«В этой истории много вопросов, которые так и остались без ответа. Например, почему два разных дома объединили в один? Как получилось, что на собрании управляющая компания ставила вопрос об экспертизе крыши, а в итоге заказала проверку всего дома по Профинтерна, 38? Почему в работе комиссии, которая по какой-то причине приезжала на объект во время ковидных ограничений, участвовали не все жильцы? Почему после принятия решения о том, что дом аварийный, никто не уведомил об этом остальных жильцов? И так далее, и тому подобное…» — замечает Никоненко.

Правосудие. Суд. Фемида.5 Правосудие. Суд. Фемида. Анна Зайкова

Он добавляет, что изнанкой развернувшейся истории может быть халатность ответственных лиц, не разобравшихся в ситуации со сложным домом, или превышение своих полномочий отдельными чиновниками. Мужчина уверен: схема по признанию его дома аварийным должна быть проверена сотрудниками Следственного комитета. Сейчас Евгений Никоненко как раз собирает все необходимые документы, чтобы обратиться за помощью к правоохранителям.

Справка

Раньше дом состоял из двух строений, которым были присвоены разные адреса. Его часть, расположенная параллельно ул. Профинтерна, значилась под литерой «38» (1962 года постройки), перпендикулярное здание — «38, к. 2» (1937 года постройки). На сегодняшний день на кадастровой карте значится один большой дом по адресу ул. Профинтерна, 38.

На портале «Реформа ЖКХ», в реестре аварийных значится дом с литерой «38». В 2020 году он был признан аварийным и в 2021 году исключен из списков на проведение капитального ремонта. Про второй корпус подобных сведений нет.

По словам старшего по дому, как такового технического паспорта на дом не имеется, как и кадастрового плана. Мужчина предполагает, что в Росреестр могла закрасться ошибка.

Клеймо аварийности

Дом на ул. Профинтерна, 38.6 Дом на ул. Профинтерна, 38. Дарья Беркетова.

Тем временем, клеймо аварийности уже дает о себе знать. По словам жильцов, если раньше управляющая компания хоть как-то ремонтировала жилое здание, то теперь все работы прекращены.

«Но мы продолжаем платить по квитанциям, в том числе за текущий ремонт», — поясняют они.

В одном из подъездов теперь уже единого дома в прошлом году демонтировали батарею отопления. Предполагалось, что мастер заменит прохудившийся радиатор. На дворе поздняя осень, грядут холода, а новой батареи как не было, так и нет. Евгений Никоненко спокойно замечает: «Значит, зимой в подъезде снова будет холодно. Стояк нам уже ремонтировать не будут».

У дома на ул. Профинтерна, 38.7 У дома на ул. Профинтерна, 38. Дарья Беркетова.

А еще люди пожаловались, что управляющая компания не занимается зданием и даже во дворе не убирает. В УК «Смарт» по последнему заявлению пояснили: денег мало, поэтому за небольшую зарплату работать идут представители соответствующего контингента. Периодически дворники просто теряются из вида. В целом же, в компании говорят, что про дом не забывают и выполняют все функции, обусловленные законодательством в сфере ЖКХ в полном объеме.

Жильцы добавляют: они уже давно взяли дело в свои руки — сами и за свой счет вызывают мастеров по ремонту сантехники и коммуникаций, приводят в порядок двор. Зимой, например, местные автолюбители скидываются на трактор, чтобы очистить территорию от снега.

Факт

В одно части дома 18 квартир, в другой — 55, из них 15 — муниципальные.

Крыша едет, дом стоит

Внутри дома, признанного аварийным.8 Внутри дома, признанного аварийным. Дарья Беркетова.

Нас ведут на крышу дома. Именно с нее все началось. Больше десяти лет назад кровлю как бы капитально отремонтировали. Но подрядная организация, по словам жильцов и руководителя управляющей компании «Смарт», сделала это из рук вон плохо.

Невооруженным взглядом видно, что работы проведены недобросовестно. Один конденсат на внутренней стороне кровли (которого, по словам экспертов, не должно быть — Прим. ред.) говорит о многом. Часть деревянных балок и стропил — старые, часть — не отвечают существующим нормам. Профлист положен с нарушением технологии, да и его толщина вызывает у специалистов много вопросов. Об этом рассказали в «Смарте».

Не удивительно, что крыша до сих пор постоянно протекает. Несколько квартир регулярно подтапливало. Когда жильцы двух из них решили сделать ремонт и убрали отделку, обнажилась неприглядная истина: стены и перекрытия разрушаются. Об этом нам сообщили в управляющей компании, куда люди отправились в первую очередь.

Внутри дома, признанного аварийным.9 Внутри дома, признанного аварийным. Дарья Беркетова.

В итоге, жильцы двух пострадавших квартир инициировали рассмотрение вопроса об аварийности здания. Об этом свидетельствуют материалы Октябрьского районного суда, который в сентябре прошлого года отклонил иск к Межведомственной комиссии Барнаула для оценки жилых помещений и мэрии «о признании заключения и распоряжения незаконными».

В решении сказано, что формально процедура оценки недвижимости на аварийность не была нарушена, как и процедура оформления необходимых документов со стороны представителей городских властей.

В деле фигурируют Н.В. Суховеева и Т.А. Сосульникова. Женщины написали заявление «с просьбой рассмотреть на заседании комиссии вопрос о признании многоквартирного дома аварийным». В УК «Смарт» отметили: жительницы были уверены, что здание в плохом состоянии. Однако их соседи полагают, что дело в другом: Суховеева и Сосульникова могли запустить процесс, желая отремонтировать жилье за государственный счет.

Житель дома на ул. Профинтерна, 38.10 Житель дома на ул. Профинтерна, 38. Дарья Беркетова.

Важно, что в данной ситуации управляющая компания, зная о запросе двух своих клиенток, вынесла на общее собрание дома вопрос об экспертизе крыши, а не всего дома. О том, почему это было сделано, в организации так и не смогли ответить. Впоследствии именно это решение и стало основанием для проведения экспертизы, после которой был запущен пока необратимый процесс по вынесению приговора трехэтажному жилому дому.

Экспертиза обошлась в 20 тыс. рублей. Они были списаны с общего счета здания. После того, как выяснились детали, остальные жильцы обратились в прокуратуру. Ведомство постановило: деньги были взяты незаконно. УК пришлось вернуть всю сумму обратно на счет. А вот экспертизу, как и решение Межведомственной комиссии, никто отменять не стал.

«Прокурор не обладает специальными познаниями в целях определения технического состояния многоквартирного дома на предмет его аварийности. <…> В этой связи прокурор не наделен полномочиями по обращению в суд в ваших интересах по указанной категории дел», — гласит ответ городской прокуратуры на заявление об отмене постановления комиссии.

Далее жильцам рекомендовали «самостоятельно обратиться в суд за защитой нарушенных прав».

Коммерческий след

Дом на ул. Профинтерна, 38.11 Дом на ул. Профинтерна, 38. Дарья Беркетова.

В обреченном доме на сегодняшний день находятся еще и коммерческие помещения: магазин торговой сети «Красное&Белое», цветочная лавка «Ажур» и транспортная компания «Шерл АТК». Собственники недвижимости узнали о планируемом сносе здания только от корреспондентов altapress.ru. По их словам, бизнесменов никто не предупредил о смене статуса строения.

Есть еще одна любопытная деталь: жильцы утверждают, что технические помещения подвала администрация когда-то продала. Новый собственник, по уверениям людей, сдал коммерческую недвижимость предпринимателю, занимающемуся разведением съедобных грибов на продажу.

Что происходит в помещениях, и как сырость отражается на доме, жильцы не знают, так как доступ в подвал для них закрыт.

Большая ответственность

У дома на ул. Профинтерна, 38.12 У дома на ул. Профинтерна, 38. Дарья Беркетова.

Гендиректор Алтайского центра строительно-технической экспертизы Денис Журбий рассказал нам, что специалисты организации выполняли четко поставленную задачу: определить техническое состояние той части здания, фасад которой выходит на ул. Профинтерна. И в договоре это было четко прописано.

«На основании выявленных повреждений конструкций был сделан вывод, что в доме есть признаки аварийности отдельных элементов, и есть вероятность обрушения. Поскольку каждая несущая конструкция является неотделимой частью всего здания, согласно методике, мы и сделали вывод о том, что объект в целом аварийный», — отметил собеседник.

Он добавил: здание нельзя назвать безопасным, если у него хотя бы одна конструкция может обрушиться. В первую очередь речь идет о чердачных перекрытиях, несущих элементах балок крыши, трещинах в стенах.

Дом на ул. Профинтерна, 38.13 Дом на ул. Профинтерна, 38. Дарья Беркетова.

«На основании только этих признаков методика обследования позволяет отнести данные конструкции к аварийным и распространить этот статус на все здание», — подчеркивает Журбий.

Он поясняет: в случае, например, с панельным домом, можно отдельно рассматривать каждую секцию. Если одна из них аварийная, то другие могут быть и не затронуты при обрушении. И при таких обстоятельствах, рассказывает он, специалисты не могут назвать весь дом аварийным.

Руководитель АЦСТЭ продолжает: в доме на ул. Профинтерна, 38 общие стены и перекрытия. Если обрушится хотя бы часть перекрытий, это может привести к цепной реакции, и дом сложится весь. Предвидеть, что впоследствии произойдет со зданием, невозможно.

Дом на ул. Профинтерна, 38.14 Дом на ул. Профинтерна, 38. Дарья Беркетова.

«Мы не готовы были взять на себя ответственность и назвать объект безопасным для дальнейшей эксплуатации», — добавил Журбий.

В то же время эксперт отметил, что жильцы, получив заключение специалистов, могли бы и «не давать ход делу», но они оформили заявление, собрали весь пакет документов и отправились к городским властям.

Тут помню, тут — не помню

Счетчик.15 Счетчик. Pixabay.com

В центре дела о признании дома аварийным — управляющая компания «Смарт». Именно она заказала экспертизу всего здания на основании собрания жильцов, где люди проголосовали за исследование лишь крыши.

Дмитрий Никифоров, и.о. руководителя «Смарта», на вопрос о такой нестыковке не смог ответить, сославшись на давность события. Хотя дом признали аварийным лишь в прошлом году.

Никифоров также не смог развернуто пояснить, почему на выездное совещание не позвали большую часть жильцов и старшего по дому.

Дворник. Барнаул.16 Дворник. Барнаул. Altapress.ru.

«Участвовали те, кто выразил желание. Никому отказано не было», — говорит собеседник.

По поводу заявления на признание дома аварийным он пояснил, что никто, кроме самих жильцов, не мог дать ход экспертизе. После подачи документов было проведено выездное совещание с участием жильцов и чиновников профильных комитетов. По словам собеседника, оно проходило буквально «на крыльце дома». Для решения хватило осмотра двух квартир, откуда «был доступ к основным инженерным коммуникациям и несущим стенам».

Жильцы большинства квартир данную экспертизу намерены оспорить в суде и обратиться в следственные органы, чтобы специалисты детально разобрались в подоплеке сложившейся ситуации.

Алтапресс

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