ГОРНЯК22 01.11.2021
Коронавирус

Алтапресс: «Ковидоктябрь» на Алтае: выздоровевших в 4 раза меньше заболевших, из которых умер каждый 13-й

Горняк22
11 часов Ago

В Алтайском крае, по данным на 31 октября, зарегистрировали 472 новых случая заболевания коронавирусом и 28 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус. Пандемия. CC0

По данным за октябрь, с 1-го числа по 31-е, в крае выявили 10 631 случай заболевания ковидом, при этом число выздоровевших — 2 644, а умерших — 815. Таким образом, заболеваний зарегистрировали в 4,02 раза больше, чем выздоровлений, при этом, исходя из показателей инфицирования и смертей, умирал каждый 13 заболевший.

Всего в крае инфицированных — 88 563 (в том числе 6 840 детей). Выздоровели — 62 149 пациентов, из них за прошедшие сутки — 147.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 3 936 человек.

«Кроме этого, 421 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 44 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 367 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. Пандемия.1 Коронавирус. Пандемия. CC0

«Развернуты 4816 коек, к кислороду имеют подключение 3349, с ИВЛ — 358. Резервных коек — 459», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 865, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 296.

За весь период наблюдений скончались 6 270 человек с ковидом: из них 28 — за прошедшие сутки (26 — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 4 915 человек (по иным причинам — 1 355).

По данным оперштаба на 31 октября: прививается 794 285 человек (получили первую вакцину — 63 481, полностью вакцинированы — 714 642), повторно вакцинировались — 16 162.

Ранее altapress.ru рассказал, как прошел первый день QR-кодов в Алтайском крае.

Новые случаи

Барнаул — 124, Бийск — 35, Рубцовск — 27, Алейск — 15, Славгород — 14, Заринск — 13, Топчихинский район — 10, Шипуновский район — 9, Камень-на-Оби, Егорьевский и Рубцовский районы — по 8, Бурлинский, Волчихинский, Змеиногорский, Ключевский, Кулундинский, Усть-Калманский и Хабарский районы — по 7, Новоалтайск, Алейский, Калманский, Каменский, Курьинский, Немецкий национальный, Новичихинский, Поспелихинский, Романовский и Табунский район — по 6, Благовещенский, Заринский, Зональный, Краснощековский, Михайловский, Родинский, Тогульский и Угловский районы — по 5, Локтевский, Мамонтовский и Третьяковский районы — по 4, Белокуриха, Бийский, Павловский, Петропавловский, Тальменский, Тюменцевский, Чарышский и Шелаболихинский районы — по 3, Залесовский, Кытмановский, Панкрушихинский, Троицкий и Усть-Пристанский районы — по 2, Баевский, Косихинский, Крутихинский, Первомайский, Солонешенский и Суетский районы — по 1.

Алтапресс

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