Алтапресс: Власти Алтайского края рассказали о судьбе законсервированных заводов наукограда

Бийский маслоэкстракционный завод не будет в ближайшее время заниматься переработкой. Такое решение принял нынешний арендатор этого объекта группа компаний «Благо», сообщил начальник Алтайпищепрома Александр Большаков. Он также пояснил, что будет с другими бийскими предприятиями.

Бийский сахарный завод. Анна Зайкова.

По словам Александра Большакова, законсервировать маслоэкстракционный завод в Бийске «Благо» решило еще в декабре 2020 года. С того момента он и не работает. Единственное что арендатор будет делать на этом объекте, это хранить масличное сырье для другого своего завода, который располагается в Барнауле.

В нынешнем году два маслоэкстракционных предприятия, которые суммарно являются крупнейшими в Алтайском крае, дважды выставлялись на торги, но в последний момент снимались.

«Мы рассчитываем, что аукцион пройдут и заводы обретут постоянного собственника», — пояснил Большаков.

Начальник Алтайпищепрома Александр Большаков Анна Зайкова

Будут ли в Бийске выпускать сахар

Бийский сахарный завод обрел нового хозяина еще в 2017 году, но так и не был запущен. Как сообщил руководитель пищевого ведомства, сейчас на предприятии реализуется проект реконструкции общей стоимостью 5 млрд рублей.

По его завершению перерабатывать БСЗ сможет 5 тыс. тонн сахарной свеклы в сутки. Для сравнения мощности Черемновского сахарного завода составляет 6 тыс. тонн свеклы.

Когда заработает завод, Александр Большаков уточнить не смог. По его словам, реконструкция предприятия находится на первом этапе.

«Площадка завода обеспечена подъездными путями, подключением к центральным сетям электро-, газо- и водоснабжения, водоотведения. Оформлены договоры недропользования на забор речной воды, поставки магистрального газа. Складской комплекс полностью обеспечивает потребности первого этапа проекта, на втором и третьем этапах планируется строительство новых помещений для хранения», — сообщал в октябре 2020 года генеральный директор компании «Бийский сахар» Роман Игнатов.

Бийский сахарный завод. Анна Зайкова.

Что происходит с Угриничем

Относительно еще одного актива обанкротившегося агрохолдинга «Изумрудная страна» — мясомолочного комбината «Угринич» — ясности нет. В феврале 2021 года его собственником стала некая Екатерина Михайлова, заключившая договор купли-продажи на сумму 31,5 млн рублей.

В Алтайпищепроме altapress.ru пояснили, что приобретенная собственником база будет использоваться под развитие пищевого производства. Отметим, что комбинат не функционирует с 2014 года.

Алтапресс