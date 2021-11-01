Алтапресс: Рубли и возможности. Как «эксцентричный» главврач решил кадровую проблему с медперсоналом в маленьком алтайском городе

Дети на приеме у стоматолога, конечно, орут, дерутся и плюются, но Александр Волков ужасно рад. Вообще, детский стоматолог в районной больнице — настоящее чудо. Еще большее чудо, что в то время, как все региональное здравоохранение опечалено нехваткой врачей, главврач Алейской ЦРБ Александр Берестенников умудрился за три года привлечь 53 молодых специалиста.

Алейская ЦРБ. Молодые врачи. Анна Зайкова.

Все и сразу

Александр Волков никогда не работал с детьми, но теперь они нравятся ему больше, чем взрослые. В Алейской ЦРБ ему предложили и дальнейшую учебу у опытных коллег, и хорошее вознаграждение. «У молодого стоматолога даже в частной медицине небольшие возможности для заработка, пациенты хотят более опытных специалистов», — говорит молодой врач.

«У нас теперь 11 стоматологов! — восклицает Берестенников. — Никогда такого не было! Они, похоже, между собой сговорились, чтобы здесь работать».

Кто-то переехал в Алейскую ЦРБ за миллионом «Земского доктора», другие вернулись после целевого обучения в медицинском университете. У каждого из молодых специалистов были причины остаться здесь: любовь, деньги, родственники, долг по госпрограмме. Однако главный стимул — интересная работа и возможность быть услышанным.

Рентгенолога Сергея Довгалева привлекла перспектива обучаться в Санкт-Петербурге работе на компьютерном томографе. А еще сразу дали служебную квартиру, хоть и в «слегка потрепанном состоянии».

Психиатр-нарколог Сергей Нехорошев нашел применение аппарату для химико-токсикологичеких исследований, который стоял без дела. Открыть психотерапевтическое направление — тоже его идея.

Терапевт из Шипуновской районной больницы Кирилл Абалымов помогал алейским врачам в ковидном госпитале. Вместо пожилых сельчанок с сахарным диабетом и гипертонией он получил тяжелейших пациентов со всем «букетом» сопутствующих заболеваний, а это куда интереснее в профессиональном плане. Кирилл даже вернул неотработанные в Шипуново деньги по программе «Земский доктор» и остался в Алейске.

Алейская ЦРБ. Молодые врачи. Анна Зайкова. Алейская ЦРБ. Молодые врачи. Анна Зайкова. Алейская ЦРБ. Молодые врачи. Анна Зайкова. Алейская ЦРБ. Молодые врачи. Анна Зайкова. Алейская ЦРБ. Молодые врачи. Анна Зайкова. Алейская ЦРБ. Молодые врачи. Анна Зайкова. Алейская ЦРБ. Молодые врачи. Анна Зайкова. Алейская ЦРБ. Молодые врачи. Анна Зайкова. Алейская ЦРБ. Молодые врачи. Анна Зайкова. Алейская ЦРБ. Молодые врачи. Анна Зайкова. Алейская ЦРБ. Молодые врачи. Анна Зайкова. Алейская ЦРБ. Молодые врачи. Анна Зайкова. Алейская ЦРБ. Молодые врачи. Анна Зайкова. Алейская ЦРБ. Молодые врачи. Анна Зайкова.

«У нас был всего небольшой курс детской хирургии, а тут я столкнулся с этим лицом к лицу. Иногда остаешься один. Родители переживают, ребенок плачет, сам в панике, но надо принимать ответственные решения», — вспоминает начало своей работы Сергей Воротников. За два года он стал ведущим эндоскопическим хирургом и онкологом района, с ним консультируются и более опытные коллеги.

Травматолог Хусанбой Рахманов проходил в Алейске практику и решил остаться. Он в восторге от своих коллег, но еще больше — от того, что травматологическое отделение здесь общее, без узкой специализации «на одной кости», как в крупных городах. Так что есть возможность заниматься и учиться всему и сразу.

Суфёнидин Саидов сейчас ординатор второго года медицинского университета и работает терапевтом в ковидном госпитале. Он вспоминает, как главврач уговорил его работать в ЦРБ, и называет его «жемчужиной медицины».

Алейская ЦРБ. Молодые врачи. Анна Зайкова.

Чтобы найти сотрудников Александр Берестенников использует все способы: от «сарафанного радио» до крупнейших сайтов. И все свое красноречие. «Вот у нас невролог Наталья Вторникова, — говорит он. — Мне пришлось ехать в Барнаул, я даже познакомился с ее мамой. Мама уговаривала: „Оставьте дочь здесь, она же у вас там пропадет!“ Не пропала и отлично работает».

Я — начальник

Александр Берестенников организовал мощное наставническое движение в больнице. Каждого нового сотрудника берут под опеку, чтобы он не оставался в профессии один на один со своими страхами.

С молодежью надо разговаривать на равных, считает главврач, и другое отношение жестко пресекается. «В одном отделении у нас был такой конфликт, — говорит он. — Старшие врачи сказали молодому: мы, мол, уже свое отработали. И нагрузили его. Звонит мне — плачет».

Многие молодые врачи больницы говорят, что отношения с заведующими отделениями и старшими коллегами стали почти родственными.

«Неприемлемо такое отношение „я начальник — ты дурак“. „Дорасти до меня“, „поработай с мое, тогда и поговорим“ — так нельзя, — говорит главврач. — Для меня это не просто сотрудники, а коллеги. Это люди, которые через три-пять лет будут лицом больницы. И относиться к ним нужно соответственно уже сейчас».

Алейская ЦРБ. Молодые врачи. Анна Зайкова.

Равенство — главная идея Берестенникова в кадровой политике. У каждого из молодых специалистов есть возможность связаться напрямую с ним, не важно, рабочий это будет вопрос или бытовой.

Многие упрекают главврача в излишней нежности к молодежи, но он считает, что с новыми специалистами обязательно нужно нянчиться. «Звонит мне, например, молодой хирург и говорит: „Вы не сильно заняты?“ Я говорю: „Ну, что ты, конечно, нет! Сижу, ничего не делаю“, — смеется главврач. — А у него первая операция. И я пошел с ним. Знаю, что не каждый главврач будет ассистировать вчерашнему студенту. Но это важно, чтобы глаза горели».

Молодые врачи психологически не могут справиться со многими вопросами: им страшно в первый раз зайти в операционную, выехать на «скорой помощи», поставить диагноз. «Анестезиолог как-то раз у меня вышел после операции. 27 лет парню. Плачет, — вспоминает Берестенников. — Нас, говорит, учили, как пациента спасать, но не учили, как быть, если он умер».

Алейская ЦРБ. Молодые врачи. Анна Зайкова.

Важно, чтобы в каждую трудную минуту рядом был более опытный врач, который подскажет и поддержит, считает главврач Алейской ЦРБ: «Молодой специалист один на все село — это очень опасно. Человек может из-за страха перестать расти как специалист или просто начнет работать плохо».

Александр Берестенников собирается организовать на базе больницы центр компетенций для сельских врачей, которые помогут алейским докторам и заодно наберутся знаний, и всячески ратует за то, чтобы как можно быстрее «пересаживать» молодого специалиста из университетских лекционных аудиторий к постелям пациентов.

Алейская ЦРБ. Молодые врачи. Анна Зайкова.

Блага цивилизации

С приездом нового специалиста начальник отдела кадров и вся администрация ЦРБ «переквалифицируется» в риэлторов: жилье — самая большая проблема в Алейске. Благоустроенного фонда не так много, а тот, что есть, в основном занят военными-контрактниками.

При этом цены на аренду равняются барнаульским — от 12 тыс. в месяц и выше за «убитую» однушку. Жить в частном доме с печным отоплением для врача и вовсе не вариант, учитывая, что он может находиться в больнице сутками.

Даже то, что считается благоустроенным, на поверку совсем не такое. «Первое время после переезда я не могла найти квартиру и жила в палате инфекционного отделения, — рассказывает клинический психолог Дарья Никифорова, она приехала чуть больше полугода назад из Омска. — Так вот, поверьте, в инфекционке было лучше, чем в большинстве квартир в Алейске».

Алейская ЦРБ. Молодые врачи. Анна Зайкова.

Более, чем 20 молодым специалистам дают компенсацию аренды жилья в размере 10 тыс. рублей за счет министерства здравоохранения. В этом году в программу попали и медицинские сестры. Частично оплачивать аренду немедицинскому работнику Дарье Никифоровой — инициатива администрации ЦРБ.

Муниципалитет обеспечивает врачей подъемными. Еще два года назад они составляли 12,5 тыс. рублей, в этом — уже 50. Администрация города также помогает устроить детей в школы и детские сады.

Алейская ЦРБ. Молодые врачи. Анна Зайкова. Алейская ЦРБ. Молодые врачи. Анна Зайкова. Алейская ЦРБ. Молодые врачи. Анна Зайкова. Алейская ЦРБ. Молодые врачи. Анна Зайкова. Алейская ЦРБ. Молодые врачи. Анна Зайкова.

Кадры любой ценой

И все же врачей не хватает. Кадровая укомплектованность Алейской ЦРБ — 76%. Большую часть специалистов сейчас оттянули на себя две ковидные площадки — там 220 коек, практически полностью занятых тяжелыми больными.

Кроме того, по планам минздрава, Алейская ЦРБ должна стать крупным межрайонным медицинским центром. Скоро здесь откроют первичное сосудистое отделение, будет амбулаторная онкология.

Уже сейчас ЦРБ обслуживает жителей не только Алейского, но и Шипуновского, Чарышского, Усть-Пристанского и Усть-Калманского районов. На «подведомственной» территории — круглосуточный стационар, детская и взрослая поликлиники, женская консультация, шесть сельских амбулаторий и 23 ФАПа.

Алейская ЦРБ. Молодые врачи. Анна Зайкова.

Приказ о создании межрайонных центров существует с 2015 года. «Но человек никуда не поедет по приказу, нужно, чтобы пациент верил тому, что в Алейске ему окажут такую же качественную помощь, как и в Барнауле», — говорит Александр Берестенников.

Когда он пришел работать главврачом в 2019 году, через реанимацию проходило около 400 пациентов, сейчас больше 1000. Кадры и новейшее оборудование позволяет ЦРБ все чаще принимать тяжелых больных, которых теперь не нужно возить в Барнаул.

Врачи в постоянно расширяющееся медучреждение требуются постоянно. 40 человек сейчас учатся в медицинском университете по целевому набору, 12 человек — в ординатуре. Места хватит всем, уверяет главврач.

Алейская ЦРБ. Молодые врачи. Анна Зайкова.

Чтобы решить проблему нехватки среднего медперсонала, Берестенников собрал почти всех немедицинских работников больницы, включая администраторов и санитарок, и предложил им интересную перспективу: они учатся в Рубцовском колледже за счет больницы и через два года становятся полноценными медсестрами.

27 человек сейчас проходят такое обучение, причем многие предметы ведут врачи Алейской ЦРБ. Через полтора года медсестры начнут работать. «Плюс в том, что эти люди уже трудились в нашем коллективе, и у них уже есть жилье в Алейске», — считает главврач.

В городе придумали и специальную программу для школьников. 22 старшеклассника через неделю приступят к обучению медицинским основам на базе ЦРБ, а по окончанию школы вместе с аттестатом получат «корочки» младшей медицинской сестры. У этих ребят будет возможность поступить в Барнаульский базовый медицинский колледж отдельной группой. И это отлично, учитывая, что проходной балл в ББМК сейчас почти такой же, как в университет.

По договору молодежь будет обязана вернуться на работу свои села. «Впервые запускаем этот проект, посмотрим, что получится, — говорит Александр Берестеников. — Во всяком случае, дети и родители приняли такую возможность с воодушевлением».

Алейская ЦРБ. Молодые врачи. Анна Зайкова.

Человек в белом халате

Молодые врачи не стесняются предложить ввести новые технологии, главврач часто и сам их об этом спрашивает. «Для населения это означает более качественные услуги, для специалиста — возможность расти профессионально, для меня — престиж больницы», — уверен Берестенников.

Открытость главврача распространяется не только на новые идеи и молодых специалистов, но и вообще на всех. Два года назад он завет страницу ЦРБ в Instagram и почти сразу собрал 350 подписчиков, а сейчас их 3600.

По всей больнице развешаны таблички с номером мобильного телефона Александра Берестенникова. «Мы сделали это в прошлом году, когда кадров не хватало, и люди просто не могли дозвониться и узнать о родственниках в ковидном госпитале, — рассказывает он. — Пришлось перейти на ручной режим».

Алейская ЦРБ. Молодые врачи. Анна Зайкова.

В сутки главврач стал получать до 200 звонков, но сейчас ситуация стабилизировалась, и жители уже стараются не беспокоить главврача, по крайней мере по ночам и по выходным.

Как-то на совещании у министра здравоохранения Берестенников предлагал коллегам воспользоваться его опытом, на что они сказали: «Ага, давай вот мы твой телефон и дадим».

Алейская ЦРБ. Молодые врачи. Анна Зайкова.

Молодые специалисты называют главврача эксцентричным человеком. Сам он объясняет это тем, что свою работу принимает слишком близко к сердцу: «Когда случается какая-то нехорошая история в больнице — врач поступил непрофессионально или санитарка накричала на пациента — стыдно мне. Реагирую остро».

Он признается, что самое главное — не ремонт и оборудование, а головы сотрудников, которые нужно переориентировать: «Заботиться о пациенте нужно, не потому что ты получаешь за это зарплату, а потому что это твой собственный престиж, твоя репутация. Не каждый человек в белом халате — врач».

Алтапресс