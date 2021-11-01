ГОРНЯК22 01.11.2021
Коронавирус

Алтапресс: От Барнаула до Рубцовска – никуда без пропуска. Как на Алтае стартовала «нерабочая неделя» и система QR-кодов

Горняк22
11 часов Ago

Минувший уикенд отметился началом так называемой нерабочей недели, объявленной в связи с ухудшением коронавирусной ситуации, а также введением системы QR-кодов, которые теперь необходимо предъявлять на входе в торговые центры. Корреспонденты altapress.ru прогулялись по ТЦ сразу в трех городах Алтайского края — Барнауле, Новоалтайске и Рубцовске. Рассказываем о наших наблюдениях.

В ТРЦ "Пионер". altapress.ru.

Барнаул

ТРЦ «Пионер»

30 октября корреспондент altapress.ru побывала в ТРЦ «Пионер». Говоря о том, как все было, она отмечает, что в торговый центр людей запускали только через центральный вход, у которого собралась небольшая толпа — на эскалатор пускали по QR-кодам.

В ТРЦ &quot;Пионер&quot;.1 В ТРЦ «Пионер». altapress.ru.

Слева от входа указатель — «Вход в ленту». Туда может пройти любой. Но из общего коридора в другие отделы не попасть — стоит охранник. Рядом стоит курьер Delivery Club — в руке у него тоже телефон.

«Не пускают никого. Сегодня я 4 раза ходил в „Галактику“ — и каждый раз охранник спрашивал код, хотя уже запомнил меня», — говорит он.

Рядом с людьми стоит девушка, которая снимает происходящее на телефон. «Я вчера сделала прививку, сегодня должен прийти код», — комментирует она происходящее. Хотя по правилам, указанным на Госуслугах, сказано, что код приходит в течение пяти дней после вакцинации.

Охранник сканирует мой код через телефон, спрашивает фамилию и имя, после этого пропускает.

В ТЦ открыты большинство, но не все отделы. В частности, закрыта химчистка, небольшой бутик с сумками. Зато открыт отдел с сувенирами.

На этажах для субботы довольно немноголюдно. В зале с фудкортом свободны практически все столики. Все отделы при этом работают.

В одном из магазинов одежды совсем немного людей. Иду на кассу с покупкой.

В ТРЦ &quot;Пионер&quot;.2 В ТРЦ «Пионер». altapress.ru.

— Сегодня у вас непривычно мало людей…

— Нам самим непривычно. Интересно, как будет дальше. Сами мы давно уже все привиты, с этим очень строго у нас, — говорит девушка-кассир. Она просит меня снова показать код, а также паспорт.

В «Ленту» попасть просто. На входе действительно не просят кода. Правда, одна женщина о чем-то спорила с охранником.

В ТРЦ &quot;Пионер&quot;.3 В ТРЦ «Пионер». altapress.ru.

— Сегодня первый день такой, очень нервный день, — почти нежно успокаивает он ее.

Захожу в магазин с товарами для животных. Там при покупке уже не спрашивают код и паспорт.

— А зачем? Вас же на входе проверили, вы в маске, — говорит продавец.

— Не жалуются люди?

— Жалуются те, кто в соседний отдел косметики заходил. Там на входе охранник снова проверяет код и паспорт тоже просит, — пояснила женщина.

В ТРЦ &quot;Пионер&quot;.4 В ТРЦ «Пионер». altapress.ru.

ТЦ «Первомайский»

В «Первомайский», что на проспекте Красноармейском, 58 корреспондент altapress.ru заявился утром 31 октября. И обрадовался: как и написано в указе губернатора, QR-код у входа в продовольственный отдел не спрашивали.

Двое мужчин со сканерами в жилетах лимонного цвета стояли на страже непродовольственных этажей торгового центра — подвального, третьего и четвертого. Но очередей не было. На этих этажах вообще посетителей не много.

После закупки продуктов корреспондент altapress.ru решил прогуляться по второму этажу, а заодно и проверить стражей на бдительность. Она оказалась на высоте — ничего не скажешь.

Проверив сканером QR-код, мужчина в жилете попросил показать документ с фото — можно любой, сказал он. Документа в сумке не нашлось — проход не открыли.

В ТЦ теперь пускают только по QR-кодам. 5 В ТЦ теперь пускают только по QR-кодам. altapress.ru.

Новоалтайск

ТРЦ «Парк!»

Здесь нет продовольственных магазинов и аптек, поэтому тут я решила показать QR-код. Охранники не пропускают без него.

Код отсканировали, не спросили документов. Только уточнили инициалы, которые я без проблем могла подглядеть в экране смартфона.

Многие показывали код, были те, кто разворачивались и уходили. Несмотря на то, что рядом висела отличная подсказка — список мест, куда в ТРЦ можно пройти без QR- кода: «Детский мир», «Эльдорадо», магазин оптики и несколько точек общественного питания. Ручкой дописан магазин чая.

В новоалтайском ТЦ «Парк».6 В новоалтайском ТЦ «Парк». altapress.ru. В новоалтайском ТЦ «Парк».7 В новоалтайском ТЦ «Парк». altapress.ru. В новоалтайском ТЦ «Парк».8 В новоалтайском ТЦ «Парк». altapress.ru.

Через некоторое время спустился представитель «Детского мира» и попросил вычеркнуть их из списка — продавцы проверяют коды на кассе. То есть пройти можно, а купить ничего без справки нельзя.

У входа в книжный магазин висит объявление о проверке кодов, но по факту при мне и у меня их не проверяли.

Посетителей, как отмечают продавцы, обычное количество. Особенных заторов на входе нет, с кодами разбираются быстро.

В новоалтайском ТЦ «Парк».9 В новоалтайском ТЦ «Парк». altapress.ru.

ТЦ «Альфа»

В ТЦ «Альфа» тоже проверяли QR-код. Без него я прошла в аптеку, а оттуда — спокойно и без препятствий в магазин обуви, где коды не проверяли.

А вот если бы я хотела так пройти в «Галамарт» — не получилось бы. Там коды проверяют и даже останавливают тех, кто желает прошмыгнуть мимо уверенным шагом.

Мне показалось, что посетителей сегодня в этом торговом центре даже больше, чем бывает обычно.

В новоалтайском ТЦ «Альфа».10 В новоалтайском ТЦ «Альфа». altapress.ru. В новоалтайском ТЦ «Альфа».11 В новоалтайском ТЦ «Альфа». altapress.ru. В новоалтайском ТЦ «Альфа».12 В новоалтайском ТЦ «Альфа». altapress.ru.

ТЦ «Ника»

В этом ТЦ посетители обходят охранника, как столб — прямо за ним находятся продуктовый супермаркет и аптека.

И все же выборочно он спрашивает, кто и куда направляется и проверяет коды.

В новоалтайском ТЦ «Ника».13 В новоалтайском ТЦ «Ника». altapress.ru.

ТЦ «Флагман»

Здесь ждал сюрприз — объявление об открытой вакансии «Контролер QR-кодов». Попытки позвонить и узнать об условиях были тщетными — трубку так и не взяли.

Из самого объявления было ясно: опыт работы не нужен, главное быть ответственными.

Несмотря на то, что вакансия открыта без контролера вход не остался.

В новоалтайском ТЦ «Флагман». 14 В новоалтайском ТЦ «Флагман». altapress.ru.

ТЦ «Локомотив»

В ТЦ «Локомотив» на входе сидел охранник с готовым для считывания смартфоном. Но работник и не спрашивал о том, куда движутся посетители.

Помимо «Марии-Ра», Fix Price и DNS, куда можно пройти без кода, на первом этаже есть еще магазин одежды. Впрочем, там код тоже не пригодился — его никто не потребовал.

В Fix Price без родителей не пропустили пару детей — все по предписаниям.

В новоалтайском ТЦ «Локомотив».15 В новоалтайском ТЦ «Локомотив». altapress.ru.

Рубцовск

ТЦ «Радуга»

Прошедшая суббота для многих жителей Рубцовска прошла без привычных развлечений, а для бизнеса — без львиной доли потенциальных клиентов. В крупнейшем торговом центре «Радуга» ввели пропускной режим.

Корреспондент altapress.ru вместе с помощником отправился на разведку. Перед собой мы поставили две задачи: пройти по QR-коду и попытаться пробраться в ТЦ под предлогом посещения аптеки.

Отметим, в рубцовский торговый центр, в отличие от барнаульских, не стали загонять толпу охранников. На входе нас встретила лишь озабоченная девушка-сотрудница со смартфоном в руке. Она проверяла QR-коды посетителей через приложение-считыватель. Дело оказалось небыстрое, так как не все гости ТЦ знали, где искать QR-код. Образовалась небольшая очередь. В итоге, пока проверяли одних, другие просочились «зайцами».

В рубцовском ТЦ «Радуга». 16 В рубцовском ТЦ «Радуга». altapress.ru. В рубцовском ТЦ «Радуга». 17 В рубцовском ТЦ «Радуга». altapress.ru. В рубцовском ТЦ «Радуга». 18 В рубцовском ТЦ «Радуга». altapress.ru. В рубцовском ТЦ «Радуга». 19 В рубцовском ТЦ «Радуга». altapress.ru.

Помощника без вопросов пропустили в аптеку, и он оправился гулять по ТЦ. Я же осталась на входе дожидаться очереди. У меня проверили наличие QR-кода и паспорт. Сличать данные не стали, просто спросили имя и дату рождения.

Отправляюсь в ближайший отдел. Продавцы здесь пребывают в обреченном ожидании. Посетителей практически нет. А ведь многие работают за процент от продаж. В отделе рассказали, что в течение дня посетителей без «пропуска» приходилось весь день «заворачивать».

«Наш сосед только что не пустил шестерых. Если бы он этого не сделал, отдел бы оштрафовали», — отмечает один из продавцов.

В рубцовском ТЦ «Радуга». 20 В рубцовском ТЦ «Радуга». altapress.ru. В рубцовском ТЦ «Радуга». 21 В рубцовском ТЦ «Радуга». altapress.ru. В рубцовском ТЦ «Радуга». 22 В рубцовском ТЦ «Радуга». altapress.ru. В рубцовском ТЦ «Радуга». 23 В рубцовском ТЦ «Радуга». altapress.ru.

К слову, в ТЦ мы отправились в субботу вечером. Как правило, в это время здесь собирается едва ли не половина города. Сейчас — на удивление тихо и пусто. На обычно забитом до отказа фудкорте всего несколько человек, игровые зоны для детей пустуют. Гироскутеры и детские электромобили выстроились на «парковке». Без дела стоит даже детский паровозик, на котором маленьких посетителей катали по зданию ТЦ.

В то же время, встречались люди без масок, либо прикрывали защитой подбородки. Охранников мы не увидели. Продавцы и все пробравшиеся в «Радугу» люди, пользовались общими пространствами, в том числе туалетами. Но в сами отделы пускали только избранных — привитых жителей Рубцовска с QR-кодами.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: «Ковидоктябрь» на Алтае: выздоровевших в 4 раза меньше заболевших, из которых умер каждый 13-й

Алтапресс: «Ковидоктябрь» на Алтае: выздоровевших в 4 раза меньше заболевших, из которых умер каждый 13-й

Горняк22
11 часов Ago
В Алтайском крае, по данным на 31 октября, зарегистрировали 472 новых случая заболевания коронавирусом и 28 смертей, сообщает региональный оперштаб. Коронавирус. Пандемия. CC0 По данным за октябрь,...
Алтапресс: Умерла бабушка, за которой тайно ухаживал в госпитале притворившийся врачом внук

Алтапресс: Умерла бабушка, за которой тайно ухаживал в госпитале притворившийся врачом внук

Горняк22
11 часов Ago
В Томске скончалась 84-летняя женщина, внук которой тайно проникал в «красную зону» ковидного госпиталя, чтобы ухаживать за бабушкой, сообщает региональный департамент здравоохранения. Коронавирус,...
Алтапресс: Власти Алтайского края рассказали о судьбе законсервированных заводов наукограда

Алтапресс: Власти Алтайского края рассказали о судьбе законсервированных заводов наукограда

Горняк22
11 часов Ago
Бийский маслоэкстракционный завод не будет в ближайшее время заниматься переработкой. Такое решение принял нынешний арендатор этого объекта группа компаний «Благо», сообщил начальник...
Алтапресс: ФНС требует банкротства «сладкого» предпринимателя из Барнаула, разыскиваемого силовиками

Алтапресс: ФНС требует банкротства «сладкого» предпринимателя из Барнаула, разыскиваемого силовиками

Горняк22
11 часов Ago
Арбитражный суд Алтайского края вынес решение по иску Федеральной налоговой службы, требовавшей признать банкротом Олега Проходу, предпринимателя, развивавшего в Барнауле сеть кондитерских...
Алтапресс: Рубли и возможности. Как «эксцентричный» главврач решил кадровую проблему с медперсоналом в маленьком алтайском городе

Алтапресс: Рубли и возможности. Как «эксцентричный» главврач решил кадровую проблему с медперсоналом в маленьком алтайском городе

Горняк22
11 часов Ago
Дети на приеме у стоматолога, конечно, орут, дерутся и плюются, но Александр Волков ужасно рад. Вообще, детский стоматолог в районной больнице — настоящее чудо. Еще большее...
Алтапресс: Масштабные рейды по заведениям и ТЦ устроили в Барнауле

Алтапресс: Масштабные рейды по заведениям и ТЦ устроили в Барнауле

Горняк22
1 день Ago
В Барнауле проведи очередные межведомственные рейды по контролю за соблюдением антиковидных правил. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии. Антиковидные рейды. barnaul.org Проверяющие проконтролировали соблюдение масочного...

Читать по теме:

ВТОПЕ: