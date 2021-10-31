ГОРНЯК22 01.11.2021
Коронавирус

Алтапресс: Масштабные рейды по заведениям и ТЦ устроили в Барнауле

Горняк22
18 часов Ago

В Барнауле проведи очередные межведомственные рейды по контролю за соблюдением антиковидных правил. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Антиковидные рейды. barnaul.org

Проверяющие проконтролировали соблюдение масочного режима в предприятиях торговли, наличие информационных листовок, объявлений, специальной разметки на полу, средств дезинфекции в свободном доступе для посетителей.

Также проверочный рейд был и по торговым центрам, в которые с 30 октября не пропускают без QR-кода.

В результате объезда рейдами охвачено 48 объектов.

Нарушения нашлись: составлено три административных протокола.

Кроме этого, в ночь с 29 на 30 октября специалисты комитета по развитию предпринимательства с полицией проверили, как соблюдаются санитарные ограничения в ночных барах, ресторанах и кафе.

Они обошли 16 заведений и составили один материал в отношении пиццерии «Лафа».

Алтапресс

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