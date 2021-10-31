Алтапресс: В Алтайском крае ляжет снег и будет очень ветрено. Объявлено штормовое предупреждение

Холодная «штормовая» погода установится в Алтайском крае с 30 октября по 1 ноября. В следующие три дня региональный Гидрометцентр прогнозирует мощный ветер, гололед и появление снежного покрова.

Мокрый снег. Дождь. CC0 1 Штормовое предупреждение

Синоптики опубликовали штормовой прогноз, в котором говорится: «В Алтайском крае днем 31 октября и ночью 1 ноября ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег, местами гололедные явления, усиление ветра 15−20 метров в секунду, местами порывы 25−27 метров. Похолодание. Появление снежного покрова. На дорогах гололедица».

2 Какой будет погода днем?

30 октября

30 октября на большей территории региона пройдут дожди и мокрый снег. Вероятна гололедица. Температура по региону поднимается до +3…+8 градусов. Ветер до 3−14 метров придет с юго-запада.

В Барнауле максимально потеплеет до +3…+5 градусов. Здесь день пройдет преимущественно без осадков.

31 октября

В районах Алтайского края воздух прогреется до +2…+7 градусов, в краевой столице до +2…+4 градусов. Повсеместно ожидаются гололед, мокрый снег и дожди. Дневной ветер будет юго-западным, до 15−27 метров.

1 ноября

Гололед. altapress.ru

Днем 1 ноября регион и его столицу не покинут осадки и гололед. Температура в крае установится на отметках −2…+3 градуса. В Барнауле — на −1…+1 градусах.

3 Какой будет погода ночью?

30 октября

В ночь на ближайшую субботу в северо-западных районах края ожидаются небольшие дождь и снег. Также возможен гололед.

Температура воздуха установится в пределах −2…+3 градуса.

Барнаул после дождя. Михаил Хаустов

В Барнауле ночью 30 числа столбик термометра достигнет 0…+2 градусов. Не исключены осадки. Ветер будет юго-западным, до 3−8 метров.

31 октября

В воскресенье «после полуночи» ветер по всему краю останется юго-западным, до 10−16 метров.

В некоторых районах Алтая возможны дождь, снег, гололедица. Столбик термометра удержится на −4…+1 градусах. В краевой столице обойдется преимущественно без осадков. 31 числа здесь похолодает до 0…-2 градусов.

1 ноября

Осень. Погода. Кошка. unsplash.com

В понедельник по краю ожидаются «умеренные осадки в виде мокрого снега и снега». Местами в начале грядущей недели ляжет снежный покров. На дорогах синоптики обещают гололед. Все то же самое относится и к Барнаулу.

В регионе столбик термометра понизится до −5…−10 градусов. В краевой столице — до −6…−8 градусов.

Ветер с порывами 8−20 метров придет с запада.

Алтапресс