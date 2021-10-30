Алтапресс: +454. Алтайский край рискует до 1 декабря перешагнуть отметку в 100 000 заболевших ковидом

В Алтайском крае, по данным на 29 октября, зарегистрировали 454 новых случая заболевания коронавирусом и 26 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус. Пандемия. CC0

За сутки выявили 454 случая заражения ковидом, а за все время пандемии — 87 627. Если ежесуточный прирост сохранится на таком уровне, то за 28 дней количество новых заболевших составит 12 712, а общее число перешагнет отметку в 100 тысяч. Напомним, с 22 октября прирост превышает +400 и постоянно растет, например, 28 октября выявили +441, а 27 октября +426.

Всего в крае инфицированных — 87 627 (в том числе 6 637 детей). Выздоровели — 61 854 пациента, из них за прошедшие сутки — 153.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 3 920 человек.

«Кроме этого, 415 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 41 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 396 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. Пандемия. CC0

«Развернуты 4626 коек, к кислороду имеют подключение 3329, с ИВЛ — 358. Резервных коек — 291», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 847, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 294.

За весь период наблюдений скончались 6 211 человек с ковидом: из них 26 — за прошедшие сутки (25 — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 4 860 человек (по иным причинам — 1 351).

По данным оперштаба на 29 октября: прививается 776 800 человек (получили первую вакцину — 57 851, полностью вакцинированы — 704 336), повторно вакцинировались — 14 613.

Ранее сообщили, что в Барнауле для «обуздания» пандемии необходимо вакцинировать 457 тыс. жителей.

Новые случаи

Барнаул — 130, Бийск — 44, Рубцовск — 35, Славгород — 27, Алейск — 22, Заринск — 22, Яровое — 13, Камень-на-Оби — 9, Егорьевский, Курьинский и Усть-Калманский районы — по 9, Благовещенский и Рубцовский районы — по 8, Алейский, Ключевский, Кулундинский, Немецкий национальный и Поспелихинский районы — по 7, Волчихинский и Чарышский районы — по 6, Каменский и Табунский районы — по 5, Заринский, Кытмановский, Мамонтовский, Новичихинский, Хабарский и Шипуновский районы — по 4, Тогульский район — 3, Бурлинский, Крутихинский, Михайловский, Первомайский, Романовский, Суетский, Целинный и Шелаболихинский районы — по 2, Залесовский, Калманский, Краснощековский, Панкрушихинский, Родинский, Тальменский, Тюменцевский, Угловский и Усть-Пристанский районы — по 1.

Алтапресс