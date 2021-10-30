ГОРНЯК22 30.10.2021
Коронавирус

Алтапресс: Глава Барнаула поручил увеличить число рейдов по соблюдению антиковидных ограничений

Горняк22
8 часов Ago

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел совещание по мерам противодействия распространению коронавируса, сообщает мэрия города.

Рейды по соблюдению масочного режима. Барнаул. barnaul.org.

В ходе совещания Франк поручил увеличить число рейдов по соблюдению ограничений, связанных с противодействием распространению ковида.

«Указом губернатора в Алтайском крае введены дополнительные ограничения. Это решение нелегко далось главе региона. Но сложившаяся ситуация крайне сложная. Мы все должны осознать это, приложить все усилия и сделать все возможное, чтобы дать нашим врачам передышку, и изменить ситуацию к лучшему», — подчеркнул глава города.

По его словам, необходимо нарастить число рейдов с участием сотрудников Роспотребнадзора, полиции и Росгвардии. Особое внимание уделить общественному транспорту и торговым центрам.

Как пояснила председатель правового горкома Екатерина Шаповалова, ответственность за несоблюдение масочного режима в общественном транспорте несет перевозчик.

«Поэтому в случае, если пассажир отказывается соблюдать масочный режим, перевозчик имеет право отказать ему в предоставлении услуги, на пассажира в этом случае должны составить протокол», — рассказала она.

Посещение торговых центров, согласно изменениям в указе главы региона, возможно только при предъявлении QR-кода о пройденной вакцинации или перенесенном заболевании, а также при предъявлении ПЦР-теста имеющим медицинские противопоказания.

Напомним, несовершеннолетние могут посещать ТРЦ только в сопровождении родителей или законных представителей. С 15 ноября данные ограничения распространятся на посещение предприятий общепита, спортивных объектов, концертных залов и кинотеатров.

Франк обратился к МВД и Росгвардии с просьбой оказать содействие в проведении профилактических рейдов по соблюдению антиковидного указа губернатора.

Ранее глава Барнаула поручил проработать QR-коды, усилить контроль, принять меры и повысить готовность.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: +454. Алтайский край рискует до 1 декабря перешагнуть отметку в 100 000 заболевших ковидом

Алтапресс: +454. Алтайский край рискует до 1 декабря перешагнуть отметку в 100 000 заболевших ковидом

Горняк22
8 часов Ago
В Алтайском крае, по данным на 29 октября, зарегистрировали 454 новых случая заболевания коронавирусом и 26 смертей, сообщает региональный оперштаб. Коронавирус. Пандемия. CC0 За сутки выявили...
Алтапресс: Названо число барнаульцев, которых нужно вакцинировать для «обуздания» пандемии

Алтапресс: Названо число барнаульцев, которых нужно вакцинировать для «обуздания» пандемии

Горняк22
8 часов Ago
В Барнауле обсудили сложную ситуацию с распространением коронавируса и рассказали некоторые данные по заболеваемости, сообщает мэрия города. Осенний Барнаул. Анна Зайкова/altapress.ru Начальник отдела надзора...
Алтапресс: Пропуск по QR-кодам ввели в Алтайском крае. Что это значит

Алтапресс: Пропуск по QR-кодам ввели в Алтайском крае. Что это значит

Горняк22
8 часов Ago
В субботу, 30 октября, по указу губернатора Виктора Томенко, в Алтайском крае начал действовать «режим QR-кодов». Куда жителей региона перестанут пускать без подтверждения вакцинации —...
Алтапресс: В Алтайском крае вводят QR-коды. Что об этом думают читатели altapress.ru

Алтапресс: В Алтайском крае вводят QR-коды. Что об этом думают читатели altapress.ru

Горняк22
1 день Ago
QR-коды вводятся в Алтайском крае с 30 октября. С этого времени допуск в торговые и торгово-развлекательные центры в регионе будет осуществляться при предъявлении гражданами медотвода от прививки,...
Алтапресс: «Логово маньяка» или перспектива для бизнеса. Как выглядит забытая насосная станция, снабжавшая водой ТЭЦ-2 Барнаула

Алтапресс: «Логово маньяка» или перспектива для бизнеса. Как выглядит забытая насосная станция, снабжавшая водой ТЭЦ-2 Барнаула

Горняк22
1 день Ago
В краевой столице на ул. Красноярская, 278 продают здание бывшей береговой насосной станции 1962 года постройки. Когда-то БНС входила в число стратегических объектов...

Читать по теме:

ВТОПЕ: