Алтапресс: Глава Барнаула поручил увеличить число рейдов по соблюдению антиковидных ограничений
Глава Барнаула Вячеслав Франк провел совещание по мерам противодействия распространению коронавируса, сообщает мэрия города.
Рейды по соблюдению масочного режима. Барнаул. barnaul.org.
В ходе совещания Франк поручил увеличить число рейдов по соблюдению ограничений, связанных с противодействием распространению ковида.
«Указом губернатора в Алтайском крае введены дополнительные ограничения. Это решение нелегко далось главе региона. Но сложившаяся ситуация крайне сложная. Мы все должны осознать это, приложить все усилия и сделать все возможное, чтобы дать нашим врачам передышку, и изменить ситуацию к лучшему», — подчеркнул глава города.
По его словам, необходимо нарастить число рейдов с участием сотрудников Роспотребнадзора, полиции и Росгвардии. Особое внимание уделить общественному транспорту и торговым центрам.
Как пояснила председатель правового горкома Екатерина Шаповалова, ответственность за несоблюдение масочного режима в общественном транспорте несет перевозчик.
«Поэтому в случае, если пассажир отказывается соблюдать масочный режим, перевозчик имеет право отказать ему в предоставлении услуги, на пассажира в этом случае должны составить протокол», — рассказала она.
Посещение торговых центров, согласно изменениям в указе главы региона, возможно только при предъявлении QR-кода о пройденной вакцинации или перенесенном заболевании, а также при предъявлении ПЦР-теста имеющим медицинские противопоказания.
Напомним, несовершеннолетние могут посещать ТРЦ только в сопровождении родителей или законных представителей. С 15 ноября данные ограничения распространятся на посещение предприятий общепита, спортивных объектов, концертных залов и кинотеатров.
Франк обратился к МВД и Росгвардии с просьбой оказать содействие в проведении профилактических рейдов по соблюдению антиковидного указа губернатора.
Ранее глава Барнаула поручил проработать QR-коды, усилить контроль, принять меры и повысить готовность.