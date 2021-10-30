ГОРНЯК22 30.10.2021
Коронавирус

Алтапресс: Названо число барнаульцев, которых нужно вакцинировать для «обуздания» пандемии

Горняк22
8 часов Ago

В Барнауле обсудили сложную ситуацию с распространением коронавируса и рассказали некоторые данные по заболеваемости, сообщает мэрия города.

Осенний Барнаул. Анна Зайкова/altapress.ru

Начальник отдела надзора за гигиеной труда из алтайского Роспотребнадзора Лариса Зубова заявила, что для стабильной ситуации с заболеваемостью в Барнауле необходимо вакцинировать 80% населения — это 457 тыс. жителей.

«На сегодняшний день вакцинировано 57%, вместе с переболевшими иммунную защиту имеют 68%» — пояснила она.

Как сообщила председатель организационно-контрольного комитета мэрии Светлана Мосина, в 2021 году в городе зарегистрировали 16808 заболевших ковидом — это 54% от всех инфицированных в Барнауле с начала пандемии.

«Заболеваемость на сегодняшний день на 37% выше, чем в аналогичный период 2020 года. В октябре регистрируется ежедневный рост числа заболевших», — отметила Мосина.

По словам замглавы алтайского минздрава Натальи Белоцкой, вторую неделю Барнаул находится в зоне очень высокого риска по распространению коронавируса.

Вакцина. Вакцинация. Прививка.1 Вакцина. Вакцинация. Прививка. unsplash.com

«Рост числа заболевших фиксируется уже седьмую неделю. Больными коронавирусом в Барнауле занято 96% коек в госпиталях. Скорая помощь работает с высочайшей нагрузкой, число обращений в диспетчерскую службу края достигает 4,5 тыс. в сутки, бригады скорой помощи обслуживают ежедневно более 1300 вызовов, при стандартной нагрузке в 800−900 вызовов, по этой причине, конечно, растет время ожидания бригад», — разъяснила она.

Замминистра подчеркнула, что после объявления о введении в регионе QR-кодов число желающих вакцинироваться резко возросло — до 2000 человек в сутки.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае рекордно усилилось желание привиться: за неделю вакцинировались более 25 тыс. человек.

Алтапресс

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