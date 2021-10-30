ГОРНЯК22 30.10.2021
Коронавирус

Алтапресс: Повысить цены на проезд в Барнауле предложили с 1 декабря

Горняк22
8 часов Ago

Власти Барнаула предложили повысить стоимость проезда в общественном транспорте с 1 декабря 2021 года, сообщают «Вести Алтай».

Общественный транспорт в Барнауле. Михаил Хаустов

Напомним, повысить стоимость проезда изначально предложили с 1 ноября, однако из-за тяжелой ситуации с ковидом данное решение отложили.

29 октября вопрос рассмотрели на заседании барнаульской гордумы. Председатель горкома по транспорту Антон Шеломенцев выступил с заявлением повысить цены с 1 декабря.

«С 1 декабря предлагается увеличить стоимость одной поездки на 3 рубля по единому проездному, проездному на электротранспорт и „электронному кошельку“, а также сохранить для городских льготников низкую плату: 8−13 рублей за поездку по льготным проездным для школьников и студентов. Максимальное увеличение на 5 рублей планируется только за разовую поездку, за оплату наличными средствами либо банковской картой», — пояснил Шеломенцев.

По его словам, повышение тарифов — вынужденная мера, поскольку общественный транспорт Барнаула находится в критическом состоянии, а действующая стоимость проезда не покрывает расходы.

Шеломенцев напомнил, что еще 3 года назад на линию выходило более 200 больших автобусов, а сейчас — не более сотни.

Накануне Общественная палата Барнаула единогласно поддержала повышение тарифов на проезд, но окончательное слово остается за главой города.

Ранее altapress.ru рассказал, зачем и на сколько повышают стоимость проезда в городском транспорте.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: +454. Алтайский край рискует до 1 декабря перешагнуть отметку в 100 000 заболевших ковидом

Алтапресс: +454. Алтайский край рискует до 1 декабря перешагнуть отметку в 100 000 заболевших ковидом

Горняк22
8 часов Ago
В Алтайском крае, по данным на 29 октября, зарегистрировали 454 новых случая заболевания коронавирусом и 26 смертей, сообщает региональный оперштаб. Коронавирус. Пандемия. CC0 За сутки выявили...
Алтапресс: Глава Барнаула поручил увеличить число рейдов по соблюдению антиковидных ограничений

Алтапресс: Глава Барнаула поручил увеличить число рейдов по соблюдению антиковидных ограничений

Горняк22
8 часов Ago
Глава Барнаула Вячеслав Франк провел совещание по мерам противодействия распространению коронавируса, сообщает мэрия города. Рейды по соблюдению масочного режима. Барнаул. barnaul.org....
Алтапресс: Названо число барнаульцев, которых нужно вакцинировать для «обуздания» пандемии

Алтапресс: Названо число барнаульцев, которых нужно вакцинировать для «обуздания» пандемии

Горняк22
8 часов Ago
В Барнауле обсудили сложную ситуацию с распространением коронавируса и рассказали некоторые данные по заболеваемости, сообщает мэрия города. Осенний Барнаул. Анна Зайкова/altapress.ru Начальник отдела надзора...
Алтапресс: Пропуск по QR-кодам ввели в Алтайском крае. Что это значит

Алтапресс: Пропуск по QR-кодам ввели в Алтайском крае. Что это значит

Горняк22
8 часов Ago
В субботу, 30 октября, по указу губернатора Виктора Томенко, в Алтайском крае начал действовать «режим QR-кодов». Куда жителей региона перестанут пускать без подтверждения вакцинации —...
Алтапресс: В Алтайском крае вводят QR-коды. Что об этом думают читатели altapress.ru

Алтапресс: В Алтайском крае вводят QR-коды. Что об этом думают читатели altapress.ru

Горняк22
1 день Ago
QR-коды вводятся в Алтайском крае с 30 октября. С этого времени допуск в торговые и торгово-развлекательные центры в регионе будет осуществляться при предъявлении гражданами медотвода от прививки,...
Алтапресс: «Логово маньяка» или перспектива для бизнеса. Как выглядит забытая насосная станция, снабжавшая водой ТЭЦ-2 Барнаула

Алтапресс: «Логово маньяка» или перспектива для бизнеса. Как выглядит забытая насосная станция, снабжавшая водой ТЭЦ-2 Барнаула

Горняк22
1 день Ago
В краевой столице на ул. Красноярская, 278 продают здание бывшей береговой насосной станции 1962 года постройки. Когда-то БНС входила в число стратегических объектов...

Читать по теме:

ВТОПЕ: