Алтапресс: Пропуск по QR-кодам ввели в Алтайском крае. Что это значит

В субботу, 30 октября, по указу губернатора Виктора Томенко, в Алтайском крае начал действовать «режим QR-кодов». Куда жителей региона перестанут пускать без подтверждения вакцинации — в разборе altapress.ru.

QR-код. unsplash.com. 1 Куда жителям края запрещено ходить без QR-кодов?

С 30 числа без сканируемого кода, справки о вакцинации или перенесенном ковиде нельзя посещать торгово-развлекательные центры.

Чтобы попасть в общественные места, нужен один из следующих документов:

действующий QR-код с сайта «Госуслуги». Он подтверждает получение второго компонента вакцины или введение однокомпонентной прививки. А заменить его можно бумажной справкой о пройденной вакцинации;

QR-код , подтверждающий , что человек перенес коронавирус не раньше полугода назад;

подтверждающий что человек перенес коронавирус не раньше полугода назад; медотвод , который выдают пациентам с противопоказаниями к привике. А также приложенный к нему ПЦР-тест , полученный не раньше чем за 72 часа.

QR-код. Коронавирус. ССО. 2 Куда еще нельзя будет без QR-кода?

Позже, 15 ноября, вход без QR-кодов запретят:

театры и кинотеатры;

цирки и концертные залы;

учреждения клубного типа;

бассейны , фитнес-клубы и спортивные объекты;

фитнес-клубы и спортивные объекты; учреждения досуга , гостиницы , пансионаты , дома и базы отдыха;

гостиницы пансионаты дома и базы отдыха; санатории и круглогодичные детские лагеря;

объекты общественного питания.

Добавим, что «пункты» питания (кроме тех, которые работают на вынос) обяжут соблюдать комендантский час. В них не будут осуществлять продажи с 23:00 до 06:00.

В аптеке. Анна Зайкова 3 Куда можно без QR-кода?

Без подтверждения вакцинации можно в:

аптеки;

продуктовые точки розничной торговли , с которыми заключены договоры на оказание услуг.

Алтапресс