ГОРНЯК22 30.10.2021
Коронавирус

Алтапресс: В Алтайском крае вводят QR-коды. Что об этом думают читатели altapress.ru

Горняк22
16 часов Ago

QR-коды вводятся в Алтайском крае с 30 октября. С этого времени допуск в торговые и торгово-развлекательные центры в регионе будет осуществляться при предъявлении гражданами медотвода от прививки, либо QR-кода о вакцинировании или перенесенной коронавирусной инфекции.

QR-код. Коронавирус. ССО.

С 15 ноября эта практика расширится — и подобного рода документы потребуются для входа в театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты, учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, объекты общественного питания и пр.

На протяжении недели altapress.ru проводил опрос среди своих читателей, чтобы узнать, как посетители сайта относятся к введению QR-кодов.

Итоги опроса выглядят следующим образом:

  • Никаких проблем не вижу, у меня уже есть QR-код — 32,2%;
  • У меня нет QR-кода. Но мера правильная — буду оформлять — 4,1%;
  • Жили без QR-кодов и дальше проживем. Просто буду сидеть дома и все — 11,8%;
  • Это ужас! Неправильно делить людей на тех, у кого есть какой-то там код, и на тех, у кого его нет! — 51,9%.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: «Логово маньяка» или перспектива для бизнеса. Как выглядит забытая насосная станция, снабжавшая водой ТЭЦ-2 Барнаула

Алтапресс: «Логово маньяка» или перспектива для бизнеса. Как выглядит забытая насосная станция, снабжавшая водой ТЭЦ-2 Барнаула

Горняк22
16 часов Ago
В краевой столице на ул. Красноярская, 278 продают здание бывшей береговой насосной станции 1962 года постройки. Когда-то БНС входила в число стратегических объектов...
Алтапресс: Как Пенсионный фонд будет работать с 30 октября по 7 ноября в Алтайском крае

Алтапресс: Как Пенсионный фонд будет работать с 30 октября по 7 ноября в Алтайском крае

Горняк22
2 дня Ago
Дни с 30 октября по 7 ноября, по указу президента Владимира Путина, в России объявили нерабочими. Связан кратковременный локдаун с всплеском коронавируса. В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали,...
Алтапресс: «Система здравоохранения захлебывается»: Томенко обратился к жителям Алтая после новых антиковидных запретов

Алтапресс: «Система здравоохранения захлебывается»: Томенко обратился к жителям Алтая после новых антиковидных запретов

Горняк22
2 дня Ago
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко записал обращение к жителям региона, объяснив необходимость ужесточения мер против коронавируса. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко....
Алтапресс: «Сиди дома, не гуляй». Какие коронавирусные ограничения в регионах затронут российский туризм

Алтапресс: «Сиди дома, не гуляй». Какие коронавирусные ограничения в регионах затронут российский туризм

Горняк22
2 дня Ago
Во время нерабочих дней кого-то непременно посетят мысли о заслуженном отдыхе и путешествии. «Плохая идея», — думают региональные власти и стараются отрегулировать турпоток. Altapress.ru расскажет,...
Алтапресс: И в брови, и в губы. Как барнаульский мастер перманентного макияжа красит людей раз и навсегда

Алтапресс: И в брови, и в губы. Как барнаульский мастер перманентного макияжа красит людей раз и навсегда

Горняк22
2 дня Ago
Перманентный макияж начинали использовать женщины еще в 1900-х годах прошлого века. Наносили его тату-мастера. В 1920-х процедура стала популярна в Америке, а в начале 2000-х...
Алтапресс: Крупный холдинг строит в Алтайском крае золотоизвлекательную фабрику на 110 рабочих мест

Алтапресс: Крупный холдинг строит в Алтайском крае золотоизвлекательную фабрику на 110 рабочих мест

Горняк22
2 дня Ago
«Артель старателей «Поиск» строит в Краснощековском районе золотоизвлекательную фабрику, сообщил глава района Александр Бобрышев в ходе отчета о развитии территории на заседании регионального правительства...

Читать по теме:

ВТОПЕ: