ГОРНЯК22 28.10.2021
Коронавирус

Алтапресс: Как Пенсионный фонд будет работать с 30 октября по 7 ноября в Алтайском крае

Горняк22
5 часов Ago

Дни с 30 октября по 7 ноября, по указу президента Владимира Путина, в России объявили нерабочими. Связан кратковременный локдаун с всплеском коронавируса. В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, как «внеплановые» выходные повлияют на работу ведомства. Кроме того, стало известно, как в этот период пенсионеры будут получать выплаты.

Логотип Пенсионного фонда. архив Пенсионного фонда 1 Будет ли ПФР открыт в нерабочую неделю?

В Пенсионном фонде пояснили, что он не закроется полностью на время ограничений. Измениться может работа клиентских служб, но на начисление выплат это не повлияет.

Добавим, что 3 ноября отделения завершат трудовой день на час раньше, а 5 ноября их график будет «субботним».

2 Когда ПФР уйдет на выходной?

4 ноября ПФР отдыхает — в честь Дня народного единства.

Отделение Пенсионного фонда по Алтайскому краю.1 Отделение Пенсионного фонда по Алтайскому краю. Altapress.ru

В ведомстве добавили: «Актуальный график работы филиалов можно найти на сайте компании pochta.ru и в мобильном приложении. Круглосуточные отделения в Москве и Санкт-Петербурге будут работать без изменений».

3 В ноябре сдвинут получение пенсий?

Пенсионерам, получающим деньги 4 и 5 ноября, их выплатят заранее. Задержек не предвидится. «Почта России» также будет доставлять пенсии в срок или заранее, уточняет ТАСС.

Алтапресс

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