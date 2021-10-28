Алтапресс: «Система здравоохранения захлебывается»: Томенко обратился к жителям Алтая после новых антиковидных запретов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко записал обращение к жителям региона, объяснив необходимость ужесточения мер против коронавируса.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко. altairegion22.ru.

Напомним, 27 октября Томенко подписал указ, предусматривающий с 30 октября новые ограничительные меры из-за тяжелой обстановки с ковидом. К примеру, пожилых людей отправили на самоизоляцию, а подросткам запретили посещать общественные места.

«Ограничительные меры приходится усилить. Сделано это из-за обстановки с заболеваемостью. Ежедневно наши ковидные госпитали принимают более 500заболевших. Развернуто более 4,5 тыс. коек, и они почти уже все заполнены», — пояснил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что тяжелых последствий из-за ковида можно было бы избежать, если бы активнее шла вакцинация.

«Не привиты более 1 млн человек, и это большая опасность. Система здравоохранения захлебывается. Люди болеют и умирают», — отметил Томенко.

Губернатор попросил каждого сделать все, чтобы уберечь себя и своих близких от болезни: «Носите маску, соблюдайте социальную дистанцию, если еще не поставили прививку — не откладывайте».

«Вакцины в медучреждениях края достаточно. Воспользуйтесь этой возможностью. Я желаю вам здоровья. Спасибо за внимание», — завершил Томенко свое обращение к жителям Алтайского края.

Алтапресс