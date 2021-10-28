Алтапресс: Метр с кепкой. Промышленность края вернулась к росту, но осталась ниже среднего

Промышленность в Алтайском крае в 2021 году отметилась ростом показателей после очевидного проседания в ковидном 2020-м. При этом пандемия коронавируса продолжает нависать угрозой над производственной отраслью. Какими основными тенденциями и вызовами отмечается текущий год для реального сектора экономики нашего региона — в материале altapress.ru.

Промышленность, завод. CC0

Тенденции роста

Для начала следует акцентировать внимание на том, что 2021 год для алтайской промышленности проходит более успешно, чем 2020-й. Так, согласно данным Алтайкрайстата, индекс промпроизводства в регионе в январе-августе 2021 года составил 102,4% к аналогичному периоду 2020 года.

Напомним, что годом ранее индекс промышленного производства за первые восемь месяцев в крае был отрицательным и составлял 98,3%.

При этом, если брать в отдельности каждый из четырех секторов экономики, учитываемых при расчете индекса промышленного производства, то в этом разрезе ситуация выглядит не столь однозначно.

Так, по добыче полезных ископаемых в первые восемь месяцев 2021 года Алтайский край просел почти на 8% к аналогичному периоду 2020 года. В данном случае индекс промпроизводства составил 92,1%.

Промышленное производство в Алтайском крае. altapress.ru.

По обрабатывающим производствам индекс составил 101,7%.

В энергетическом секторе индекс промпроизводства составил 105,3%, а в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, зафиксирована наибольшая положительная динамика с индексом 121,3%.

Промышленное предприятие. pixabay.com.

Ниже среднего

При этом, несмотря на общий тренд роста промышленности, в сравнении с общероссийским показателем Алтайский край проигрывает.

Если в нашем регионе индекс промышленного производства составил 102,4%, то в целом по стране, согласно информации Росстата, данный показатель в январе-августе 2021 года был равен 104,5%.

Динамика производства в РФ. altapress.ru.

В целом по стране за восемь месяцев 2021 года добывающие отрасли выросли на 2,1%, обрабатывающие производства — на 5,3%, энергетический сектор, тепло- и газоснабжение — на 7,5%, а отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений — на 20%.

Таким образом, Алтайский край немного опережает общефедеральный тренд только по последнему из четырех секторов экономики, а по остальным находится в отстающих.

Динамика производства в РФ. altapress.ru.

Ограниченные возможности

Экономист Валерий Мищенко, говоря об основных трендах, которые наблюдаются в промышленном секторе Алтайского края в 2021 году, отмечает, что главной тенденцией в производственной отрасли является восстановительный процесс после удара пандемии, который мы имели в 2020 году.

Валерий Мищенко,

экономист:

В текущих условиях, к сожалению, о новых тенденциях развития и, как это принято сегодня называть, драйверах, говорить не приходится, — отмечает эксперт.

Также собеседник указывает на то, что в сегодняшних реалиях даже ведущие для региона промышленные отрасли, такие как пищевка, не демонстрируют заоблачных показателей в силу того, что они в определенном смысле «дошли до предела».

И это объяснимо — внешние рынки сбыта давно определены, экспортные возможности во многом ограничены географическим положением, потенциал расширения внутреннего потребления также оставляют желать лучшего в агрессивных экономических условиях и из-за снижения покупательской способности населения.

Валерий Мищенко в редакции altapress.ru. Анна Зайкова.

Безусловно, некоторые предприятия края, такие как «Эвалар», продолжают показывать выдающиеся производственные результаты, но они, скорее, являются исключением, чем правилом.

В этом контексте, в обозримой перспективе, по словам эксперта, бурного экономического роста ждать не приходится, поскольку в крае попросту нет условий для радикальных изменений.

А это значит, что промышленный рост в регионе будет происходить в пределах 1−2%, а, может, и скромнее.

Работа. Промышленность. СС0

Пандемия — кадры — деньги

Говоря о реальном секторе в условиях 2021 года нельзя забывать и о том, что пандемия коронавируса как фактор, влияющий на экономику, никуда не делась, уверен председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семенов.

Владимир Семенов,

председатель комитета АКЗС по промышленности , предпринимательству и туризму:

Над крупными предприятиями края, так или иначе, по-прежнему нависает угроза новых ограничений из-за эпидемии. Мы все понимаем, что если большое предприятие остановится хотя бы неделю-­две, это может обернуться серьезными последствиями.

На эту проблему, по словам Владимира Семенова, существенно накладывается и кадровый вопрос, который в той или иной степени касается всех отраслей промышленности и, безусловно, является сдерживающим фактором.

«Кадровая проблема появилась не сегодня, но в настоящее время становится все более актуальной и выходит на первый план. Предприятиям не хватает специалистов самого разного профиля», — подчеркивает собеседник.

Владимир Семенов. Анна Зайкова

Кроме того, негативными последствиями для промышленности может обернуться и реализуемая в стране кредитная политика.

Владимир Семенов,

председатель комитета АКЗС по промышленности , предпринимательству и туризму:

Сегодня мы видим, что Центробанк увеличивает ключевую ставку. Это значит, что для предпринимателей обострится вопрос доступа к кредитам.

По его словам, в России давно существует проблема доступа бизнеса к так называемым дешевым и длинным деньгам, а в условиях увеличения ключевой ставки она рискует усугубиться.

О вероятных перспективах появления застойных явлений в некоторых отраслях промышленности из-за ужесточения кредитной политики склонен говорить и Валерий Мищенко.

Разработка. Промышленность. СС0

Впрочем, эксперт добавляет, что за ситуацией следует следить в динамике, поскольку в федеральном руководстве за последние полтора-два года произошли существенные изменения, а работа нового кабинета министров во главе с Михаилом Мишустиным знаменует собой серьезные подвижки в переосмыслении влияния государства на экономику.

Алтапресс