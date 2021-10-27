Алтапресс: «Рекордное» количество смертей от ковида зарегистрировали за сутки в Алтайском крае

В Алтайском крае, по данным на 26 октября, зарегистрировали 417 новых случаев заболевания коронавирусом и 31 смерть, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус, больница. zdravalt.ru

За сутки в крае умер 31 человек с ковидом. Максимально близкий к этому показатель зарегистрировали 12 октября — 30 смертей. Такое количество не фиксировали даже во время июльского пика, когда ежедневно в сводках фигурировало около 23 смертей. К примеру, в июне количество смертей снижалось до 2.

Всего в крае инфицированных — 86 306 (в том числе 6 584 детей). Выздоровели — 61 422 пациента, из них за прошедшие сутки — 144.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 3 788 человек.

«Кроме этого, 414 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 32 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 328 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. Пандемия. CC0

«Развернуты 4626 коек, к кислороду имеют подключение 3329, с ИВЛ — 358. Резервных коек — 424», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 829, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 294.

За весь период наблюдений скончались 6 130 человек с ковидом: из них 31 — за прошедшие сутки (26 — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 4 785 человек (по иным причинам — 1 345).

По данным оперштаба на 26 октября: прививается 753 256 человек (получили первую вакцину — 49 781, полностью вакцинированы — 691 500), повторно вакцинировались — 11 975.

Ранее алтайский минздрав сообщил, что за неделю рекордно усилилось желание привиться — вакцинировались более 25 тыс. человек.

Новые случаи

Барнаул — 91, Алейск — 36, Бийск — 34, Рубцовск — 31, Славгород — 17, Камень-на-Оби — 16, Заринск — 14, Ключевской район — 13, Калманский, Павловский и Табунский районы — по 10, Змеиногорский район — 9, Топчихинский район — 8, Каменский район — 7, Алейский, Локтевский, Немецкий национальный, Третьяковский и Усть-Калманский районы — по 6, Белокуриха и Краснощековский район — по 5, Бийский, Заринский, Зональный, Романовский, Рубцовский, Тогульский, Тюменцевский и Хабарский районы — по 4, Крутихинский, Курьинский, Мамонтовский, Усть-Пристанский, Шелаболихинский, Шипуновский и Чарышский районы — по 3, Волчихинский и Новичихинский районы — по 2, Алтайский, Баевский, Завьяловский, Кытмановский, Михайловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Родинский, Советский и Угловский районы — по 1.

Алтапресс