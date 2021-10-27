Алтапресс: Требуется добавка. Почему в краевом фонде капремонта дефицит достиг 105 млн рублей

Алтайский регоператор «Фонд капремонта» не в состоянии компенсировать подрядчикам удорожание стройматериалов. Не хватает ему средств и на замену 2 тыс. лифтов, которые могут остановиться в 2025 году. И это — еще не все последствия дефицита средств в фонде, о которых сообщили на заседании правительства края 26 октября. Решать проблему власти намерены за счет повышения взносов на капремонт. Но не только.

Копилка CC0 1 Откуда взялся дефицит средств — ведь мы отчисляем в фонд деньги?

В самом деле, собственники квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах каждый месяц отчисляем в фонд капремонта (то есть регоператору) взносы — по 5,62−6,89 копеек за «квадрат» общей площади. Это копилка, из которой оплачивается капремонт отдельных домов по плану.

Но, как считает гендиректор регоператора Александр Пономарев, размер взносов в Алтайском крае низкий. И, напомним, в 2021 году взносы не повышались. Кроме того, к проблемам привел рост цен на стройматериалы и рабочую силу. По словам главы Барнаула Вячеслава Франка, за пять лет взнос увеличился на 19%, цены возросли на 50−100%.

В результате сложился дефицит средств на проведение капремонта. Так, ежегодно собственники помещений перечисляют на счет регоператора около 1 млрд рублей. А работы нужно сделать на 2 млрд, сообщил министр строительства и ЖКХ края Иван Гилев. Общее финансовое обеспечение региональной программы в крае — 52%.

Кстати, собираемость взносов на капремонт в регионе высокая — 97,1%, так что неплатежи собственников причиной дефицита она не являются.

Дефицит средств фонда капремонта АК по оценке «Фонда содействия реформированию ЖКХ». Минстрой АК. 2 К чему приводит такой дефицит?

В 2021 году регоператору поступят взносы на 1,065 млрд рублей. А подрядчикам надо будет перечислить 1,123 млн рублей. Еще 47 млн рублей переведут на спецсчета по обращению жильцов, выбравших именно этот способ формирования фонда. Дефицит средств — около 105 млн рублей только в 2021 году, сообщил Александр Пономарев.

Гендиректор регоператора также напомнил: в правительстве РФ приняли постановление, по которому подрядчикам, с которым уже заключили контракты, можно увеличить финансирование из-за роста цен на стройматериалы (но не более, чем на 25%). По расчетам регоператора, на это требуется 68 млн, но денег на это тоже нет.

3 На что еще не хватает денег?

Средств фонда не хватает, например, на замену лифтов и их капремонт. К 15 февраля 2025 года истечет срок эксплуатации 1952 лифтов (из 4924 лифтов), это требование техрегламента Таможенного союза. Если их не заменить или капитально не отремонтировать, их придется остановить.

Между тем, на их капремонт или замену нужно 4,76 млрд рублей. Для равнения — с начала реализации краевой программы капремонта на счет регоператора поступило 6,218 млрд (данные на 13 октября 2021 года).

И за это время удалось заменить только 647 лифтов в 207 домах. Ведь кроме этого из фонда финансируется ремонт фасада, крыш, подвалов, фундаментов, внутридомовых инженерных систем и т.п.

На заседании правительства Алтайского края. Altairegion22.ru 4 Насколько надо увеличить взносы в 2022 году?

Вячеслав Франк привел такие расчеты. На выполнение капремонта, предусмотренного программой, в стандартной 5-этажке площадью около 3,5 тыс. кв. метров, требуется порядка 37 млн рублей.

Но при существующем размере взноса (5,62 рубля с кв. метра общей площади) собственники за весь период действия программы — то есть за 30 лет — накопят около 7 млн рублей. По расчетам администрации Барнаула, надо собирать около 38 рублей с квадратного метра.

Впрочем, губернатор Виктор Томенко назвал пример крайним. «Общая нехватка средств — порядка 50%. Если бы сегодня увеличили плату раза в два, и потом бы ее ежегодно индексировали по мере роста стоимости работ, то наверное 30-летнюю программу выполнили бы в полном объеме», — сказал он.

На заседании правительства Алтайского края. Altairegion22.ru 5 Насколько будут увеличены взносы по факту?

Но на заседании правительства края 26 октября параметры на 2022 год не озвучили даже примерно. По словам Ивана Гилева, ранее взносы индексировали с учетом предельного индекса платы граждан за жилищно-коммунальные услуги, хотя капремонт к ним не относится.

Размер взноса зависит от категории дома, их у нас три. Александр Пономарев предложил выделить отдельную категорию — дома с лифтами. По его мнению, было бы логично, чтобы они платили больше.

Так или иначе, губернатор поручил профильным ведомствам приступить к формированию размера платы на капитальный ремонт на 2022 год.

На заседании правительства Алтайского края. Altairegion22.ru 6 Решит ли проблему дефицита увеличение взносов?

Увеличение взносов системно проблем не решает, считает Иван Гилев. Надежда — на привлечение бюджетных средств, в том числе из федерального бюджета. По словам министра, такая работа ведется, и уже действуют отдельные пилотные программы.

В частности, программа факторинга — по сути, это рассрочка платежа за лифтовое оборудование. Региональные фонды капремонта заключают контракты с производителями лифтов и три года рассчитываться за них без процентов, которые погашает федеральный «Фонд содействия реформированию ЖКХ».

«Мы в эту программу тоже зашли, и сегодня контракт на 40 лифтов общей стоимостью около 90 млн рублей заключен», — сказал Гилев.

7 Готов ли бюджет финансировать капремонт домов, в которых живут частные лица?

Из краевого бюджета финансируется работа регоператора «Фонд капремонта». А вот насколько справедливо финансирование из бюджета капремонта многоквартирных домов, в которых живут люди?

«В краевой программе 8500 домов, в них живет 1 млн человек. А еще 1,3 млн человек живут не в многоквартирных домах. Если мы берем из бюджета деньги и направляем на 1 млн человек, остальные задают вопрос — почему»? — объяснил Виктор Томенко.

И все же губернатор сказал, что будет стремиться «консолидировать позицию с другими регионами», обсуждая ее на разных уровнях, и призвал подключиться к этому депутатов Госдумы. «Надо выходить на какие-то системные решения по стране», — сказал губернатор.

Если же вопрос не решить, проблемы будут накапливаться. «У нас есть пара-тройка лет на то, чтобы решения нащупать, потом проблема будет нарастать и потребуется новая реформа», — сказал Виктор Томенко.

Капремонт в барнаульском доме на ул. Никитина, 71. Надежда Скалон

Каковы итоги реализации программы?

Краевая программа по капремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края, реализуется с 2014 года и рассчитана на 30 лет. За это время планируется капитально отремонтировать 8495 многоквартирных домов с населением 935 тысяч человек.

За время действия региональной программы ремонт проведен в 2194 многоквартирных домах на общую сумму почти 6 миллиардов рублей. В этом году капремонт осуществляют в 387 многоквартирных домах общей стоимостью 1 миллиард 480 миллионов рублей.

Источник: правительство Алтайского края.

Алтапресс