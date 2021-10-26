Алтапресс: Барнаульцам рассказали, где можно привиться от ковида и гриппа без записи
Без предварительной записи поставить прививку от коронавируса или гриппа барнаульцы могут в четырех пунктах. Всего же привиться можно по 16 адресам.
Вакцина. Вакцинация. Прививка. unsplash.com
Без записи
- Диагностический центр Алтайского края (пр.Комсомольский, 75а), с 13:00 до 20:00 в будни (кварцевание с 16:00 до 16:30), с 10:00 до 17:00 по субботам (кварцевание с 13:00 до 13:30). Обращаться в регистратуру, окно № 9.
- Городская больница № 4 (ул. Юрина, 166а), кабинеты 314, 315, 320, с 8:00 до 18:00 в будни.
- Краевая клиническая больница (ул.Ляпидевского, 1), в стационаре (1 этаж, напротив рентген-кабинета): пн, вт, чт, пт с 13:00 до 15:00 в поликлинике (каб. 118) ежедневно с 08:00 до 12:00, ср — с 08:00 до 15:00.
- Торгово-офисный комплекс «Геомаркет» (пр. Ленина, 154а), с 10:00 до 19:00 ежедневно, включая выходные.
В «Геомаркете» после наплыва желающих увеличили количество прививочных кабинетов.
По записи
- Городская поликлиника № 1 — (3852) 56−08−76
- Городская поликлиника № 3 — (3852) 56−09−36
- Городская поликлиника № 7 — (3852) 56−09−66
- Городская поликлиника № 9 — (3852) 56−00−09
- Городская поликлиника № 10 — (3852) 56−08−66
- Городская поликлиника № 12 — (3852) 56−09−86
- Городская поликлиника № 14 — (3852) 56−09−22
- Городская больница № 3 — (3852) 56−09−79
- Городская больница № 4 — (3852) 40−38−64; 55−54−53
- Городская больница № 5 — (3852) 56−09−46
- Городская больница № 10 — (3852) 56−09−39
- Городская больница № 11, — (3852) 56−08−78
- Городская больница № 12 — (3852) 56−08−99
При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.
Ранее Минздрав разрешил одновременную вакцинацию от COVID-19 и гриппа.