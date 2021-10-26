Алтапресс: Барнаульцам рассказали, где можно привиться от ковида и гриппа без записи

Без предварительной записи поставить прививку от коронавируса или гриппа барнаульцы могут в четырех пунктах. Всего же привиться можно по 16 адресам.

Вакцина. Вакцинация. Прививка. unsplash.com

Без записи

Диагностический центр Алтайского края ( пр.Комсомольский , 75а), с 13:00 до 20:00 в будни ( кварцевание с 16:00 до 16:30), с 10:00 до 17:00 по субботам ( кварцевание с 13:00 до 13:30). Обращаться в регистратуру , окно № 9.

пр.Комсомольский 75а), с 13:00 до 20:00 в будни кварцевание с 16:00 до 16:30), с 10:00 до 17:00 по субботам кварцевание с 13:00 до 13:30). Обращаться в регистратуру окно № 9. Городская больница № 4 ( ул. Юрина , 166а), кабинеты 314 , 315 , 320 , с 8:00 до 18:00 в будни.

ул. Юрина 166а), кабинеты 314 315 320 с 8:00 до 18:00 в будни. Краевая клиническая больница ( ул.Ляпидевского , 1), в стационаре ( 1 этаж , напротив рентген-кабинета): пн , вт , чт , пт с 13:00 до 15:00 в поликлинике ( каб. 118) ежедневно с 08:00 до 12:00 , ср — с 08:00 до 15:00.

ул.Ляпидевского 1), в стационаре 1 этаж напротив рентген-кабинета): пн вт чт пт с 13:00 до 15:00 в поликлинике каб. 118) ежедневно с 08:00 до 12:00 ср — с 08:00 до 15:00. Торгово-офисный комплекс «Геомаркет» ( пр. Ленина , 154а), с 10:00 до 19:00 ежедневно , включая выходные.

В «Геомаркете» после наплыва желающих увеличили количество прививочных кабинетов.

По записи

Городская поликлиника № 1 — ( 3852) 56−08−76

3852) 56−08−76 Городская поликлиника № 3 — ( 3852) 56−09−36

3852) 56−09−36 Городская поликлиника № 7 — ( 3852) 56−09−66

3852) 56−09−66 Городская поликлиника № 9 — ( 3852) 56−00−09

3852) 56−00−09 Городская поликлиника № 10 — ( 3852) 56−08−66

3852) 56−08−66 Городская поликлиника № 12 — ( 3852) 56−09−86

3852) 56−09−86 Городская поликлиника № 14 — ( 3852) 56−09−22

3852) 56−09−22 Городская больница № 3 — ( 3852) 56−09−79

3852) 56−09−79 Городская больница № 4 — ( 3852) 40−38−64; 55−54−53

3852) 40−38−64; 55−54−53 Городская больница № 5 — ( 3852) 56−09−46

3852) 56−09−46 Городская больница № 10 — ( 3852) 56−09−39

3852) 56−09−39 Городская больница № 11, — ( 3852) 56−08−78

3852) 56−08−78 Городская больница № 12 — ( 3852) 56−08−99

При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Ранее Минздрав разрешил одновременную вакцинацию от COVID-19 и гриппа.

Алтапресс