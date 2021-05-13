ГОРНЯК22 13.05.2021
Коронавирус

Алтапресс: О создании «мощного санитарного щита» заявил Мишустин

Горняк22
12 часов Ago

12 мая Михаил Мишустин отчитывается в Госдуме о работе правительства в 2020 году. Первой темой стала ситуация с коронавирусом, сообщает «Интерфакс».

Михаил Мишустин. government.ru

На данный момент разные этапы вакцинации прошли более 24 млн россиян.

Мишустин призвал сограждан «активнее» прививаться, это позволит «к концу года сформировать коллективный иммунитет».

Премьер также сказал, что сейчас в России создается «мощный санитарный щит», пишет bfm.ru. Он призван свести к минимуму проникновение опасных инфекций в страну.

«Для этого у нас есть все необходимое», — заверил Мишустин.

Ранее премьер заявил о преодолении самого острого этапа пандемии.

Алтапресс

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