ГОРНЯК22 26.10.2021
Коронавирус

Алтапресс: Как получить QR-код в Алтайском крае. Минздрав выпустил инструкцию

Горняк22
20 часов Ago

Минздрав Алтайского края опубликовал в своем Instagram пошаговую инструкцию с разъяснением, как получить QR-код.

Как получить QR-код в Алтайском крае. instagram.com/minzdravalt.

Напомним, введение QR-кодов в Алтайском крае планируется с 30 октября — такое решение принял губернатор региона Виктор Томенко.

В региональном минздраве отметили, что результат теста на антитела или диагноз со слов переболевшего не являются основанием для получения QR-кода и сертификата о перенесенном COVID-19.

«Если вы не обращались к врачу, то не сможете получить QR-код о перенесенной болезни. Сертификат о перенесенном заболевании формируется непосредственно на портале Госуслуг из данных федерального регистра лиц, больных COVID-19, куда данные вносит медицинская организация, осуществлявшая лечение», — подчеркнули в ведомстве.

Также подготовили инструкции, которая пошагово рассказывает, как получить QR-код.

Как получить QR-код в Алтайском крае

Убедитесь, что у вас есть подтвержденная учетная запись на «Госуслугах».

После вакцинации в течение пяти дней вам поступит уведомление на электронную почту и в личный кабинет на «Госуслугах», с информацией о первой прививке, а также доступом к дневнику самонаблюдения.

Если письмо и уведомление не пришли, обратитесь в медицинское учреждение, где ставили прививку. Сотрудники внесут ваши данные в регистр вакцинированных.

Сертификат и QR-код автоматические появятся в личном кабинете после второй прививки. Если вы проходите повторную вакцинацию или ставите прививку после того, как переболели, QR-код появится после первой дозы.

Сертификат и QR-код доступны на «Госуслугах», в мобильном приложении «Госуслуги», в мобильном приложении «Стоп Коронавирус».

Ранее жители Барнаула пожаловались на переполненные пункты вакцинации, где начались столпотворения после решения ввести QR-коды.

Алтапресс

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