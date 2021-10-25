Алтапресс: Почему в Барнауле рвутся трубы, несмотря на миллиардные вложения

Несколько повреждений тепловых сетей зафиксированы в Барнауле в первые недели после запуска отопления. Между тем, в восстановление и реконструкцию теплосетей «Сибирская генерирующая компания» (СГК) только в 2020 году инвестировала больше 1 млрд рублей, да и тариф на отопление в городе повышается. объяснил, почему это происходит и почему инвестпрограмму в Барнауле он все же считает успешной.

Ремонт теплосети. barnaul.org

Парадокс стартового этапа

В этом году энергетики вновь перекопали пол Барнаула. Весной они заявили, что заменят и реконструируют 30 км труб, вложив в модернизацию 1,3 млрд рублей, а в будущем хотят вообще свести к нулю отключение потребителей.

Раскопки продолжались все лето, в городе перекопали порядка 60 участков, на которых меняли, в первую очередь, самые ветхие, самые старые трубы. Однако сами же энергетики констатируют: пока количество повреждений растет. Как, собственно, понимать этот парадокс?

Корреспондент altapress.ru поинтересовался, как в СГК оценивают результаты инвестпрограммы, реализуемой в Барнауле. Зам гендиректора, технический директор СГК Олег Петров объяснил, что происходит.

Повреждение на теплосетях на улице Деповской в Барнауле. barnaul.org.

«Это наша маленькая победа»

СГК ежегодно принимает на баланс новые тепловые сети, объяснил Петров. Их передает администрация Барнаула, и большая часть из них еще недавно были бесхозными.

Вынужден констатировать, что вновь принятые сети не выдерживают испытаний на плотность и прочность. Часть труб обветшали из-за возраста, другие неправильно, в нарушение стандартов, эксплуатировали. На Алтае мы еще некоторое время будем находиться в этом состоянии: при испытаниях и в ходе эксплуатации трубы будут рваться», — объяснил энергетик.

Порывы именно на таких, вновь принятых, сетях, собственно, и обеспечивают рост повреждений — на магистральных трубопроводов повреждения за четыре последних года сократились в 4,4 раза.

При этом Петров подчеркнул: по последним данным, количество жилых домов и населения, попадающих в зону отключения, сокращается. «Мы считаем это нашей маленькой победой», — заявил он.

Авария на теплосети. barnaul.org

С потерями тепла теряется имидж

В алтайском филиале СГК altapress.ru сообщили: повреждения на теплосетях в Барнауле в отопительном сезоне 2020−2021 годов возросли на 29% к предыдущему периоду, количество порывов возросло с 352 до 456.

А вот количество отключенных из-за порывов потребителей сократилось с 281 тыс. человек то 253 тыс. Еще раньше — в отопительном сезоне 2018−2019 годов — под отключение попали 389 тыс. барнаульцев.

Статистика показывает, что, когда нам передают сети, повреждаемость резко возрастает, а потом, после проведения ремонтов, начинает резко сокращаться. Я вас уверяю — мы ни в коем случае не заинтересованы рвать свои и чьи-либо трубы. Это потери как в деньгах, так и в трудовых ресурсах, так и во всем остальном — в том числе имиджевые, когда мы заливаем улицы городов и наших населенных пунктов. Так что мы всячески будем стараться это количество повреждений сокращать», — завил Олег Петров.

Сергей Иванов. СГК

Почему ржавеют трубы?

Сергей Иванов,

директор «Красноярской теплотранспортной компании» ( входит в СГК):

Коррозия у нас, в основном, внешняя и, в основном там, где некачественно были сделаны железобетонные лотки и вода попадает на горячую поверхность. Плюс мы столкнулись вот с чем. Я считаю ошибкой прошлых лет применение пенополиутерановой изоляции. Последние четыре года мы ее уже не ставим, хотя многие города по-прежнему используют. Это хорошая изоляция с точки зрения тепловых потерь — они минимальные. Но если попадает вода, идет электрохимическая коррозия и за каких-нибудь шесть лет изоляция просто слоями отваливается, а труба ржавеет быстрее и сильнее. Если она сухая — не вопрос. Мы, разумеется, делаем гидроизоляцию, сверху покрываем каналы мастикой, потом раствором. Лотки полностью герметичные. Было предложение уйти от лотков, это большие затраты, и: к тому же, мы столкнулись с дефицитом железобетона. Но мы все же остались на проверенной схеме. Строим в городе только в лотках, это обеспечивает в случае порыва минимальный ущерб дорогам. Частично мы кладем предизолированную трубу. Вернулись на минеральную вату: она не слеживается, держит тепло. Но ее себестоимость в разы больше, тогда заменим не 60 км, а 25. И старые фонтаны будут бить до 25 этажа. В общем, смотрим по экономике.

Специалисты «Барнаульской генерации» устранили неисправность магистральной теплосети. пресс-служба СГК.

Справка

Кроме Барнаула к ценовой зоне отнесены Рубцовск, Бийск, Красноярск, Канск, Абакан, Черногорск, Усть-Абаканский поссовет. На всех этих территориях реализуется программа модернизации теплосетей. И это значит, что в городе ведут раскопки и, порой, весьма масштабные.

К примеру, в Красноярске в программу на 2021 год попало 60 км, сообщил Сергей Иванов, директор «Красноярской теплотранспортной компании» (входит в СГК). «И нам впервые за историю Красноярска последних десятилетий удалось остановить старение сетей, износ сократился с 78 до 71%», — сказал он.

Напомним, в Барнауле СГК намерена инвестировать в модернизацию системы теплоснабжения 7,8 млрд рублей в течение 10 лет. Программа реализуется с 2019 года, по договорённости с властями цена тепловой энергии ежегодно повышается на 2% плюс инфляция.

Алтапресс