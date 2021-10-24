Алтапресс: На Алтае ввели обязательную самоизоляцию для пенсионеров

В Республике Алтай ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Олег Хорохордин.

Пенсионер. Коронавирус. ССО.

Режим самоизоляции должны соблюдать неработающие граждане в возрасте 65 лет и старше, а также работающие этого же возраста, которых перевели на дистанционку. Можно быть дома или на дачах.

Исключение составляют случаи обращения за экстренной медицинской помощью, в случае прямой угрозы жизни и здоровью, проезд на работу, которая не приостановлена, или в магазин.

Также пенсионерам разрешается выносить мусор, выгуливать на улице домашних животных, но на расстоянии, не превышающем 100 метров от дома. В этом же радиусе можно гулять.

Отмечается, что ограничения не коснутся жителей, которые переболели коронавирусом менее шести месяцев назад, и тех, кто вакцинировался.

Алтапресс