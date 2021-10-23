ГОРНЯК22 24.10.2021
Коронавирус

Алтапресс: В Алтайском крае назначили главврача Диагностического центра

Горняк22
17 часов Ago

Главным врачом Диагностического центра Алтайского края стала Жанна Вахлова, сообщили в краевом минздраве.

Жанна Вахлова. zdravalt.ru

К обязанностям она приступит с 25 октября.

Ее кандидатуру выбрали по итогам конкурса. Всего было шесть претендентов, но комиссия сделала выбор в пользу Вахловой.

Жанна Игоревна окончила АГМУ в 1993 году по специальности «педиатрия» и работала в Барнаульском доме ребенка.

С 2002 по 2010 год была детским врачом-неврологом Городской поликлиники № 14. В 2010 году пришла работать в Комитет по делам здравоохранения города Барнаула, где проделала путь от врача-статистика до директора медицинского информационно-аналитического центра.

В апреле 2010 года стала заместителем директора КГКУЗ «Алтайский краевой медицинский информационно аналитический центр», с декабря 2011 года назначена на должность директора. В связи с реорганизаций учреждения с марта 2014 года назначена на должность начальника отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению.

Прежний руководитель ДЦ Оксана Лексенкова ушла в отставку, но всячески пыталась это засекретить.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Платную вакцинацию от коронавируса предложили ввести в Алтайском крае

Алтапресс: Платную вакцинацию от коронавируса предложили ввести в Алтайском крае

Горняк22
17 часов Ago
Темпы вакцинации от коронавируса в Алтайском крае снижаются, а количество ковид-диссидентов растет. На сегодняшний день привито порядка 30% взрослого населения, а этого мало для коллективного...
Алтапресс: В Алтайском крае вводят QR-коды: как вы к этому относитесь. Опрос altapress.ru

Алтапресс: В Алтайском крае вводят QR-коды: как вы к этому относитесь. Опрос altapress.ru

Горняк22
17 часов Ago
QR-коды планируется ввести в Алтайском крае с 30 октября, сообщил накануне губернатор Виктор Томенко. Редакция altapress.ru решила выяснить у своих читателей, готовы ли они к тому,...
Алтапресс: Какие дни в Алтайском крае сделают нерабочими в ноябре и когда ждать введения QR-кодов

Алтапресс: Какие дни в Алтайском крае сделают нерабочими в ноябре и когда ждать введения QR-кодов

Горняк22
2 дня Ago
Недавно зампред правительства Татьяна Голикова предложила сделать неделю с 30 октября по 7 ноября нерабочей. Президент Владимир Путин накануне поддержал инициативу. Рассказываем, на сколько дней...
Алтапресс: «Можно зайду?». Когда в Алтайском крае могут ввести пропуск по QR-кодам

Алтапресс: «Можно зайду?». Когда в Алтайском крае могут ввести пропуск по QR-кодам

Горняк22
2 дня Ago
Пропуск в общественные места по QR-кодам могут ввести в Алтайском крае уже 25 октября, ссылается amic.ru на осведомленный источник. Рассказываем, с чем связано «нововведение» и как работает...
Алтапресс: Где и как получить QR-код. Жителям Алтайского края предложили вариант

Алтапресс: Где и как получить QR-код. Жителям Алтайского края предложили вариант

Горняк22
2 дня Ago
В Алтайском крае на заседании антиковидного оперштаба обсудили подготовку к введению QR-кодов из-за коронавируса, сообщает правительство региона. QR-код. Коронавирус. ССО. Напомним, о введении QR-кодов...
Алтапресс: Глава Барнаула поручил проработать QR-коды, усилить контроль, принять меры и повысить готовность

Алтапресс: Глава Барнаула поручил проработать QR-коды, усилить контроль, принять меры и повысить готовность

Горняк22
2 дня Ago
Глава Барнаула Вячеслав Франк провел заседание оперштаба, на котором обсудили распространение коронавируса и меры реагирования, сообщает мэрия города. Вячеслав Франк. barnaul.org Напомним,...

Читать по теме:

ВТОПЕ: