Алтапресс: В Алтайском крае назначили главврача Диагностического центра

Главным врачом Диагностического центра Алтайского края стала Жанна Вахлова, сообщили в краевом минздраве.

Жанна Вахлова. zdravalt.ru

К обязанностям она приступит с 25 октября.

Ее кандидатуру выбрали по итогам конкурса. Всего было шесть претендентов, но комиссия сделала выбор в пользу Вахловой.

Жанна Игоревна окончила АГМУ в 1993 году по специальности «педиатрия» и работала в Барнаульском доме ребенка.

С 2002 по 2010 год была детским врачом-неврологом Городской поликлиники № 14. В 2010 году пришла работать в Комитет по делам здравоохранения города Барнаула, где проделала путь от врача-статистика до директора медицинского информационно-аналитического центра.

В апреле 2010 года стала заместителем директора КГКУЗ «Алтайский краевой медицинский информационно аналитический центр», с декабря 2011 года назначена на должность директора. В связи с реорганизаций учреждения с марта 2014 года назначена на должность начальника отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению.

Прежний руководитель ДЦ Оксана Лексенкова ушла в отставку, но всячески пыталась это засекретить.

Алтапресс