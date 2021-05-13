Алтапресс: Губернатор Томенко намерен серьезно поговорить с предпринимателями

Глава Алтайского края Виктор Томенко планирует лично принять участие в предстоящем, уже седьмом по счету конгрессе предпринимательских объединений. Большое деловое событие пройдет во второй половине мая. Скорее всего, разговор будет предельно откровенным, в духе сказанной ранее губернатором крылатой фразы «Все у нас хорошо, но дальше так жить нельзя».

Виктор Томенко Анна Зайкова

Конгресс приурочен к Дню российского предпринимательства — отмечается по всей стране 26 мая.

С 19 по 21 мая в Барнауле на различных площадках пройдут секционные мероприятия. В частности бизнесмены и чиновники будут обсуждать вопросы страхования в сельском хозяйстве, кадрового потенциала, защиты интеллектуальной собственности, налогового законодательства и трансформации контрольно-надзорной деятельности.

В ИД «Алтапресс» 21 мая в рамках конгресса пройдет специальная форсайт-сессия «Предпринимательство в Алтайском крае: перспективы, вызовы и пути развития».

Съезд предпринимателей. Дмитрий Кудрявцев

На 28 мая предварительно назначено пленарное заседание конгресса, где намерен побывать Виктор Томенко. По данным altapress.ru, губернатор хочет лично узнать о проблемах алтайского малого бизнеса, услышать «крик души», а также обсудить перспективы развития предпринимательства в крае.

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Для него это особенно важно в свете предстоящего принятия Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года.

Напомним, что конгрессы (ранее — съезды) предпринимателей в Алтайском крае первое время были эффективной площадкой для выстраивания диалога власти и бизнеса. Однако постепенно градус остроты обсуждаемых тем снижался. А в последние годы диалог и вовсе превратился, скорее, в предпраздничный обмен любезностями.

В 2020 году предпринимательский конгресс не проводился из-за коронакризиса. Попытка возродить деловое мероприятие с качественным содержанием представляется особенно интересным в свете предстоящих осенью. выборов в Госдуму и АКЗС. Как известно, высока вероятность, что Виктор Томенко вынужден будет возглавить список «ЕР» на выборах в Заксобрание.

Алтапресс