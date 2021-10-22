Алтапресс: Какие дни в Алтайском крае сделают нерабочими в ноябре и когда ждать введения QR-кодов

Недавно зампред правительства Татьяна Голикова предложила сделать неделю с 30 октября по 7 ноября нерабочей. Президент Владимир Путин накануне поддержал инициативу. Рассказываем, на сколько дней в «отпуск» может уйти Алтайский край.

Отдых. Выходные. СС0 1 Почему Голикова предложила ввести длинные выходные?

Неделя нерабочих дней — ответ на напряженную обстановку по COVID-19 по всей России. Из-за нее же в некоторых регионах следует объявить дни нерабочими с 23 октября, уверена чиновница.

2 Алтайский край уйдет на «каникулы» с 30 октября по 7 ноября?

Путин поручил регионам решать самостоятельно, вводить ли нерабочую неделю. «Поддерживаю введение нерабочих дней с сохранением заработной платы <…> Не затягивайте, принимайте решение, если необходимо», — заявил он на совещании по коронавирусу.

Владимир Путин. kremlin.ru

Кроме того, лидер страны поручил Минздраву расширить объемы тестирования и улучшить подходы к лечению — чтобы на ранней стадии «разрывать цепочку вируса».

3 Введут ли QR-коды на Алтае во время отдыха?

В Алтайском крае на заседании антикоронавирусного оперштаба обсудили готовность к QR-кодам.

QR-код. Коронавирус. ССО.

«В связи с ростом числа заболевших власти Алтайского края планируют ввести QR-протоколирование граждан при входе в крупные торговые центры, учреждения культуры и прочие объекты с массовым пребыванием людей. В ближайшее время будет определен перечень мест, при посещении которых предъявление QR-кодов станет обязательным. Будут также приняты решения, обеспечивающие исполнение данной меры», — подтвердили в правительстве региона.

Кроме того, может быть ограничена работа общественного транспорта и общепита в ночное время — с 23:00 до 06:00.

Алтапресс