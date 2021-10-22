ГОРНЯК22 22.10.2021
Коронавирус

Алтапресс: Где и как получить QR-код. Жителям Алтайского края предложили вариант

Горняк22
7 часов Ago

В Алтайском крае на заседании антиковидного оперштаба обсудили подготовку к введению QR-кодов из-за коронавируса, сообщает правительство региона.

QR-код. Коронавирус. ССО.

Напомним, о введении QR-кодов в Алтайском крае сообщили 20 октября после совещания президента России Владимира Путина с членами правительства, на котором регионам поручили использовать данную меру.

Такие коды должны подтверждать факт вакцинации или перенесенной болезни — для посещения общественных мест. Нет кода — нет и насыщенной общественной жизни.

21 октября в алтайском оперштабе подчеркнули, что введение QR-кодов простимулирует жителей к вакцинации, поскольку привилось лишь около 30% населения региона.

Открытым остается вопрос: где и как получить этот код. Оперштаб решил опереться на опыт использования QR-кодов в других регионах.

В частности, замминистра культуры Алтайского края Алексей Бочаров рассказал, как жители смогут легко и просто получить свой код.

«Каждый гражданин, который прошел процедуру вакцинирования, получает через личный кабинет портала „Госуслуги“ соответствующий сертификат. Его можно скачать в PDF-формате на телефон либо распечатать и, вложив в паспорт, носить с собой. С таким документом можно пройти в любое учреждение культуры. На входе будет предложено предъявить QR-код либо с экрана смартфона, либо в распечатанном виде. Код считывается, и человек проходит в учреждение. Никаких существенных ограничений мы здесь не видим. Нужно вакцинироваться, получить сертификат и ходить свободно», — разъяснил Бочаров.

По итогам заседания приняли решение о введении QR-протоколирования при посещении объектов с массовым пребыванием людей — торговых центров, учреждений культуры и общепита.

Ранее altapress.ru рассказал, какие дни в Алтайском крае сделают нерабочими в ноябре и когда ждать введения QR-кодов.

Алтапресс

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