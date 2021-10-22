ГОРНЯК22 22.10.2021
Коронавирус

Алтапресс: Глава Барнаула поручил проработать QR-коды, усилить контроль, принять меры и повысить готовность

Горняк22
7 часов Ago

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел заседание оперштаба, на котором обсудили распространение коронавируса и меры реагирования, сообщает мэрия города.

Вячеслав Франк. barnaul.org

Напомним, о введении QR-кодов в Алтайском крае сообщили 20 октября после совещания президента России Владимира Путина с членами правительства, на котором регионам поручили использовать данную меру.

21 октября вопрос рассмотрели на заседании краевого оперштаба и пришли к выводу, что коды простимулируют жителей к вакцинации. После этого встретились члены барнаульского оперштаба.

Франк на совещании подчеркнул, что число заболевших ковидом в Барнауле растет — каждый день фиксируют более 100 новых инфицированных.

«Из-за недостаточного количества вакцинированных на протяжении нескольких недель отмечается ежедневный прирост числа заболевших», — указал глава города на пробелы.

По итогам заседания Франк поручил проработать вопрос введения QR-кодов в Барнауле — этим займутся руководители профильных комитетов.

Также потребовал принять дополнительные меры и усилить контроль за соблюдением ограничений, направленных на недопущение распространения ковида в городе.

Напомним, в Барнауле продолжают действовать режим повышенной готовности и ограничения, установленные указами губернатора и постановлениями Роспотребнадзора.

Введен масочный режим, запрещено проведение массовых мероприятий, а кинотеатры, концертные залы, спортивные и другие объекты могут работать только при заполняемости не более 50%.

Для обязательной вакцинации ранее расширили список групп граждан: сферы торговли, общепита, образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, ЖКХ, энергетики, оказания ряда услуг (банковских, санаторно-курортных, туристических, связи, перевозки, бытовых, спортивно-оздоровительных и не только).

Вакцинация также обязательна для госслужащих, работников органов власти, местного самоуправления, сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС и МФЦ.

«Процент привитых сотрудников должен составлять не менее 80%. Также обновились и сроки вакцинации: первый укол сотрудники должны поставить до 22 ноября, а второй — до 22 декабря 2021 года. Данное постановление вступило в силу 16 октября», — сообщили в мэрии.

Также в «вакцинационном списке» волонтеры, люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями.

Ранее altapress.ru рассказал, какие дни в Алтайском крае сделают нерабочими в ноябре и когда ждать введения QR-кодов.

Алтапресс

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