Алтапресс: Осел и Распутин. В Барнауле открылась пестрая выставка эмалевых картин

Если при слове «эмаль» вы думаете только о белой металлической кружке или походе к стоматологу, то стоит отправиться на новую выставку в музей «Город». Мастера из 12 регионов России показывают работы в технике горячей эмали. Altapress.ru расскажет о художниках и их творениях, а также о том, почему мастера-керамисты заглядываются на материал «для тазиков».

Выставка эмалевых картин в музее "Город". Анна Молчанова.

Иконы и ньютоновские яблоки

Экспозиция вышла маленькой, но очень разнообразной. Работы представлены в разных техниках и жанрах: от икон до кубических натюрмортов и абстракций.

Разного уровня мастерства и сами авторы — есть здесь работы почетного члена российской Академии художеств из Минеральных Вод Екатерины Вдовкиной и ее отца, профессора и заслуженного художника России, Николая Вдовкина.

Долгие годы они работают над техникой «намывки», которая передает объем лиц и предметов в работах. Они объемны настолько, что, кажется, их вручную выбивали на пластинах, хотя на самом деле поверхность картин совершенно ровная.

Именно руками Екатерины и Николая созданы представленные на выставке иконы, которые своей красочностью совсем не похожи на те, что обычно мы видим в храмах.

Альфея Мухаметова из Тюмени сделала триптих «С родины Распутина» — в них безошибочно можно увидеть руку аквалериста — такими воздушными получились картины. Она же написала второй триптих — «Сказания белой бабушки».

Некоторые работы художников удивительным образом напоминают не акварели, а пастельные рисунки.

Юлия Шермушева 20 лет занималась только ювелирной эмалью — на выставке показаны ее первые опыты в эмалированном изобразительном искусстве.

Горячая эмаль. Ирина Пергаева.

Есть здесь работа и вовсе дебютанта — Александра Кореневская создала свою первую и довольно забавную эмалевую картину с ослом и сидящим на нем зайцем под названием «Друзья».

«Попробовала я себя в эмали после мастер-класса от художника Зинаиды Корчагиной, — рассказывает она. — Со стороны кажется, что легко, но на деле сложная и кропотливая работа. Сама эмаль похожа на краску: это порошок, который разводится водой. Наносится она на медные пластины, которые перед этим шкурятся, чтобы „краска“ входила и не растекалась. При температуре 820−840 градусов в печке эмаль становится твердой, как стекло».

До и после обжига эмаль немного отличается цветом. Готовая работа практически неистребима — до наших дней дошли прекрасно сохраненные эмалированные иконы, изготовленные в первом тысячелетии нашей эры. Единственное, чего не любит этот материал — перегибов да ударов молотком.

Пылающий сокол

Организатора выставки мы застали сразу после симпозиума по горячей эмали. Это Зинаида Корчагина навоиспеченный (простите за каламбур) народный мастер Алтайского края по керамике и горячим эмалям.

Керамике она отдала более 20-ти лет. Начинала с того, что преподавала ее детям в своей студии в Новосибирске. Работает по старинным технолониям — в совершенстве владеет техникой работы на гончарном круге, формует также изделия и вручную, нанося рельефный узор на еще сырой черепок.

Зинаида Корчагина за работой. Ирина Пергаева. Горячая эмаль. Ирина Пергаева. Эмаль. Ирина Пергаева.

Создает изделия из глин Новосибирской области — наиболее прочными и огнестойкими.

В 2015 году инициировала проведение всероссийского фестиваля «Фарфоровая сказка Алтая», который через два года стал международным. Зинаида Корчагина проводит мастер-классы по горячей эмали в Алтайском крае, Новосибирске и Томске, организует (и участвует) выставки, симпозиумы, преподает.

Керамикой увлекла и своего мужа Анатолия Корчагина, мастера-краснодеревщика.

В керамике Зинаида опирается на народные традиции. Ее работы находятся в фондах музеев Алтайского и Красноярского краев, частных коллекциях в США, Великобритании, Австралии, Италии, Польше и Китае.

Работа Зинаиды Корчагиной. Ирина Пергаева. Работа Зинаиды Корчагиной. Ирина Пергаева. Эмаль. Ирина Пергаева.

У усадьбы «Сокол» в селе Нижнекаянча стоит одна из работ Зинаиды — огромный узорчатый керамический сокол.

«Такого просто в печь не отправишь. Знаете, как обжигали? Собрали вокруг печку, похожую на ракету. И весь день газовыми горелками грели, пока не получили нужную температуру. Темно уже стало. Когда сняли „печь“ в ночи, он просто светился малиновым в ночи», — рассказывают владельцы усадьбы.

А пять лет назад Зинаида увлеклась горячей эмалью. «Случилось это на симпозиуме в Ярославле — увидела, что это такое. Там были очень дорогие эмали и цветовая гамма ограниченная. Понемножку делала пробные партии своей эмали — более доступные по цене и разнообразные в свойствах и цветовой гамме — чтобы отличалось от тех, что были на рынке. Я по образованию технолог керамики, окончила Томский государственный университет. Силикаты, глина, глазурь, эмаль — это все мое.

Раньше эмали художники брали на заводах. Сейчас компании не хотят работать с мастерами: представляете — огромные заказы, а тут художник звонит и просит килограмм того-килограмм сего», — говорит Зинаида

Эмаль. Ирина Пергаева. Зинаида Корчагина за работой. Ирина Пергаева. Зинаида Корчагина за работой. Ирина Пергаева.

Сейчас мастер запустил свой интернет-магазин эмалей и осваивает новые техники ее применения — например, «намывочная» техника. Для нее нужна специальная эмаль, за которой художники раньше ездили в Венгрию. Зинаида Корчагина начала изготавливать свою.

Особенные плюсы эмали Зинаида познала в быту. «Я часто устраивала мероприятия по керамике. Чтобы провести одно, нужно везти все необходимое „газелями“ — разгружать их, загружать. Это очень энергетически затратно. Эмали в этом смысле более компактные. У нас было мероприятие на шесть человек — я сгрузила материалы в одну легковушку. Нужно было бы брать на 20 человек — все равно все вошло бы в одну машину. Мне не нужно грузить здоровые печи и везти тонны глины. Совершенно другая мобильность».

От керамики мастер не отворачивается — выполняет заказы, когда просят. Это чаще посуда, фигурки и другое. «У меня был целый цех, который изготавливал горшки и кашпо. Но я понимаю, что этот момент в жизни для меня закончился. Керамика не скучная, она интересная, многогранная, в ней столько всего, что можно еще познать. Ею я не перестану заниматься, но сейчас меня больше увлекают эмали».

Екатерина Вдовкина за работой. Ирина Пергаева.

Посмотреть на кубические «Ньютоновские яблоки», огромную эмалированную рыбу руки Зинаиды Корчагиной и прочие работы художников можно в музее «Город» до 14 ноября. 6+

Алтапресс