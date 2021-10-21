Алтапресс: Путин объявил нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с членами правительства по ситуации с COVID-19 и введению новых мер по борьбе с инфекцией.

Владимир Путин. kremlin.ru

Ранее зампред правительства России Татьяна Голикова предложила объявить неделю с 30 октября по 7 ноября нерабочей.

Более того, в нескольких регионах, где ситуация с ковидом особо сложная, объявить выходные на неделю раньше — с 23 октября.

На совещании Голикова попросила президента рассмотреть инициативу. Также сообщила о разработке новых ограничений для регионов.

«Мы понимаем реакцию народа, но просим поддержать введение нерабочих дней, потому что нет ничего важнее жизни людей», — отметила Голикова.

Путин напомнил, что в условиях распространения коронавируса требуется оперативное реагирование властей, чтобы сбить «пик новой волны эпидемии».

«Поддерживаю введение нерабочих дней с сохранением заработной платы <…> Не затягивайте, принимайте решение, если необходимо», — заявил президент и обратился к членам правительства.

Кроме того, разрешил продлить вынужденные выходные после 7 ноября — в случае ухудшения ситуации, а также, если нужно, объявить нерабочие дни с 23 октября.

Президент поручил Минздраву расширить объемы тестирования и усовершенствовать подходы, чтобы на ранней стадии «разрывать цепочку распространения вируса», и ни в коем случае «не приукрашать картину своей работы».

Бизнес в нерабочие дни будет терять 4 млрд рублей в сутки. Предложили две меры поддержки.

Алтапресс