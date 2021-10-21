Алтапресс: Три беременные женщины умерли от ковида за месяц в Алтайском крае

«Вести Алтай» опубликовали репортаж из «красной зоны» ковидного госпиталя, в котором сообщили о смерти трех беременных женщин.

Беременность. unsplash.com

Журналисты посетили госпиталь больницы скорой медпомощи, специализирующийся на больных с хирургическими и неврологическими патологиями.

В госпитале сообщили, что в отличие от 2020 года, когда чаще болели пожилые, сейчас самая большая категория — пациенты трудоспособного возраста.

«Беспокойство у врачей вызывают беременные женщины — спасти за прошедший месяц не удалось троих. В регионе сейчас циркулирует агрессивный штамм Дельта. Про который говорят — заражает быстрее, убивает чаще», — рассказали в телесюжете.

В каких госпиталях случились смерти и были ли пациентки вакцинированы — не уточнили.

В репортаже сообщили, что сегодня в ковидном госпитале практически нет свободных мест.

«В тесных палатах нет свободных мест. Немного их и в коридоре, где тоже лежат больные. Медики при этом безошибочно определяют, кто заболел, будучи не привитым, а кто прививку поставил. Привитые, как правило, нуждаются в антибиотиках, гормонах и редко в кислороде. Из 1 500 прошедших через госпиталь пациентов привитых было только 20», — отмечают «Вести Алтай».

Медики подтвердили, что среди вакцинированных тоже есть летальные случаи, но они единичные — от сопутствующих заболеваний, осложненных ковидом.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае более 1800 беременных женщин заразились ковидом.

Алтапресс