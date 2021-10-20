Алтапресс: Парламентский транзит. Где нашли свое призвание алтайские политики, не попавшие в новую Госдуму

Одним из итогов прошедших сентябрьских выборов стала смена депутатов Госдумы, представляющих в федеральном парламенте Алтайский край. В новый созыв нижней палаты, в частности, не попали единороссы Виктор Зобнев, Наталья Кувшинова и Валерий Елыковом. Где и как они нашли свое новое призвание — в материале altapress.ru.

Депутат. Портфель. CC0

Палатой выше

В начале октября — на первой сессии Алтайского краевого Законодательного собрания — бывший депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Зобнев был наделен полномочиями представлять региональный парламент в Совете Федерации.

Отметим, что уход Зобнева в сенаторы являлся прогнозируемым. Еще перед началом избирательной кампании осведомленные источники указывали, что он не будет баллотироваться в Думу по Рубцовскому одномандатному округу, а уйдет в Совфед.

Так и произошло. В результате на округе победу одержала лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова, которой и досталось кресло в нижней палате, а Виктор Зобнев получил место в СФ.

«Его попадание в Совет Федерации было ожидаемым еще на старте осенней кампании, когда он отказался от выдвижения по Рубцовскому округу», — комментирует передвижение Зобнева внутри федерального парламента политолог Сергей Асеев.

Первая сессия АКЗС восьмого созыва. Виктор Зобнев (слева) жмет руку Сергею Серову. Анна Зайкова/altapress.ru.

Сам новоиспеченный сенатор в своем обращении к депутатам АКЗС заверил, что приложит все силы для того, чтобы быть полезным для региона и открытым для всех «вне зависимости от партийной принадлежности».

«Фактически Виктор Зобнев просто сменил нижнюю палату на верхнюю, представ перед нами в обновленном статусе. Уверен, что это было его решением, о котором он еще перед выборами проинформировал своих коллег по партии», — отмечает политолог Константин Лукин.

То, как единоросс проявит себя на сенаторском поприще, конечно, покажет время. Но добавим, что своим уходом в СФ он завершил длительный период сенаторства Сергея Белоусова, который проработал в Совфеде c 2008 года.

Виктор Зобнев. Анна Зайкова

Справка

Виктор Викторович Зобнев родился 7 июня 1964 года в Рубцовске. В 1989 году окончил Алтайский политехнический институт по специальности «инженер-механик». С 1981 года работал на Алтайском заводе тракторного электрооборудования слесарем механосборочных работ. В 1990 году назначен заместителем начальника по производству ПО «Алтайсельмаш». С 2005 года — генеральный директор ОАО «Рубцовский проектно-конструкторский технологический институт». С 2008 года — председатель совета директоров ЗАО «Рубцовский завод запасных частей». В 2008 и 2011 годах избирался депутатом Алтайского краевого законодательного собрания. С 2016 года — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. С 2021 года — член Совета Федерации.

Мост между ветвями власти

Небезынтересным после осенних выборов выглядит новый виток карьеры экс-депутата Госдумы Натальи Кувшиновой. На текущей неделе она получила пост представителя губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС.

В этой связи нельзя не упомянуть тот факт, что ее предшественницей в этом кресле была Стелла Штань, которая покинула данный пост на фоне уголовной истории. Штань признали виновной в мошенничестве и приговорили к трем годам условного срока.

Стелла Штань в суде. altai-krai.sledcom.ru

Впрочем, само преступление, которое инкриминировали Стелле Ивановне, никак не связано с должностью представителя губернатора в краевом парламенте, а поэтому печать негативного бэкграунда само по себе это кресло не несет.

Наталья Кувшинова в свете своего назначения поблагодарила губернатора Виктора Томенко за оказанное доверие и уже обозначила приоритет для своей работы: «Сегодня крайне важная задача — формирование качественной законодательной повестки, направленной на развитие Алтайского края и повышение уровня жизни жителей нашего региона».

Спикер АКЗС Александр Романенко, высказываясь о назначении нового представителя главы региона в краевом парламенте, отметил: «Наталью Сергеевну хорошо знают многие жители края, депутаты, мы давно с ней работаем. Она была председателем Молодежного Парламента Алтайского края, возглавляла Молодежный парламент при Государственной Думе, затем стала депутатом Государственной Думы. Все это время она активно и плодотворно сотрудничает с органами власти края. Назначение правильное. Человек готов к этой совместной работе и, уверен, поможет обеим ветвям власти улучшить взаимодействие».

Наталья Кувшинова. Пресс-служба АКЗС.

По мнению политолога Сергея Асеева, приход Натальи Кувшиновой на этот пост можно назвать «вариативным», поскольку после того, как она не прошла в Госдуму, был открыт вопрос о ее дальнейшем трудоустройстве. Назначение представителем губернатора в этом контексте, по словам эксперта, видится как один из сценариев продолжения ее карьеры.

Константин Лукин, в свою очередь, уверен, что для Кувшиновой эта должность является логичной в силу ее опыта работы в сфере парламентаризма. Также эксперт выразил уверенность, что работа представителя губернатора — лишь трамплин для дальнейшей карьеры экс-депутата Госдумы.

Справка

Наталья Сергеевна Кувшинова родилась 3 июня 1986 года в городе Заринск Алтайского края. Окончила школу с серебряной медалью. В 2008 году выпустилась с юридического факультета Алтайского госуниверситета. С 2005 по 2011 год работала в фирме «Байт» в родном городе, с 2011 по 2012 год была помощником директора по социальным вопросам в ОАО «СПП Стройгаз». Работала заместителем директора по правовым вопросам в ООО «СтройПрактик». Занимала должность ответственного секретаря Молодежного парламента при Государственной думе. В 2016 году была избрана депутатом Госдумы от «Единой России». В октябре 2021 года назначена на пост представителя губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС.

Наталья Кувшинова. Анна Зайкова

Из парламента в медицину

Еще одним громким назначением этой недели стало новое трудоустройство бывшего депутата Госдумы от правящей партии Валерия Елыкомова. Известный в Барнауле менеджер от медицины возглавил минздрав в соседней Республике Алтай.

По информации пресс-службы главы региона, 18 октября Елыкомов был назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения Республики Алтай.

В данном случае также нельзя не отметить, что в смене руководства республиканским министерством не обошлось без криминальной истории. Так, предшественника Валерия Елыкомова на этом посту в лице Сергея Коваленко отправили в отставку в связи с утратой доверия. По версии следствия, региональный министр брал взятки.

Комментируя назначение экс-депутата на министерский пост, политолог Сергей Асеев предположил, что данное решение принималось кулуарно. Что касается транзита Елыкомова между двумя Алтаями, то, по словам собеседника, кадровые решения подобного рода являются довольно распространенным явлением.

Валерий Елыкомов. Из личного архива.

Константин Лукин, говоря об уходе бывшего думца на министерскую должность, полагает, что для зарекомендовавшегося себя в медицинской среде профессионала это вполне логичный шаг.

«Валерий Елыкомов принял решение продолжать карьеру в профессиональной среде. И, наверное, это оправданно. Как депутата мы его не сильно запомнили, а вот как управленец от медицины он хорошо известен», — заметил эксперт.

Отметим, что в статусе и.о. министра здравоохранения республики Елыкомов будет работать до согласования в Минздраве РФ.

Валерий Елыкомов. Из личного архива.

Справка

Валерий Анатольевич Елыкомов родился 25 мая 1959 года в городе Майкоп. В 1982 году окончил Алтайский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело»; в 1998 год — Всероссийский заочный финансово-экономический институт. В 1982—1984 годах обучался в клинической ординатуре. В 1984—1993 годы работал ассистентом кафедры пропедевтики внутренних болезней; одновременно в эти же годы был ординатором гематологического отделения Барнаульской городской больницы № 8. В 1993 году Валерий Елыкомов назначен заместителем главного врача Алтайской краевой станции переливания крови (в 2000—2005 годах работал главным врачом этой станции переливания крови). В 1994—1998 годах являлся внештатным специалистом комитета по здравоохранению администрации Алтайского края − главным терапевтом; с 1999 года — главным гематологом. С 1998 года возглавлял краевой центр клинической трансфузиологии, а в 1999 году организовал и возглавил кафедру гематологии и трансфузиологии в Алтайском государственном медицинском университете.

С ноября 2005 по март 2010 года руководил здравоохранением Алтайского края. В 2010—2012 годах был главным врачом Алтайского краевого кардиологического диспансера, а с 2012 по 2016 год — главным врачом Алтайской краевой клинической больницы. В 2014—2016 годы — депутат Алтайского краевого Законодательного собрания. С 2016 года — депутат Госдумы. В октябре 2021 года назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения Республики Алтай. Доктор медицинских наук.

Алтапресс