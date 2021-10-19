ГОРНЯК22 19.10.2021
Коронавирус

Алтапресс: В Алтайском крае расширили список категорий граждан для обязательной вакцинации

Горняк22
1 час Ago

Из-за напряженной эпидобстановки и низких темпов вакцинации в Алтайском крае решили расширить перечень категорий граждан, для которых прививка от коронавируса обязательна.

Коронавирус. Пандемия. Вакцинация. CC0

Так, согласно постановлению Роспотребнадзора, обязательной вакцинации подлежат волонтеры, люди старше 60 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями.

В организациях должны вакцинировать не менее 80% работников (вместо 60%, как было установлено ранее).

«В рамках своих плановых и внеплановых надзорных мероприятий выходим на предприятия и смотрим охват прививками сотрудников. Запрашиваем списки: сколько человек в штате, сколько из них привито. Затем сверяем все эти данные с информацией Минздрава. Уже есть организации, где количество привитых сотрудников недостаточное», — цитирует amic.ru специалиста Роспотребнадзора Ольгу Егорову.

Как уже сообщалось, обязательная вакцинация стартовала в Алтайском крае 27 июля для следующих сфер:

  • торговля и общепит,
  • образование, здравоохранения, соцзащита и МФЦ,
  • ЖКХ и энергетика,
  • банки и услуги связи,
  • санатории и туруслуги,
  • общественный транспорт и такси,
  • бытовые и спортивно-оздоровительные услуги,
  • муниципальная и госслужба,
  • полиция, Росгвардия и МЧС.

Алтапресс

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