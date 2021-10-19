Алтапресс: В Алтайском крае расширили список категорий граждан для обязательной вакцинации

Из-за напряженной эпидобстановки и низких темпов вакцинации в Алтайском крае решили расширить перечень категорий граждан, для которых прививка от коронавируса обязательна.

Коронавирус. Пандемия. Вакцинация. CC0

Так, согласно постановлению Роспотребнадзора, обязательной вакцинации подлежат волонтеры, люди старше 60 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями.

В организациях должны вакцинировать не менее 80% работников (вместо 60%, как было установлено ранее).

«В рамках своих плановых и внеплановых надзорных мероприятий выходим на предприятия и смотрим охват прививками сотрудников. Запрашиваем списки: сколько человек в штате, сколько из них привито. Затем сверяем все эти данные с информацией Минздрава. Уже есть организации, где количество привитых сотрудников недостаточное», — цитирует amic.ru специалиста Роспотребнадзора Ольгу Егорову.

Как уже сообщалось, обязательная вакцинация стартовала в Алтайском крае 27 июля для следующих сфер:

торговля и общепит,

образование , здравоохранения , соцзащита и МФЦ,

здравоохранения соцзащита и МФЦ, ЖКХ и энергетика,

банки и услуги связи,

санатории и туруслуги,

общественный транспорт и такси,

бытовые и спортивно-оздоровительные услуги,

муниципальная и госслужба,

полиция , Росгвардия и МЧС.

Алтапресс