ГОРНЯК22 18.10.2021
Коронавирус

Алтапресс: Загадочное пианино на набережной появилось и исчезло в Камне-на-Оби

Горняк22
19 часов Ago

На набережной в Камне-на-Оби появилось рабочее пианино. Музыкальный инструмент облюбовали дети, но потом оно вдруг исчезло.

Пианино в Камне-на-Оби. Дмитрий Проскурин, "Каменские известия"

«Хочу сказать огромное спасибо тем, кто поставил пианино на набережную, дети и взрослые не отходит от него собирается огромная толпа и всем охота поиграть на нем», — радовались каменцы.

Но радовались недолго. Уже спустя сутки пианино исчезло. «Каменские известия» обещают выяснить, куда оно делось и откуда взялось.

«Сказали, что увезли в городской парк», — пока пишут в соцсетях местные жители.

Ранее altapress.ru писал о самых мистических местах России.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Почти Бабье лето. Теплая погода снова согреет Алтайский край

Алтапресс: Почти Бабье лето. Теплая погода снова согреет Алтайский край

Горняк22
19 часов Ago
После очередного похолодания в Алтайский край на несколько дней вернулось тепло. По данным Гидрометцентра, с 15 по 17 октября в регионе и его столице будет солнечно и без осадков....
Алтапресс: Ненужная сказка. Мэрия Барнаула готова продать злополучный ДК на красной линии вдвое дешевле

Алтапресс: Ненужная сказка. Мэрия Барнаула готова продать злополучный ДК на красной линии вдвое дешевле

Горняк22
2 дня Ago
Комитет по муниципальной собственности Барнаула вновь выставил на торги некогда знаменитый Дом культуры «Трансмаш» (проспект Ленина, 152), принадлежащий городу. Найти хозяина для...
Алтапресс: Неделя антирекордов. На Алтае каждый день ковидом заболевают все больше и больше жителей

Алтапресс: Неделя антирекордов. На Алтае каждый день ковидом заболевают все больше и больше жителей

Горняк22
2 дня Ago
В Алтайском крае, по данным на 15 октября, зарегистрировали 335 новых случаев заболевания коронавирусом и 29 смертей, сообщает региональный оперштаб. Коронавирус. Пандемия. CC0 В крае за сутки...
Алтапресс: Пропавшую 7 лет назад в Новоалтайске Ксюшу Бокову признали погибшей

Алтапресс: Пропавшую 7 лет назад в Новоалтайске Ксюшу Бокову признали погибшей

Горняк22
2 дня Ago
Пропавшую в Алтайском крае четвероклассницу Ксению Бокову признали погибшей, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» в своем форуме. Пропавшая Ксения Бокова. vk.com/la_altay. Напомним,...

Читать по теме:

ВТОПЕ: