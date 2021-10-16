ГОРНЯК22 16.10.2021
Коронавирус

Алтапресс: Неделя антирекордов. На Алтае каждый день ковидом заболевают все больше и больше жителей

Горняк22
10 часов Ago

В Алтайском крае, по данным на 15 октября, зарегистрировали 335 новых случаев заболевания коронавирусом и 29 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус. Пандемия. CC0

В крае за сутки выявили 335 новых заболевших, а планку +300 перешагнули 10 октября — с этого дня идет ежедневный прирост. Напомним, ранее в регионе год держался антирекорд +246, который превзошли 11 июля (+247), а после в течение месяца каждый день фиксировали около 280 заболеваний ковидом. С середины августа и до середины сентября наблюдался спад до +240 — этот показатель держался две недели. Новый рост начался в последние пару дней сентября.

Всего в крае инфицированных — 82 018 (в том числе 6 106 детей). Выздоровели — 60 269 пациентов, из них за прошедшие сутки — 71.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 3 495 человек.

«Кроме этого, 418 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 21 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 262 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. Пандемия.1 Коронавирус. Пандемия. CC0

«Развернуты 4298 коек, к кислороду имеют подключение 3270, с ИВЛ — 344. Резервных коек — 385», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 773, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 274.

За весь период наблюдений скончались 5 839 человек с ковидом: из них 29 — за прошедшие сутки (все — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 4 530 человек (по иным причинам — 1 309).

По данным оперштаба на 15 октября: прививается 719 101 человек (получили первую вакцину — 40 590, полностью вакцинированы — 670 369), повторно вакцинировались — 8 142.

Ранее altapress.ru рассказал, могут ли в Алтайском крае ввести жесткие антиковидные ограничения.

Новые случаи

Барнаул — 96, Бийск — 36, Рубцовск — 32, Алейск и Камень-на-Оби — по 14, Заринск, Калманский и Рубцовский районы — по 6, Бийский, Волчихинский, Егорьевский, Зональный, Курьинский, Табунский, Топчихинский, Тюменцевский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский и Шипуновский районы — по 5, Белокуриха, Алейский, Ключевский, Поспелихинский, Угловский и Целинный районы — по 4, Ельцовский, Залесовский, Красногорский, Мамонтовский, Ребрихинский, Родинский, Романовский и Смоленский районы — по 3, Алтайский, Благовещенский, Каменский, Михайловский, Новичихинский, Солонешенский, Солтонский и Шипуновский районы — по 2, Краснощековский, Крутихинский, Кулундинский, Петропавловский, Советский и Тогульский районы — по 1.

Алтапресс

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