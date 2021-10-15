Алтапресс: Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов

«Осень, осень — лес остыл и листья сбросил». А мы наоборот — одеваемся. Altapress.ru рассказывает о трендах, которые помогут продержаться до зимы.

Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов tsum.ru.

Грубые ботинки и сапоги

Как никогда сейчас актуальна универсальная обувь. И в холода согреет и от грязи спасет. И к строгому костюму подойдет — и к спортивному. Даже несмотря на свой грозный вид грубые ботинки с романтичными платьями и юбками сделают ваш образ трогательным и наивным.

«Добруталить» образ помогут цепи: вокруг щиколотки, у носка, сзади — не важно. Уравновесить массивную цепь поможет платформа.

Сапоги могут быть как ультрамодными ботфортами, так и просто высокими со свободным голенищем. Цвет — не важен, но модники особенно пищат от белого.

Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов tsum.ru. Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов tsum.ru. Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов tsum.ru. Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов tsum.ru.

Стеганая верхняя одежда

Под стать брутальным ботинкам — куртки, которые изначально носили солдаты да рыбаки. При этом варианты стеганого пальто в светлых оттенках умудряются быть похожими на уютные одеяла.

Носить под этими куртками можно что угодно — особенно интересны варианты с юбками или платьями в миди длине. Если хочется обозначить талию — смело заворачивайтесь в пояс.

Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов tsum.ru. Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов tsum.ru. Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов tsum.ru. Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов tsum.ru. Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов tsum.ru.

Джинсовая юбка миди

Еще одна универсальная вещь — джинсовая юбка средней длины. Отличный повседневный вариант, который подойдет и к рубашкам, и к свитерам. А еще ее не страшно сочетать с теплыми плотными колготками, что не может не радовать модниц в холодные осенние деньки.

Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов tsum.ru. Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов tsum.ru. Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов tsum.ru. Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов tsum.ru. Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов tsum.ru.

Красная сумка

Если не хочется выбираться из уютных черных и серых вещей, но душа требует «эдакого» — то акцентная красная сумка придаст перчинки любому образу. Но все чаще дизайнеры прибегают к другому варианту — сочетают яркий красный с нежным розовым. Таким приемом особенно любит пользоваться Bottega Veneta.

Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов tsum.ru. Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов tsum.ru. Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов tsum.ru.

Бархат

Не надо ворочать носом. Не стоит бояться показаться бабушкой, потому что бархат этой осенью — в тренде. Gucci и Saint Laurent это подтверждают. Особенный шик — бархатные монохромные наряды.

Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов tsum.ru. Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов tsum.ru. Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов tsum.ru. Кровь и бархат. Пять роковых осенних трендов tsum.ru.

Алтапресс