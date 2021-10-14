ГОРНЯК22 14.10.2021
Коронавирус

Алтапресс: За сутки на Алтае значительно выросло число тяжелобольных с ковидом и пациентов на ИВЛ

Горняк22
8 часов Ago

В Алтайском крае, по данным на 13 октября, зарегистрировали 315 новых случаев заболевания коронавирусом и 30 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус, больница. zdravalt.ru

В крае число тяжелобольных в ковидных госпиталях за сутки выросло до 750 (+46), сутками ранее — 704. Из них к аппаратам ИВЛ подключены 280 пациентов (+21 за сутки).

Всего в крае инфицированных — 81 360 (в том числе 6 047 детей). Выздоровели — 60 132 пациента, из них за прошедшие сутки — 64.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 3 411 человек.

«Кроме этого, 464 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 19 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 241 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус, больница.1 Коронавирус, больница. zdravalt.ru

«Развернуты 4228 коек, к кислороду имеют подключение 3270, с ИВЛ — 340. Резервных коек — 353», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 750, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 280.

За весь период наблюдений скончались 5 781 человек с ковидом: из них 30 — за прошедшие сутки (26 — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 4 475 человек (по иным причинам — 1 306).

По данным оперштаба на 13 октября: прививается 712 687 человек (получили первую вакцину — 39 654, полностью вакцинированы — 665 643), повторно вакцинировались — 7 390.

Ранее altapress.ru рассказал, будут ли школьников из Алтайского края проверять на COVID-19.

Новые случаи

Барнаул — 96, Рубцовск — 30, Бийск — 27, Алейск — 12, Славгород — 9, Заринск — 8, Волчихинский, Зональный, Калманский, Топчихинский, Усть-Калманский и Целинный районы — по 6, Благовещенский, Кулундинский, Михайловский, Романовский, Угловский и Шипуновский район — по 5, Алейский, Змеиногорский, Красногорский, Краснощековский, Немецкий национальный, Новичихинский, Усть-Пристанский и Хабарский район — по 4, Ключевский, Курьинский, Мамонтовский, Ребрихинский, Рубцовский, Солтонский, Табунский и Третьяковский районы — по 3, Алтайский и Завьяловский районы — по 2, Белокуриха, Баевский, Кытмановский, Локтевский, Павловский, Петропавловский и Солонешенский районы — по 1.

Алтапресс

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