Алтапресс: Попов не исключил повторную приостановку плановой медпомощи в Алтайском крае

Глава алтайского минздрава Дмитрий Попов не исключил вероятность приостановки плановой медицинской помощи из-за ковида, сообщает amic.ru.

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. Антон Федотов / altairegion22.ru

Попов во время онлайн-общения с жителями региона отметил, что судьба плановой медпомощи — вопрос сложный.

«Нагрузка на отрасль — больные с ковидом, плановая, диспансеризация, вакцинации и прочее. Все это одномоментно на плечах врачей, плюс отзываем кого-то в ковидные госпитали, которые вновь разворачиваем. Пока решение не приняли, проводим мониторинг», — отметил министр.

Он подчеркнул, что в крае пятую неделю растет заболеваемость, и по законам эпидемиологии рост продолжится еще три недели.

Кроме того, добавил Попов, увеличилось время ожидания скорой помощи — за сутки врачи получают около 2800 заявок и бригады вынуждены работать круглосуточно.

Напомним, плановую медпомощь в Алтайском крае уже приостанавливали в 2020 году, возобновили оказание 14 декабря.

В июне алтайский минздрав не исключил, что вновь приостановит плановую медпомощь, если жители будут безответственными.

Алтапресс