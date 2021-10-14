ГОРНЯК22 14.10.2021
Коронавирус

Алтапресс: Этюд в осенних тонах: октябрь в барнаульском дендрарии. Фоторепортаж altapress.ru

Горняк22
8 часов Ago

Барнаульский дендрарий — одна из тех локаций в краевой столице, где действительно приятно созерцать приход осени. Вот и в этом году этот порядок вещей не изменился.

Осень-2021 в барнаульском дендрарии. Дарья Беркетова.

Редакция altapress.ru предлагает своим читателям посмотреть, в какие цвета раскрасил одно из самых излюбленных мест барнаульцев близящийся к своей медиане октябрь.

Надо отметить, что горожане еще могут успеть насладиться красно-желтыми пейзажами в дендрарии, ведь в ближайшие выходные в Барнауле ожидается хорошая погода.

Алтапресс

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