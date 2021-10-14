Алтапресс: Ценопад. Почему в районах Алтайского края снизили коммунальные тарифы с 1 октября

Региональное управление по тарифам приняло 12 решений, в соответствии с которыми в нескольких районах Алтайского края с 1 октября подешевели тепло, вода и водоотведение для населения. Пересмотр тарифов связан с изменением федерального законодательства. Однако передышка эта временная: через год все вернется на круги своя и коммуналка вновь подорожает.

Квитанция на оплату ЖКХ. altapress.ru

Дорогое мое отопление

В Ребрихе, где цена гигакалории для населения с 1 июля достигла рекорда — 4030,51 рублей, с 1 октября она подешевеет до 3682,54 рубля, или почти на 350 рублей. По этому тарифу люди будут платить компании «АПС-Исток» до 30 июня 2022 года.

Между тем, из Ребрихи в начале года поступало множество жалоб на дорогое отопление. Ситуация была критической для части жителей — людям не хватало доходов, чтобы оплатить коммуналку. А если и хватало, то жить на оставшиеся гроши было невозможно.

С 1 октября подешевеет «гига» и в Косихинском сельсовете — с 2941,68 до 2720,09 рублей, а также в Первомайском (Бийского района) — с 3074,09 до 2912,03. Потребителей обоих муниципалитетов обеспечивает теплом «Сибирская тепловая производственная компания».

Ребриха. Одноклассники. Ребриха.

Вода становится доступнее

В других муниципалитетах снизился тариф на питьевую воду. Например, в Угловском сельсовете — с 41,98 до 36,43 рублей за куб (предприятие «Водоканал»). В Советском сельсовете — с 39,59 до 34,85 рублей (поставщик Александр Вуккерт).

В Топчихинском районе питьевая вода станет дешевле сразу в девяти сельсоветах: в Чистюньском с 41,56 до 36,33 рублей за куб, в остальных — с 45,36 до 39,84 (поставщик — «Ресурсо-снабжающий участок+»).

А в селе Угловское подешевеет еще и водоотведение — с 42,73 рубля за куб (тариф на 1 июля) до 36,73 рубля с 1 октября.

В целом, как объяснили в управлении по тарифам, 29 сентября принято 12 решений о снижении тарифов на тепло (до 8,6%) и воду (до 9,9%). По подсчетам altapress.ru, решения касаются населенных пунктов восьми районов.

Счетчик воды. СС0.

Изменили федеральный закон

Пересмотр тарифов связан с изменением в законе, объяснили в управлении по госрегулировании цен и тарифов. С 1 октября вступил в силу федеральный закон № 307 от 2021 года.

И он освободил коммунальные предприятия, заключившие концессионные соглашения, от уплаты налога на добавленную стоимость — НДС. Но — только на те коммунальные предприятия, которые применяют упрощенную систему налогообложения.

Всего в районах края работает 17 «тепловиков»-концессионеров, тариф уменьшили только у семи из них. Так, в Горняке, где жители, как и ребрихинцы, тоже активно и громко заявляли о завышенных тарифах, у компании «Тепловые системы» тариф остался прежним.

Горняк. Котельная дымит. Горняк онлайн.

И тут все ясно: «Тепловые системы» не применяют специальные налоговые режимы, в число которых входит «упрощенка», указывает сервис ФНС «Прозрачный бизнес».

На «упрощенку» могут перейти еще три-четыре коммунальных теплоснабжающих предприятия-концессионера в Алтайском крае. Это значит, что в будущем у них тоже может быть снижен тариф, — сообщил altapress.ru Сергей Войтюк, руководитель исполкома реготделения «Общероссийского народного фронта», который мониторит тарифную тему.

Что интересно: ни в одном из районов, где снизился тариф, сайт администрации не сообщил об изменении. Как будто жителей снижение не касается.

Отопление. Тепло. Батареи. unsplash.com

Рост тарифов не остановится

Однако принятые решения — скорее передышка для жителей этих районов, ведь рост тарифов у концессионеров, взявших на себя инвестиционные обязательства, они не остановят.

В той же Ребрихе гигакалория уже с 1 июля 2022 года будет стоить 3949,38 рублей. В Косихинском сельсовете — 3453,86 рублей. Так что вопрос, как быть, чтобы оставшихся после оплаты коммуналки денег хватало на жизнь, не теряет актуальности.

Сергей Войтюк, руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае, Анна Зайкова.

«Не хватает разъяснительной работы»

Сергей Войтюк,

руководитель исполкома регионального отделения ОНФ:

Насколько мне известно, управление по тарифам самостоятельно, без заявлений от ресурсоснабжающих организаций, пересмотрело тарифы после внесения изменений в федеральное законодательство — хотелось бы выразить им за это большую благодарность. Более того, в управлении по тарифам сделали дополнительные расчеты, какие еще коммунальные компании могли бы перейти на «упрощенку» — это позволит в дальнейшем снизить тарифы и помочь потребителям сократить расходы. Но хотелось бы, чтобы органы власти, в том числе местное самоуправление, проводили больше информационной работы. Их задача — доступным и понятным языком разъяснить, что произошло, что меняется — вот этой разъяснительной работы сегодня не хватает.

Войтюк также уверен, что вопрос о принятии муниципалитетами нового порядка выплаты бюджетных компенсаций сохраняет актуальность. Этот порядок, разработанный для ситуации, когда из-за роста тарифов индекс платы граждан в городе или районе превысит предельный, прошел юридическую экспертизу. И он более удобен для жителей муниципалитетов.

Газификация. Жители края ее приветствуют. Altairegion22.ru

Сергей Войтюк,

руководитель исполкома регионального отделения ОНФ:

К сожалению, федеральные решения мы реализуем раньше, чем свои собственные. И еще один важный момент. Сегодня продолжается масштабная программа газификации районов края. Газ, в частности, уже пришел в Ребриху. А в этом муниципалитете утвержден очень высокий тариф на тепловую энергию. Однако поставщик «АПС-Исток», с которым заключено концессионное соглашение, использует в котельных уголь. Может быть, стоит пересмотреть условия концессионных соглашений с тем, чтобы в перспективе перевести все ребрихинские котельные на газ и получить в конечном итоге более низкий тариф? Не будем забывать и о том, что газ — более экологичное топливо. А президент поставил задачу формирования в стране благоприятной окружающей среды.

Котельная. sgd22.ru

Где и у каких коммунальных предприятий снижены тарифы

Бийский район: Первомайский и Верх-Катунский сельсоветы. Тариф на тепловую энергию. Поставщик — «Сибирская тепловая производственная компания».

Благовещенский район: Леньковский и Суворовский сельсоветы , тепловая энергия. Поставщик — «Вода».

тепловая энергия. Поставщик — «Вода». Косихинский район: с. Косиха , тепловая энергия. Поставщик «Сибирская тепловая производственная компания».

тепловая энергия. Поставщик «Сибирская тепловая производственная компания». Ребрихинский: п. Ребриха , тепловая энергия. Поставщик — «АПС-Исток».

тепловая энергия. Поставщик — «АПС-Исток». Советский: с. Советское , питьевая вода. Поставщик — ИП Вуккерт А.Р.

питьевая вода. Поставщик — ИП Вуккерт А.Р. Тальменский: Ларичихинский , Новоперуновский , Озерский , Среднесибирский сельсоветы , Тальменский поссовет. Тариф на водоотведение. Поставщик — «Каскад».

Новоперуновский Озерский Среднесибирский сельсоветы Тальменский поссовет. Тариф на водоотведение. Поставщик — «Каскад». Тальменский: Анисимовский , Казанцевский , Кашкарагаихинский , Курочкинский , Ларичихинский , Луговской , Лушниковский , Новоозерский: Новоперуновский , Новотроицкий , Озерский , Среднесибирский , Староперуновский , Шадринцевсикй , Шишинский сельсоветы , Тальменский поссовет. Питьевая вода. Поставщик — «Каскад».

Казанцевский Кашкарагаихинский Курочкинский Ларичихинский Луговской Лушниковский Новоозерский: Новоперуновский Новотроицкий Озерский Среднесибирский Староперуновский Шадринцевсикй Шишинский сельсоветы Тальменский поссовет. Питьевая вода. Поставщик — «Каскад». Топчихинский: Володарский , Зиминский , Ключевской , Красноярский , Макарьевский , Переясловский , Топчихинский , Фунтиковский и Чистюньский сельсоветы. Питьевая вода. Поставщик — «Ресурсоснабжающий участок+»,.

Зиминский Ключевской Красноярский Макарьевский Переясловский Топчихинский Фунтиковский и Чистюньский сельсоветы. Питьевая вода. Поставщик — «Ресурсоснабжающий участок+»,. Угловский: с. Угловское , питьевая вода , водоотведение. Поставщик — «Водоканал».

Алтапресс