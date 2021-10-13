ГОРНЯК22 14.10.2021
Коронавирус

Алтапресс: Алтайский минздрав опроверг нехватку лекарств для ковидных пациентов

Горняк22
15 часов Ago

В ковидных госпиталях Алтайского края сформирован резерв необходимых лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции, сообщает «Банкфакс» со ссылкой на региональный минздрав.

Лекарства, таблетки. СС0

Ранее жители Алтайского края заявили в соцсетях, что лекарства им не выдают, и лечиться от коронавируса приходится за свой счет.

«Жители уверяли, что им и их родственникам отказывают в выдаче бесплатных лекарств от коронавирусной инфекции при наличии положительного теста на COVID-19. Граждане утверждали, что не могут добиться получения необходимых препаратов ни в стационаре, ни по рецепту лечащего врача в случае, если проходят лечение в амбулаторных условиях. Как сообщили жители края, они неоднократно обращались на „горячую линию“ минздрава, но решить проблему так и не удалось. С их слов, сотрудники министерства заявили им, что в регионе наблюдается дефицит данных препаратов, поэтому порекомендовали приобретать лекарства за свой счет», — поясняет издание.

В минздраве опровергли дефицит и призвали граждан больше внимания уделять вакцинации, а не поиску проблем.

Замминистра здравоохранения края Наталья Белоцкая подчеркнула, что лекарства для лечения пациентов с COVID-19, получающих медпомощь в амбулаторных условиях, назначаются в соответствии с временными методическими рекомендациями.

«При установлении соответствующего диагноза пациенты обеспечиваются данными препаратами медицинской организацией по месту проживания», — говорится в ответе на запрос издания.

Что касается ковидных госпиталей, то они, как уточнила Белоцкая, укомплектованы лекарствами и кислородом в полном объеме.

По словам чиновницы, ежедневно проводят мониторинг наличия лекарств для этиотропной и симптоматической терапии в подведомственных медицинских и аптечных организациях.

Каждые пять дней полученная информация направляется в ФГБУ «Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения», правительство Алтайского края и Минздрав РФ.

Алтапресс

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