ГОРНЯК22 14.10.2021
Коронавирус

Алтапресс: Более 6000 детей заразились ковидом в Алтайском крае с начала пандемии

Горняк22
15 часов Ago

В Алтайском крае, по данным на 12 октября, зарегистрировали 306 новых случаев заболевания коронавирусом и 30 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус. Пандемия. CC0

В крае коронавирус за все время наблюдений выявили у 6017 детей, за сутки зарегистрировали 33 случая. Всего с начала октября — 322 случая ковида у детей, а с начала осени — 1045.

Всего в крае инфицированных — 81 045 (в том числе 6 017 детей). Выздоровели — 60 068 пациент, из них за прошедшие сутки — 64.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 3 311 человек.

«Кроме этого, 409 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 20 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 293 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. Пандемия. Вакцинация.1 Коронавирус. Пандемия. Вакцинация. CC0

«Развернуты 4228 коек, к кислороду имеют подключение 3270, с ИВЛ — 340. Резервных коек — 508», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 704, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 259.

За весь период наблюдений скончались 5 751 человек с ковидом: из них 30 — за прошедшие сутки (все 30 непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 4 449 человек (по иным причинам — 1 302).

По данным оперштаба на 12 октября: прививается 709 692 человека (получили первую вакцину — 39 135, полностью вакцинированы — 663 521), повторно вакцинировались — 7 036.

Ранее алтайский минздрав опроверг нехватку лекарств для ковидных пациентов.

Новые случаи

Барнаул — 100, Бийск — 29, Рубцовск — 28, Алейск и Заринск — по 8, Яровое и Шипуновский район — по 7, Бийский, Локтевский и Целинный районы — по 6, Алейский, Краснощековский, Поспелихинский и Усть-Калманский районы — по 5, Егорьевский, Заринский, Калманский, Курьинский, Новичихинский, Первомайский, Рубцовский и Топчихинский районы — по 4, Славгород, Алтайский, Волчихинский, Зональный, Михайловский, Смоленский и Троицкий районы — по 3, Залесовский, Ключевский, Кулундинский, Немецкий национальный, Петропавловский, Солтонский, Тогульский и Усть-Пристанский районы — по 2, Белокуриха, Новоалтайск, Бурлинский, Быстроистокский, Ельцовский, Змеиногорский, Красногорский, Кытмановский, Павловский, Солонешенский, Тальменский и Угловский районы — по 1.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Алтайский минздрав опроверг нехватку лекарств для ковидных пациентов

Алтапресс: Алтайский минздрав опроверг нехватку лекарств для ковидных пациентов

Горняк22
15 часов Ago
В ковидных госпиталях Алтайского края сформирован резерв необходимых лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции, сообщает «Банкфакс» со ссылкой на региональный минздрав. Лекарства, таблетки....
Алтапресс: Все смешалось – греки, скифы. О чем расскажет нам уникальная выставка в алтайском краеведческом музее

Алтапресс: Все смешалось – греки, скифы. О чем расскажет нам уникальная выставка в алтайском краеведческом музее

Горняк22
15 часов Ago
А что, если мы все произошли от скифов? Поверить в это очень легко, посетив выставку из Ростова-на-Дону «Золото донских степей». Ведь к берегам Дона кочевники прискакали,...
Алтапресс: Страна безотцовщины. Главред «Новой газеты» — об инвесторах, расследованиях и свободе слова

Алтапресс: Страна безотцовщины. Главред «Новой газеты» — об инвесторах, расследованиях и свободе слова

Горняк22
15 часов Ago
Нобелевская премия мира в 2021 году присуждена главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе. В контексте столь значимого события...
Алтапресс: Бюджетникам Алтайского края опережающим темпом увеличат зарплаты. Но не всем

Алтапресс: Бюджетникам Алтайского края опережающим темпом увеличат зарплаты. Но не всем

Горняк22
15 часов Ago
Оплату труда бюджетным работникам Алтайского края из категорий, попадающих под действие специальных указов президента России, в 2022 году повысят опережающим темпом. Об этом...
Алтапресс: Все — по местам. Как АКЗС предсказуемо обрело новую форму

Алтапресс: Все — по местам. Как АКЗС предсказуемо обрело новую форму

Горняк22
15 часов Ago
Алтайское краевое законодательное собрание в рамках первой сессии, прошедшей 7 октября, определилось со своим руководством и официально закрепило озвученные ранее решения о новой структуре регионального...
Алтапресс: Новые категории граждан добавили в список обязательных к вакцинации на Алтае

Алтапресс: Новые категории граждан добавили в список обязательных к вакцинации на Алтае

Горняк22
2 дня Ago
Санитарные власти Республики Алтай расширили список категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Вакцинация. CC0 К базовому...

Читать по теме:

ВТОПЕ: