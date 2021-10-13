Алтапресс: Более 6000 детей заразились ковидом в Алтайском крае с начала пандемии

В Алтайском крае, по данным на 12 октября, зарегистрировали 306 новых случаев заболевания коронавирусом и 30 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус. Пандемия. CC0

В крае коронавирус за все время наблюдений выявили у 6017 детей, за сутки зарегистрировали 33 случая. Всего с начала октября — 322 случая ковида у детей, а с начала осени — 1045.

Всего в крае инфицированных — 81 045 (в том числе 6 017 детей). Выздоровели — 60 068 пациент, из них за прошедшие сутки — 64.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 3 311 человек.

«Кроме этого, 409 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 20 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 293 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. Пандемия. Вакцинация. CC0

«Развернуты 4228 коек, к кислороду имеют подключение 3270, с ИВЛ — 340. Резервных коек — 508», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 704, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 259.

За весь период наблюдений скончались 5 751 человек с ковидом: из них 30 — за прошедшие сутки (все 30 непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 4 449 человек (по иным причинам — 1 302).

По данным оперштаба на 12 октября: прививается 709 692 человека (получили первую вакцину — 39 135, полностью вакцинированы — 663 521), повторно вакцинировались — 7 036.

Ранее алтайский минздрав опроверг нехватку лекарств для ковидных пациентов.

Новые случаи

Барнаул — 100, Бийск — 29, Рубцовск — 28, Алейск и Заринск — по 8, Яровое и Шипуновский район — по 7, Бийский, Локтевский и Целинный районы — по 6, Алейский, Краснощековский, Поспелихинский и Усть-Калманский районы — по 5, Егорьевский, Заринский, Калманский, Курьинский, Новичихинский, Первомайский, Рубцовский и Топчихинский районы — по 4, Славгород, Алтайский, Волчихинский, Зональный, Михайловский, Смоленский и Троицкий районы — по 3, Залесовский, Ключевский, Кулундинский, Немецкий национальный, Петропавловский, Солтонский, Тогульский и Усть-Пристанский районы — по 2, Белокуриха, Новоалтайск, Бурлинский, Быстроистокский, Ельцовский, Змеиногорский, Красногорский, Кытмановский, Павловский, Солонешенский, Тальменский и Угловский районы — по 1.

Алтапресс