Алтапресс: Бюджетникам Алтайского края опережающим темпом увеличат зарплаты. Но не всем

Оплату труда бюджетным работникам Алтайского края из категорий, попадающих под действие специальных указов президента России, в 2022 году повысят опережающим темпом. Об этом сообщил вице-губернатор и министр финансов края Данил Ситников. Повышение ждет и бюджетников из «неуказных» категорий. Но менее значительное и позже.

Доход. Зарплата. СС0

По указу президента

О повышении зарплат алтайским бюджетникам Данил Ситников сообщил 12 октября в АКЗС — в ходе представления проекта бюджета вновь избранным депутатам.

По его словам, в проект краевого бюджета заложено существенное повышение зарплат с 1 января тем категориям, которые определены указами президента РФ от 2012 и 2018 годов.

«Индикатор на исполнение составляет 27 343 рубля, мы планируем исполнение индикатора по 2022 году в сумме 31 800 рублей. Темп роста зарплаты составит 15,9%», — объяснил Ситников.

По словам губернатора края Виктора Томенко, решение коснется 76 тысяч бюджетников. Для сравнения: в 2021 году зарплаты этой категории бюджетников проиндексировали на 4,3%.

Данил Ситников в АКЗС. Антон Федотов.

Не по указу президента

Тем, на кого не распространяется действие указа президента — их еще называют «неуказными категориями» (среди них, например, нянечки в детских садах, специалисты по реабилитации инвалидов и ряд других), фонд оплаты труда проиндексируют на 4%. Но только с 1 октября 2022 года.

В 2021 году для этой категории бюджетников закладывалось повышение на 4,3%, и тоже с 1 октября.

Детский сад. Барнаул, квартал 2009. educaltai.ru.

Какие соцвыплаты проиндексируют

Ситников также заверил, что все виды социальных выплат будут сохранены, часть тоже проиндексируют. Так, планируется индексация расходов, связанных с выплатами на детей, исходя из установленного на 2022 год «детского» прожиточного минимума. В 2020 году он составит 11 035 рублей (в текущем году — 10 611 рублям).

Так, индексируют ЕДВ при рождении третьего ребенка, ЕДВ на детей в возрасте от 3 до 7 лет, ЕДВ в связи с рождением первого ребенка, средства на содержание ребенка в семье опекуна, ежемесячное пособие гражданам, усыновившим детей.

По словам Данила Ситникова, на 4% проиндексируют социальные выплаты, связанные с оплатой услуг ЖКХ, ежемесячную денежную выплату на соцподдержку педагогическим работникам, а также соцвыплаты отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности.

Квитанция на оплату ЖКХ. altapress.ru

Возможны изменения

В том, что намерения увеличить зарплаты почти на 16%, Данил Ситников не сомневается. «Это достаточно серьезная и сложная задача, но в нашем понимании она решаемая», — говорит он.

Уверен он в этом, вероятно, потому, что прогнозируется рост доходов краевого бюджета — в 2022 году они достигнут 134,2 млрд рублей, что на 8% больше плана на 2021 год.

При этом собственные доходы (налоговые и неналоговые) составят 67,86 млрд рублей, и это уже на 14% выше плана текущего года.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета на 2022 год составят 63,9 млрд. Расходы краевого бюджета на 2022 год запланированы в сумме 140,9 млрд. Дефицит — в 6,786 млрд — он является предельным (около 10% собственных доходов).

Бюджет был внесен в АКЗС и еще даже не прошел первое чтение, так что возможны изменения.

Алтапресс