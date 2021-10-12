Алтапресс: Новые категории граждан добавили в список обязательных к вакцинации на Алтае

Санитарные власти Республики Алтай расширили список категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Вакцинация. CC0

К базовому списку сфер (торговля, общепит, туристические услуги, медицина, образование и т.д.) добавили еще несколько:

производство ( пищевая промышленность , сельскохозяйственная промышленность , производство строительных изделий и конструкций , изготовление потребительских товаров , связь),

пищевая промышленность сельскохозяйственная промышленность производство строительных изделий и конструкций изготовление потребительских товаров связь), доставка товаров и продуктов питания,

добыча сырья ( рудников , шахт , электростанций),

рудников шахт электростанций), управление многоквартирными жилыми домами,

транспортная инфраструктура,

культура и искусство,

организация показов кинофильмов в кинотеатрах,

организация выставок , досуговых , развлекательных , зрелищных мероприятий , в том числе праздничных агентств , учреждений организации мероприятий , торжеств и свадеб,

досуговых развлекательных зрелищных мероприятий в том числе праздничных агентств учреждений организации мероприятий торжеств и свадеб, организация массовых физкультурных и спортивных мероприятий.

До 1 декабря в регионе планируют привить против COVID-19 не менее 80% взрослого населения.

Ранее сообщалось, что Республика Алтай входит в небольшое число регионов, где пока коэффициент распространения инфекции ниже единицы.

Алтапресс