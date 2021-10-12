Алтапресс: Новые категории граждан добавили в список обязательных к вакцинации на Алтае
Санитарные власти Республики Алтай расширили список категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Вакцинация. CC0
К базовому списку сфер (торговля, общепит, туристические услуги, медицина, образование и т.д.) добавили еще несколько:
- производство (пищевая промышленность, сельскохозяйственная промышленность, производство строительных изделий и конструкций, изготовление потребительских товаров, связь),
- доставка товаров и продуктов питания,
- добыча сырья (рудников, шахт, электростанций),
- управление многоквартирными жилыми домами,
- транспортная инфраструктура,
- культура и искусство,
- организация показов кинофильмов в кинотеатрах,
- организация выставок, досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, в том числе праздничных агентств, учреждений организации мероприятий, торжеств и свадеб,
- организация массовых физкультурных и спортивных мероприятий.
До 1 декабря в регионе планируют привить против COVID-19 не менее 80% взрослого населения.
Ранее сообщалось, что Республика Алтай входит в небольшое число регионов, где пока коэффициент распространения инфекции ниже единицы.