Алтапресс: «Всем нужно море. Не Баренцево». Новый президент АРАТа о своей организации, переживаемом коронакризисе и летнем сезоне

В Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ) в этом году выбрали нового президента — Евгению Беспалову, директора турагентства «100 дорог». Altapress.ru узнал, какую власть она держит в своих руках, как турбизнес переживает коронавирус и чего нам ждать от летнего туристического сезона.

Евгения Беспалова, президент АРАТ. Анна Зайкова.

АРАТ — для чего он нужен

— Наши основные задачи — создать в регионе цивилизованный, качественный туристический рынок и осуществлять связь между бизнесом и властью. Мы совершенствуем нормативно-правовую базу и помогаем бизнесу и управлению по развитию туризма успешно запускать новые проекты. Без согласования сложно, ведь администрация может думать об одном, а возможности и задумки бизнеса оказываются совершенно другими.

Взаимодействуя с властью турорганизации могут подать заявление на грант, получить субсидии — что в последнее время актуально. АРАТ помогает в правовых вопросах, в оформлении документов и прочем.

Мы информационно помогаем турагентам и туроператорам, например, в период локдауна разрабатывали блок-схемы, тем самым доносили до туристов, что туры отменены. Также давали рекомендации по документам на перенос туров и решали юридические моменты.

АГИК Источник: Алтайский государственный институт культуры

В АРАТ включены более 40 организаций — не только турфирмы и туроператоры, но и образовательные учреждения (например, Алтайская академия гостеприимства и АГИК), места размещений и даже сувенирные магазины.

Мы запускаем образовательные проекты и семинары. К примеру, приглашаем таможенных и налоговых инспекторов, специалистов из Роспотребнадзора, которые рассказывают об изменениях. И часто наша ассоциация делает это не только для «своих», но и для всего турсообщества края.

Гастрономическая экскурсия в «Горной аптеке». Анна Зайкова.

Какая есть «власть» у президента

— Президент и правление — инициативная группа, которая поддерживает жизнь АРАТа. Для решения вопросов мы собираемся раз в неделю. Все взаимодействие между ассоциацией и органами власти построено через президента. Ко мне приходят письма, я должна быть на официальных встречах, быстро реагировать на запросы от управления.

Совмещать это с основной работой сложно — я продающий директор. Клиент должен прийти в любое время и увидеть меня на рабочем месте. А когда выполняешь общественную работу, возникают ситуации, когда с ним приходится договариваться о встрече. Но большинство воспринимают это нормально, как и то, что иногда я делегирую свои полномочия в агентстве своим менеджерам.

Не сказать, что у меня есть какая-то власть. Мой бизнес построен на международном туризме, так что никакого административного ресурса у меня даже нет возможности использовать. Да и зарплаты у нас в АРАТ нет. Все строится на добровольной основе. Конечно, эта должность — признание, что я имею вес в турбизнесе и могу что-то для него сделать в Алтайском крае.

Глава Ростуризма Зарина Догузова, начальник управления Алтайского края по развитию туризма Евгений Дешевых и директор «Горной Аптеки» Ольга Лонская на «Интурмаркете». Алтайтурцентр

Мы продолжим работу в том ключе, в котором работали последние два года — плотное взаимодействие с управлением. Локдаун показал, что друг без друга никуда. Алтайский край — один из немногих регионов, у которого есть такое плотное товарищество.

Ближайшая повестка — разобраться с зарубежными направлениями через Российский союз туриндустрии и Ростуризма. Мы попытаемся получить разъяснения, что все-таки можем продавать, а что нет.

АРАТ и коронавирус

— Когда нас закрыли в России в марте 2020 года, все были в шоке. Началась паника, никто не понимал что делать. Самое ужасное, что мы не могли объяснить туристам, что будет дальше. Через какое-то время вышло постановление правительства № 1073 о том, что мы должны либо предоставить равнозначный турпродукт, либо вернуть деньги до конца 2021 года — и люди немного успокоились.

25 июня из Новосибирска полетел первый рейс в Анапу — мы сразу его начали продавать. Я сама на нем же вылетела, чтобы посмотреть обстановку.

Анапа CC0

Билеты на чартеры из Новосибирска в Анапу, Крым и Сочи продавались очень хорошо. Те операторы, которые не работают с Республикой Алтай, в июне-июле вывезли на этих рейсах. А те, кто взаимодействует с нашими соседями, уже на своем потоке вышли в хороший плюс.

Когда открыли Турцию, народ полетел «валом». Ценники на первые рейсы были по более-менее нормальной цене, но потом они стали расти. Удивительно, что в Турции сезон продолжался практически до зимы — была хорошая погода, море было теплым до середины ноября. Это очень помогло.

Но потом началась зима. Традиционных направлений — Таиланда, Вьетнама, Китая — нет. Осталось продавать билеты в Танзанию из Новосибирска. Но это специфический продукт, не каждый туда полетит, особенно с детьми. Потом начали продавать билеты на Мальдивы и Кубу. Но из-за перелета через Москву цены были небольшими. Где-то с января у нас началось активное раннее бронирование билетов в Турцию (драматическая пауза — прим. ред.).

Турция. СС0

Продали очень хорошо. Много туристов у нас «полетели» в конце апреля. Только в нашем агентстве на май было забронировано 30 заявок. Хотя обычно тех, кто вылетал на майские праздники, можно было по пальцам пересчитать. Это самое начало сезона, и море еще не такое теплое, дети точно купаться не будут.

Не сказать, что цены были низкими, но люди понимали: Европа закрыта и кроме Турции в летнем сезоне ожидать нечего. Даже те, кто боялся летать за рубеж в том году, насиделся дома. Всем нужно море. Не Баренцево.

Когда СМИ начали публиковать информацию о том, что Турцию закроют, я до последнего в это не верила. Казалось, что все это пиар-ход, чтобы люди выбирали российские курорты. Поэтому, когда рейсы в начале апреля стали «гореть» — перелет на двоих стоил 22 тыс. рублей — мы с мужем улетели в Стамбул. Там через 2 дня услышали официальное обращение о закрытии.

Карантин. Пандемия. unsplash.com

Это был шок. Мы лично видели все меры предосторожности в Стамбуле. На каждой остановке, у каждой достопримечательности стояли санитайзеры. У нас ношение маски носит чисто символический характер, а там внимательно следят, чтобы их носили правильно. В отелях серьезные требования к персоналу — они постоянно проходят обследования, тесты.

На этот раз туристы уже более спокойно отнеслись к ситуации. Туроператоры предложили варианты, которыми мы не до конца удовлетворены. Предлагали сдвигать туры на осень, потом на июнь. Позже у каждого туроператора появились списки отелей. У каждого из отелей указаны даты, куда можно перенести поездку туриста. Еще можно поменять направление отдыха, но только не на что. Но есть надежда, что все изменится в лучшую сторону.

Куда можно отправиться

— Мы делим страны на 4 категории. Первая — полностью закрытые для нас — к примеру, Вьетнам.

Евгения Беспалова, президент АРАТ. Анна Зайкова.

Вторая — те, которые открыты для нас, но нет прямых рейсов — например, Черногория и Тунис. В них можно попасть только через третью страну.

К третьей категории относятся условно открытые для нас страны. К примеру, Греция может принять 4 тыс. россиян в неделю. Туристы по прибытии должны пройти недельный карантин. С 19 мая обещают открытие без ограничений, но прямых рейсов опять же нет.

Интересна ситуация и с Объединенными Арабскими Эмиратами. Есть определенное количество разрешенных рейсов, которые выполняются из Москвы. Те, что летают из регионов, в том числе из Новосибирска, имеют статус «грузопассажирских». Это значит, что каждый рейс согласуется с Росавиацией. Это путает планы. Например, с авиакомпанией S7 произошла ситуация — рейс изначально стоял на Дубай, но его согласовывают либо в Шаржу, либо в Рас-эль-хайму. Куда в итоге прилетите — рулетка.

Самолет авиакомпании S7 Airlines. Александр Комков

Поэтому туры на этих рейсах официально запрещено формировать — если хотите полететь в Эмираты, можем предоставить тур без перелета. Авиабилеты покупаете самостоятельно и берете риски на себя. Такая же ситуация и с рейсами из Новосибирска на Кипр.

По поводу Египта — официально разрешены рейсы до Каира. Оттуда до Хургады или Шарм-эль-шейха на автобусе ехать 6−7 часов. Это сложно для семей с детьми. Такие туры у нас практически не продавались — для сибиряков накладно лететь до Москвы. С 6 мая открываются регулярные рейсы из Новосибирска.

Сейчас мы ждем даты открытия чартеров до Хургады или Шарм-эль-шейха, при этом туроператорам будет достаточно трех дней, чтобы подготовить пакеты. Контракты с отелями уже заключены, все цены посчитаны, просто ставь самолет и лети.

Сербия. Белград. pixabay.com.

Четвертый категория — открытые для нас страны, куда разрешено лететь. К ним относятся Мальдивы, Куба (Кайо-коко, Варадеро) и Сербия.

Как изменятся цены на российских курортах и на Алтае

— В декабре и январе у нас было ранее бронирование по нормальным и адекватным ценам. Авиабилеты обходились около 17−20 тыс. на человека из Барнаула или Новосибирска на черноморское побережье туда-обратно. В феврале-марте цены поднялись до 23−27 тыс. рублей. Когда сказали, что Турция закрывает границы, падения цен мы, конечно, не наблюдали: прямые рейсы туда-обратно обходились 27−32 тыс. .

Итого для семьи из 4 человек — 120 тыс. уходили только на авиабилеты. И это по любым направлениям: Сочи, Крым, Анапа, Геленджик.

Ласточкино гнездо (Крым) CC0

Сейчас отдых на наших курортах в трехзвездочном отеле по цене сопоставим с путевкой в турецкий пятизвездочный отель.

Что происходит? Во-первых, так «отбивается» прошлый год. Во-вторых, у нас рыночная экономика — чем выше спрос, тем выше цена. Спрос на отдых в России очень велик, альтернативы практически нет.

И даже при такой цене места хорошо продаются, в некоторых объектах размещения на лето уже все занято. Причем чем «круче» объект, тем сложнее туда попасть. В гостевых домах, отелях 2* и «пансионатах «Ромашка» места вы еще можете найти, а вот в отелях уровня 4−5 звезд (которых у нас по пальцах пересчитать), уже практически все занято на лето.

Robinson на базе «Altay Village Teletskoe». www.facebook.com/altayvillageteletskoe

Такая же ситуация и в Алтайском крае — попробуйте найти место в Altay Village Teletskoe или в Altay Resort, особенно в выходные. Цены как на курортах Краснодарского края, так и у нас повысили. Но процент очень зависит от средства размещения.

Думаю, что этот сезон на Алтае будет сложным в плане цен и мест размещения. Первый рейс Аэрофлота из Москвы уже прилетел в Горно-Алтайск, скоро поставят чартеры — нужно где-то селить людей. На многих базах туроператоры выкупили места. Если мы напрямую позвоним на турбазу — мест не будет. А если посмотрим у оператора, то там обязательно найдутся. Поэтому в этом году даже самостоятельным туристам лучше воспользоваться услугами агентов.

Об инфраструктуре в Республике Алтай

— В рамках национальных проектов стоит цель — развивать инфраструктуру в Горном Алтае. Цель хорошая, но реализация, как всегда не идеальна.

«Мишина гора». Ирина Пергаева.

Идея такова — разбить республику на туристические кластеры, построить там основную инфраструктуру и привлечь инвесторов, которые построят свои объекты — по этому же принципу у нас сейчас развивается Бирюзовая Катунь и Белокуриха-2, где тоже не все идеально.

Что касается Республики Алтай, то там места, которые выбрали для этих зон, довольно значимы для местного населения. За них обязательно будут бороться, да и местное турсообщество не особо в восторге. Надо более бережно к природе заходить на эти территории.

Но совсем не развиваться нельзя. Чем выше будет уровень отелей и инфраструктуры, тем меньше будет отдыха «приехал-выпил». А если из удобств лишь домики, то чем заняться? Только шашлыки и пиво. У нас очень не хватает баз среднего уровня. Домиков-скворечников много — они пустые стоят.

В «Томской писанице». Юрта. Анастасия Корягина, altapress.ru

Точки роста

— Туроператоры Алтайского края стали предлагать дополнительные программы и маршруты. Например, «Арго» получил грант на постройку глэмпингового юрточного лагеря и экологической тропы «Бирюзовая» на территории одноименного комплекса «Бирюзовая Катунь». Для развития местного туризма возможностей много. Делай не хочу.

Что касается международного туризма, то мы, конечно, просели по продажам. Но, с другой стороны, у нас было время на самосовершенствование. Мы стали обслуживать более качественно из-за того, что боремся практически за каждого клиента.

Например, в нашей фирме к сайту «100 дорог» подключили интернет-эквайринг, создали личный кабинет туриста, где можно отследить всю информацию. Изучили отельную базу необычных для себя направлений, например, Танзанию. Развитие идет, но хотелось бы уже открытия стран (смеется).

Евгения Беспалова, президент АРАТ. Анна Зайкова.

Кешбэк и другая поддержка

— Туроператоры отмечают, что кешбэк хорошо помог закрыть межсезонье, статистика продаж по ним лучше, чем за прошлые годы. Сейчас в планах продлить кэшбэк до 2024 года, но так как бюджет ограничен, есть предложение возвращать деньги определенным группам граждан — семьям с детьми, школьникам, студентам, пожилым туристам.

Что касается других мер поддержки, то их было немало, но не всеми можно воспользоваться из-за формальных параметров. Например, средства размещения получали компенсацию за дезинфекцию. На региональном уровне можно было подать на возмещение стоимости арендной платы за 3 месяца.

Также, как пострадавшей отрасли, государство по заявке выделяло на каждого сотрудника по МРОТу. Давали и льготный кредит под 2% — его прощали при соблюдении некоторых условий, главное из которых — сохранение штата. Моя фирма брала такой кредит и это условие выполнила. Почти все деньги ушли на зарплату сотрудникам и отплату налогов.

Путешествие. unsplash.com

О чем еще рассказал собеседник

О трендах

— Instagram стал задавать тон — в этом году только ленивый блогер не побывал зимой на Байкале. Народ пошел за ними, в основном это обеспеченные туристы из городов-миллионников. Мы можем предложить подобные авторские туры, но у людей из Алтайского края большого спроса на них не будет.

У обеспеченных туристов прослеживается общее стремление к эксклюзивности, но назвать это трендом не решусь. Большинство хотят просто отдохнуть на море.

О профдеформации

— Как я обычно отдыхаю с семьей: оставляю родных на пляже, а сама беру рюкзачок, записную книжку, телефон и бегу по ближайшим отелям. Смотрю что и как, снимаю stories, делюсь с туристами увиденным. Удивительно, что все доставляет мне удовольствие. Потом это дает отличные продажи, потому что клиент видит, когда человек был на месте и может сравнить два отеля.

Сиена, Италия. www.airpano.ru

О любимой стране

Люблю Европу и особенно Италию. Я в ней была часто и как раз не попала из-за локдауна в марте прошлого года.

Рим не для меня — обожаю маленькие города: просто сидеть в небольшом городке в кафе, которым более 100 лет владеет одна семья, видеть, как хозяин, который готовит пиццу на открытом огне, тут же кричит: «Мамо-мамо!», как на его зов выходит пожилая женщина… Наблюдать за жизнью обычных местных жителей мне очень нравится. Если Италию откроют, полечу туда первым же рейсом.

Экзотические направления мне тоже интересны, но больше как одноразовый отдых для расширения кругозора: посмотреть, попробовать. Это те места, куда приезжаешь максимум два раза — Занзибар в Танзании, Гамбия, Филиппины, Доминикана.

Озеро Натрон, Танзания из открытых источников в интернете

О языке

Английский у меня «is bad и огорчений». Но нет страха к языку, я могу на пальцах разговаривать с человеком. Часто бывают ситуации, когда общаешься с людьми, которые не знают английского. Поэтому я в любой стране нормально себя чувствую.

Досье

Евгения Беспалова родилась 5 июня 1980 года в Междуреченске (Кемеровская область). Окончила АлтГТУ по направлению «Программное обеспечение вычислительной техники» и «Экономика и управление на предприятии». Кандидат технических наук.

Евгения Беспалова, президент АРАТ. Анна Зайкова.

В туризм пришла в 2011 году после работы в Алтайской академии экономики и права на кафедре прикладной информатики в юриспруденции и в АлтГТУ на кафедре прикладной математики.

До открытия собственной турфирмы «100 дорог» в сфере туризма не работала, просто любила путешествовать.

Алтапресс